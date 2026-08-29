Zenit bez Vendela i Glušenkova u Voronježu

Na meču sa Moskovljanima, Vendel se povredio u kasnoj fazi utakmice. Teren je napustio hramajući i bilo je jasno da ne može da nastavi sa igrom. Trener Sergej Semak je potvrdio da na njega neće moći da računa.

"Vendel se povredio. Videćemo koliko je to ozbiljno, ali definitivno neće moći da igra protiv Voronježa. Što se tiče Nina, naš štoper je zamenjen zbog umora. Sa njim je sve u redu", poručio je Semak.

14.00: (6,50) Fakel (3,80) Zenit (1,57)

Trener ekipe iz Sankt Peterburga ipak je odlučio da promeša karte i ostavi na klupi Nina, ali i napadača Aleksandra Soboljeva, te šansu da Artjomu Karpukasu.

Ruski ekspert Aleksandar Bubnov ocenio je da je Zenit svakako favorit da osvoji tri boda u Voronježu. Smatra da je Semakov tim prejak za Fakel koji je bez pobede od starta sezone i na poslednjem je mestu sa svega dva boda.

"Mislim da će Zenit postići golove u oba poluvremena. Bez obzira koga izvedu na teren, imaju i dalje prejak tim za Fakel. Morali bi da postižu golove. Soboljev, Kondakov, svi imaju šansu da tresu mrežu. Karpukas takođe mnogo obećava. Ako je Semak posle poraza od Spartaka rekao da je situacija teška, ali ne i kritična, onda bi u slučaju poraza stvarno mogla da preraste u kritičnu", poručio je Bubnov.

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Zenit je u prvih pet kola ostvario tri pobede i dva poraza i ima šest bodova zaostatka za vodećim Krasnodarom koji je besprekorno počeo sezonu.

Što se tiče ostatka današnjeg programa, veliku pažnju svakako će privući i još jedan moskovski derbi. Od 19.00 sastaju se Lokomotiva i Dinamo. Za domaći tim, ovo je jako važan meč jer još nema pobedu od početka sezone, dok je Dinamo stabilan u sredini sa sedam osvojenih bodova.

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RUSIJA, 6. KOLO

Petak

Akron - CSKA Moskva 2:2 (1:1)

/Roča 23, Benčimol 66 - Gondu 13, Karmo 77/

Subota

14.00: (6,50) Fakel (3,80) Zenit (1,57)

16.30: (1,78) Krasnodar (3,60) Rostov (4,70)

19.00: (3,30) Lokomotiva Moskva (3,50) Dinamo Moskva (2,15)

19.00: (1,90) Ahmat (3,50) Krilja Sovjetov (4,10)

Nedelja

14.00: (3,90) Rodina (3,50) Baltika (1,95)

16.30: (1,40) Spartak Moskva (4,70) Orenburg (8,00)

19.00: (2,20) Rubin (3,25) Dinamo Mahačkala (3,45)

*** kvote su podložne promenama