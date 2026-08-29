Hladan tuš za Juventus: Odjavio ih Kesi, Roma vreba iz potaje
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 12:53
Vezista iz Obale Slonovače odbio dvogodišnji ugovor vredan 4.500.000 evra po sezoni
Izgleda da nije suđeno da Frank Kesi obuče dres Juventusa. Vezista iz Obale Slonovače da davnašnja želja Bjankonera, još pre devet godina je bio na korak od potpisa, ali ih je predupredio Milan i poslao jaču ponudu. Sad je Kesi slobodan igrač, bio je otvoren za dolazak u torinski klub, čak je odbijao neke ponude iz Saudijske Arabije zbog želje da se vrati u Italiju. Na kraju, usledio je hladan tuš za Juve. Pregovori sa Kesijem su propali.
Doskorašnji igrač Al Ahlija nije pristao na dvogodišnji ugovor vredan 4.500.000 evra po sezoni uz određene bonuse, iako je iniciajalni zahtev iskusnog veziste bio 5.000.000 neto uz ugovor na tri godine Prema saznanjima Tutomerkata problem je nastao oko bonusa za potpisivanje. Tu je sve puklo i dve strane su se razišle.
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Međutim, ovo ne znači da Kesi neće zaigrati u Italiji, saznanje Tutomerkata je da se u priču za reprezentativca Obale Slonovače uključila Roma. U početku je delovalo da Vučica teško može da isprati zahteve koje je dao Juventus, čak je Kesi interesovanja ostalih klubova ostavio po strani jer je hteo da se dogovori sa Juveom. Situacija se promenila i rimski klub je spreman da uđe u priču. Važan faktor je trener Đanpjero Gasperini. On je taj koji je Franka lansirao u fudbalsku orbitu.
Momak poznat po nadimku Predsednik jer se parkirao na mesto generalnog direktora Milana, prethodne tri sezone je igrao u Al Ahliju. Bio je jedan od onih koje je uhvatila manija za odlaskom u Saudijsku Arabiju iako je igrao za Barselonu. U arapskom svetu je imao mastan ugovor od 14.000.000 evra godišnje, ali kad je krenula rekontrukcija tima, Kesi je počeo da razmišlja o povratku u Evropu.
Roma je ovog leta već potrošila 123.500.000 evra na dovođenje novih igrača. Stigli su Santijago Kastro (35.000.000), otkupljen je Donijel Malen (25.000.000), kupili su i Rodriga Moru (25.000.000), Konstantinos Kulijerakis (16.500.000), Nahuel Molina (13.000.000) i Danijele Điraldi (8.000.000). Sad je vreme da se pokuša sa dovođenjem zvučnog imena, a da za njega ne moraju da izdvoje obeštećenje.