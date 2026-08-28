Propao transfer od 33.000.000 evra zbog lekarskih pregleda: Palas digao ruke od dovođenja Ekvadorca
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 18:44
Hoel Ordonjez je zadobio prelom metatarzalne kosti, ljudi iz Kristal Palasa sa bili svesni toga, ali je povreda bila teža nego što su mislili
Sve je bilo dogovoreno. Klub Briž je trebalo da dobije veliku sumu za obeštećenje i još jednom potvrdi da poseduje izuzetnu skauting službu. Hoel Ordonjez je dogovorio prelazak u Kristal Palas, a premijerligaš bi za njegove usluge platio 33.000.000 evra. Međutim, transfer je na kraju propao. Zapelo je na lekarskim pregledima i Palas je rešio da digne ruke od dovođenja ekvadorskog štopera.
Ordonjez je doživeo prelom metatarzalne kosti dok je igrao za Ekvador na Svetskom prvenstvu. Rukovodstvo Palasa je znalo za taj problem tokom pregovora, ali se ispostavilo da je povreda ozbiljnija nego što su u klubu sa Selhurst Parka prvobitno mislili. Ovakva situacija im sada pravi problem, jer se protiv Evertona za vikend povredio Čadi Rijad i moguće je da ga čeka duža pauza. Dogovorili su pozajmicu Aksela Disasija iz Čelsija, ali će im posle situacije sa Ordonjezom biti potreban još jedan štoper.
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Nešto ranije, za stamenog Ekvadorca interesovala se Aston Vila. Razmatrali su ga kao zamenu za Ezrija Konsu koji je prodat Arsenalu za 59.600.000 evra. U Brižu su sanjali o obeštećenju od 40.000.000 evra, ali kad su videli zdravstveno stanje Ordonjeza bilo im je jasno da neće uspeti da izvuku pomenuto obeštećenje. Na kraju se pominjala pozajmica sa obaveznim otkupom od oko 30.000.000 evra, ali do dogovora nije došlo, razlog isti kao i kod slučaja sa Palasom - zabrinutost zbog stanja povrede ekvadorskog štopera.
Vila se na kraju okrenula drugim opcijama poput Žana Klera Todiboa i Tajlera Hardvud Belisa. Kako se može čuti, neočekivani ostanak Ordonjeza znači da je prelazni rok za Klub Briž završen. Šampion Belgije je ovog leta prihodovao 80.500.000 evra. Prodali su Hristosa Colisa u Arsenal (40.000.000), Aleksandra Stankovića u Inter (23.000.000) i Rafaela Onjediku u Ajntraht (9.000.000) ako govorimo o igračima koji su bili važni. Ordonjez je trebalo da bude još jedna u nizu velikih prodaja, ali u belgijskom klubu će morati da saćekaju sledeće leto. Ili da se Ekvadorac oporavi.