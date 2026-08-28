Hoće li da prorade napadači? Vreme je da se oslobodi zarobljeni kapital Železničara
Vreme čitanja: 3min | pet. 28.08.26. | 18:01
Špicevi pančevačkog tima od početka sezone ne samo da nisu dali nijedan gol u svim takmičenjima, nego su retko uspevali da uđu u šanse, a za njih je izdvojena rekordna suma
Uložili su, neka i treba. Problem je što to u šta su investirali im za sada ne vraća na terenu onako kako bi trebalo - golovima. Rešio je Železničar da ovog leta odreši kesu kao nikad u istoriji, a najveća sredstva otišla su na dovođenje napadača. Dejvid Ankeje je plaćen 500.000 evra Đenovi, dok je za Kvakua Karikarija uloženo 600.000. Ukupno 1.100.000 za dovođenje igrača koji u dosadašnjem delu sezone u svim takmičenjima nisu dali nijedan gol. Doduše, Karikari je došao nešto kasnije, nije prošao pripreme, ali mu je poznat sistem i očekivalo se da ima bolji učinak.
Sa druge strane, Ankeje je doveden sa epitetom igrača koji ima iskustvo igranja u Seriji A i za koga je Đenova platila obeštećenje od 2.500.000 evra pre samo dve godine. Ljudi iz Pančeva hvale dugajliju iz Nigerije da je jedan od najvećih radnika u ekipi, da je reč o fizički izuzetno moćnom igraču, ali u koloni gde bi trebalo da stoji broj golova, kod Ankejea stoji - nula. I ne samo to, ono malo šansi u koje je ulazio, nije uspevao da iskoristi, što važi i za Karikarija koji je proveo manje vremena na terenu (73 minuta), ali maltene nije ušao u priliku da se upiše u strelce i to je nešto što je zabrinjavajuće pred duel protiv Radnike iz Surdulice (Subota 19.00, Arena Premijum 5).
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Ovo bi, potencijalno, mogla da bude ozbiljna glavobolja za Radomira Kokovića i njegov stručni štab, jer se postavlja pitanje - kad će da prorade napadači?. Kao da su obojica još uvek u leru. Voli šef struke Pančevaca da govori o procesu i da je potrebno vreme da sve legne i Železničar je ekipa koja će rasti kroz sezonu, kao što je to bio slučaj u prethodnoj kampanji. Međutim, da bi taj proces tekao lakše, potrebno je da se špicevi probude i krenu da isporučuju ono zbog čega je klub izdvojio rekordne sume za njihove dolaske.
Uostalom, prisetimo se početka prethodne sezone. Železničar je i tad kašljucao, nije pobedio na prve tri utakmice, ali se onda pojavio - Sava Petrov. Nekadašnji špic Radničkog iz Niša je u prvih šest utakmica postigao pet golova. To je Železničaru pomoglo da se nađe na četvrtom mestu na tabeli Mozzart Bet Superlige i dobije zamah za istorijsku sezonu. Jeste, saradnja između Petrova i Železničara je trajala kratko i završena je uz trzavice, ali je snažni špic doneo ono što je danas Pančevcima preko potrebno - stabilnu opciju u napadu.
Na sve to, za razliku od Ankejea i Karikarija, Petrov je došao kao slobodan igrač posle ne baš berićetnog perioda u Portugalu i odmah se pokazao kao instant pojačanje. Kod Ankejea to do sada nismo videli, dok je Karikarija minutaža limitirala da pokaže nešto više, a efikasnost napadača je nešto što je Železničaru u ovom periodu sezone preko potrebno kako bi krenuo uspon na tabeli.
Potreban je neko ko će se prerušiti u Savu Petrova. Ankeje je do sada mogao da postigne nekoliko golova, ali je isto tako bilo utakmica na kojima je bio maltene nevidljiv kao protiv Vojvodine u prošlom kolu. Ništa bolji utisak protiv Novosađana nije ostavio ni Karikari. Upravo zato je duel protiv Radnika iz Surdulice poziv za obojicu da se probude. I konačno pokažu zbog čega je klub rešio da istrese rekordnu sumu novca za njihovo dovođenje.