Propao transfer od 33.000.000 evra zbog lekarskih pregleda: Palas digao ruke od dovođenja Ekvadorca

Sve je bilo dogovoreno. Klub Briž je trebalo da dobije veliku sumu za obeštećenje i još jednom potvrdi da poseduje izuzetnu skauting službu. Hoel Ordonjez je dogovorio prelazak u Kristal Palas, a premijerligaš bi za njegove usluge platio 33.000.000 evra. Međutim, transfer je na kraju propao. Zapelo je na lekarskim pregledima i Palas je rešio da digne ruke od dovođenja ekvadorskog štopera.

Ordonjez je doživeo prelom metatarzalne kosti dok je igrao za Ekvador na Svetskom prvenstvu. Rukovodstvo Palasa je znalo za taj problem tokom pregovora, ali se ispostavilo da je povreda ozbiljnija nego što su u klubu sa Selhurst Parka prvobitno mislili. Ovakva situacija im sada pravi problem, jer se protiv Evertona za vikend povredio Čadi Rijad i moguće je da ga čeka duža pauza. Dogovorili su pozajmicu Aksela Disasija iz Čelsija, ali će im posle situacije sa Ordonjezom biti potreban još jedan štoper.