Hladan tuš za Juventus: Odjavio ih Kesi, Roma vreba iz potaje

Međutim, ovo ne znači da Kesi neće zaigrati u Italiji, saznanje Tutomerkata je da se u priču za reprezentativca Obale Slonovače uključila Roma. U početku je delovalo da Vučica teško može da isprati zahteve koje je dao Juventus, čak je Kesi interesovanja ostalih klubova ostavio po strani jer je hteo da se dogovori sa Juveom. Situacija se promenila i rimski klub je spreman da uđe u priču. Važan faktor je trener Đanpjero Gasperini. On je taj koji je Franka lansirao u fudbalsku orbitu.

Momak poznat po nadimku Predsednik jer se parkirao na mesto generalnog direktora Milana, prethodne tri sezone je igrao u Al Ahliju. Bio je jedan od onih koje je uhvatila manija za odlaskom u Saudijsku Arabiju iako je igrao za Barselonu. U arapskom svetu je imao mastan ugovor od 14.000.000 evra godišnje, ali kad je krenula rekontrukcija tima, Kesi je počeo da razmišlja o povratku u Evropu.

Roma je ovog leta već potrošila 123.500.000 evra na dovođenje novih igrača. Stigli su Santijago Kastro (35.000.000), otkupljen je Donijel Malen (25.000.000), kupili su i Rodriga Moru (25.000.000), Konstantinos Kulijerakis (16.500.000), Nahuel Molina (13.000.000) i Danijele Điraldi (8.000.000). Sad je vreme da se pokuša sa dovođenjem zvučnog imena, a da za njega ne moraju da izdvoje obeštećenje.