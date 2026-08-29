Zvezda prodala još jednog igrača: Leže 500.000 evra, čekaju se procenti

Nedelja, 20.00: (25,0) Zemun (13,0) Crvena zvezda (1,07)

On je svojim igrama u dresu Romantičara privukao pažnju kluba iz Voroneža. U prve četiri utakmice Mozzart Bet Superlige Srbije Šljivić je postigao jedan gol, dok je ukupno u dresu OFK skupio 25 nastupa uz tri pogotka. On je u opremi Crvene zvezde zabeležio 43 utakmice uz po pet golova i asistencija.

Podsetimo, Crvena zvezda je ovog leta prihodovala po pet miliona evra od prodaja Naira Tiknizjana na Olimpijakos, Alekse Damjanovića u Bajer Leverkuzen i Milsona u Al Džaziru, plus 3.750.000 evra od prelaska Jung-vu Seola. Telegraf je takođe pisao da je Džej Enem prodat Bolonji za 4.000.000 evra. Hapoel Tel Aviv je platio 2.200.000 evra za Daglasa Ovusua, Bruno Duarte je Vasko da Gamu koštao dva miliona evra, dok je Olimpijakos još ranije za golmana Balšu Popovića iskeširao 1.500.000 evra. Od prodaja Nikole Stankovića u Čukarički i Omrija Glazera u Makabi Haifu inkasirano je još 800.000 evra.

Fakel je trenutno poslednjeplasirani tim na tabeli prvenstva Rusije uz samo dva osvojena boda iz prvih pet utakmica.