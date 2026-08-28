Hoće li da prorade napadači? Vreme je da se oslobodi zarobljeni kapital Železničara

Ovo bi, potencijalno, mogla da bude ozbiljna glavobolja za Radomira Kokovića i njegov stručni štab, jer se postavlja pitanje - kad će da prorade napadači?. Kao da su obojica još uvek u leru. Voli šef struke Pančevaca da govori o procesu i da je potrebno vreme da sve legne i Železničar je ekipa koja će rasti kroz sezonu, kao što je to bio slučaj u prethodnoj kampanji. Međutim, da bi taj proces tekao lakše, potrebno je da se špicevi probude i krenu da isporučuju ono zbog čega je klub izdvojio rekordne sume za njihove dolaske.

Uostalom, prisetimo se početka prethodne sezone. Železničar je i tad kašljucao, nije pobedio na prve tri utakmice, ali se onda pojavio - Sava Petrov. Nekadašnji špic Radničkog iz Niša je u prvih šest utakmica postigao pet golova. To je Železničaru pomoglo da se nađe na četvrtom mestu na tabeli Mozzart Bet Superlige i dobije zamah za istorijsku sezonu. Jeste, saradnja između Petrova i Železničara je trajala kratko i završena je uz trzavice, ali je snažni špic doneo ono što je danas Pančevcima preko potrebno - stabilnu opciju u napadu.

Na sve to, za razliku od Ankejea i Karikarija, Petrov je došao kao slobodan igrač posle ne baš berićetnog perioda u Portugalu i odmah se pokazao kao instant pojačanje. Kod Ankejea to do sada nismo videli, dok je Karikarija minutaža limitirala da pokaže nešto više, a efikasnost napadača je nešto što je Železničaru u ovom periodu sezone preko potrebno kako bi krenuo uspon na tabeli.

Potreban je neko ko će se prerušiti u Savu Petrova. Ankeje je do sada mogao da postigne nekoliko golova, ali je isto tako bilo utakmica na kojima je bio maltene nevidljiv kao protiv Vojvodine u prošlom kolu. Ništa bolji utisak protiv Novosađana nije ostavio ni Karikari. Upravo zato je duel protiv Radnika iz Surdulice poziv za obojicu da se probude. I konačno pokažu zbog čega je klub rešio da istrese rekordnu sumu novca za njihovo dovođenje.