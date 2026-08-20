Hirceler prošao "kurs" kod Don Karla, smelo ide na Tromse

Jasno je i da se Brajton sprema za život bez Karlosa Balebe u sredini jer je mladi vezista na pregu prelaska u redove Mančester Junajteda. Kako će sve funkcionisati već u Norveškoj, ostaje da se vidi, ali Hirceler kaže da je za njega najveći utisak ostavilo to što je nekoliko puta ovog leta imao prilike da se susretne i razgovara sa Karlom Ančelotijem.

"Provesti vreme sa njim i pričati o fudbalu, to je nešto dragoceno, on je čovek koji radi stvari stare škole na moderan način. Prva stvar koju naglašava je veza sa ljudima, članovima stručnog tima i igračima. I mirnoća koju prenosi na sve. 'Znam šta radim, verujte mi, želim da budem povezan sa svima'. To je sve jako interesantno", kaže Hirceler za Atletik.

19.00: (5,20) Tromse (3,70) Brajton (1,62)

Nemački stručnjak je prvi put sa bivšim trenerom Reala, Čelsija, PSŽ-a, Bajerna i Milana razgovarao preko aplikacije Zoom, i to prošle sezone, sve je sredio Karlov sin Davide. To je otvorilo vrata direktnog susreta.

"Bio je neverovatno otvoren. Proveo je mnogo vremena sa mnom. Postavljao mi je pitanja. Bio je to dug razgovor i na kraju mi je rekao da ako budem na Svetskom kupu da svratim u kamp Brazila. Tamo smo se sreli u hotelu. Smešno je što smo gledali baš meč Engleske i Hrvatske. Pričali smo o fudbalu. Podelio je sa mnom nekoliko priča. Na primer, Luka Modrić je bio na terenu i onda mi je pričao o tome dok su bili zajedno u Realu, kako se ponašao i kakav je bio kao lider", dodao je Hirceler.

Fabijan, koji ima samo 33 godine, veoma brzo se uklopio u novu sredinu. Kaže da se srodio sa gradom i njegovim žiteljima i da se oseća pomalo Britancem.

"Zaista sam želeo da se prilagodim ovdašnjoj kulturi. Kada su me kritikovali, činili su to na pravi način. Uvek sam osećao da je to činjeno s poštovanjem. Zato sam želeo da uradim nešto zauzvrat. Želeo sam da se integrišem u ovdašnju kulturu. Tu sam, živim u Velikoj Britaniji, želim da se ponašam kao da sam odavde. Osećam se dobrodošlim. Osećam da sam deo komune, porodice. I zato želim da se identifikujem s njim, to čini da se osećam sve više kao Britanac", priznao je Hirceler.

Iako je iz Nemačke, još nije vodio klub u Bundesligi. Pričalo se da ima ponuda, da je bio zainteresovan Leverkuzen, ali ostao je u Brajtonu.

"Nikad ne znate šta nosi budućnost. Postoje putevi koje sam imao u igračkoj karijeri i neke veze sa Bajernom. Nisam pričao ni sa jednim klubom, jer sam potpuno posvećen Brajtonu. Toni Blum mi veruje, Pol Barber takođe, imaju poverenja u ono što radim. Kada idem na spavanje imam osećaj da sa ovim timom još nije sve završeno. Imamo dobre faze, ali još ne igramo konstantno i onako kako bih želeo", priznao je trener Brajtona.

Jedan je od velikih pobornika ubrzanja igre, a kritikovao je i odugovlačenje zbog prekida, posebno na meču sa Arsenalom u martu.

"Kada uspostavimo prirodan tok utakmice i pokušamo da igru učinimo bržom, svaki prekid će značiti prekid ritma igre. Zato je važno zadržati ritam. Fudbal je igra koja privlači ljude, ljudi plaćaju mnogo novca za karte, da vide kako igra njihov tim, i na uzbudljiv način, tako da mogu da odu kući i kažu, 'baš sam se zabavio'. Meni kao treneru sude po rezultatima. Otuda ja znam koliko prekidi mogu da budu važni da se pobeđuje. S druge strane, želimo da razvijemo mlade igrače i čist stil igre, a prekidi nisu najveći deo našeg identiteta. Za svaki trend postojaće i kontra-trend, tako da vidimo koliko će potrajati ovaj sa prekidima. Moraćemo da budemo spremni i na kontra-trend, zato je važno ne gubiti svoj identitet, svoju filozofiju", zaključio je Hirceler.

Brajton je u poslednja tri pripremna meča zabeležio pobede, nad Strazburom (4:3), Romom (3:0) i Bolonjom (1:0). Tromse je za vikend u prvenstvu Norveške izgubio od Moldea (3:2), ali je pre toga pobedio Kluž sa 5:0 i 2:1.

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LIGA KONFERENCIJE - PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

18.00: (6,25) Inter Turku (4,10) Kopenhagen (1,48)

18.00: (2,00) Linkoln (3,35) Larn (3,50)

19.00: (1,58) Midtjiland (3,70) Rijeka (5,60)

19.00: (1,55) Nordsjiland (4,60) Sent Galen (5,00)

19.00: (3,30) Ki Klaksvik (3,45) Riga (2,05)

19.00: (5,20) Tromse (3,70) Brajton (1,62)

19.45: (1,68) PAOK (3,50) Bran (5,00)

20.00: (1,58) Vikingur (3,80) Borac BL (5,40)

20.00: (1,70) Drita (3,50) Inter Eskaldes (4,80)

20.00: (1,60) Gornjik (4,35) Monako (1,60)

20.15: (4,30) Sion (3,50) Ajaks (1,78)

20.30: (1,50) Panatinaikos (3,80) Hradec (6,50)

20.30. (1,57) Gent (3,60) Hibernijan (6,00)

20.30: (6,25) Madervel (4,30) Frajburg (1,45)

20.30: (1,15) Atalanta (7,00) Hapoel TA (15,00)

20.30: (2,10) Lugano (3,30) Makabi TA (3,30)

20.45: (1,37) Rendžers (4,40) Jablonec (8,00)

20.45: (2,35) Harts (3,30) Rapid Beč (2,85)

21.00: (1,38) Hetafe (4,70) Partizan (11,0)

21.00: (2,00) Hajduk (3,30) Rakov (3,60)

21.00: (3,70) Dinamo Siti (3,35) Pafos (1,95)

21.00: (1,37) Braga (4,50) Austrija (7,75)

21.00: (2,20) Šamrok (3,30) KuPS (3,10)

*** kvote su podložne promenama