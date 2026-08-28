Luka Vildoza: Dobro je imati navijače kakvi su ovde; jedva čekam tandem sa Karlikom i Pajolom

Pričao je potom Vildoza klupskom osoblju.

"Svi su jako ljubazni sa mnom i pomogli su mi u svemu, počevši od toga da pronađem stan, pa do terena za individualni trening. Želeo sam da budem u Beogradu , posebno zbog porodice moje supruge, kako bi moje dete bilo okruženo porodicom".

Argentinac, kao iskusan igrač, svestan je da je ovo tek početak trenažnog procesa i formiranja timskog duha.

"Čeka nas još mnogo posla, imamo veliki broj igrača i treba da se prilagodimo Evrolige. S druge strane, imamo kvalitet i talenat i ako pronađemo hemiju, možemo da ostvarimo prave stvari".

Govorio je nekadašnji član Olimpijakosa o svojoj ulozi u sistemu Đoana Penjaroje, kao i o tome da se igra sa dva plejmejkera.

"To se sviđa treneru, a i ja se osećam prijatno kada igram sa još jednim plejmejkerom i kada znam da neku drugi može da prenese loptu, dok ja mogu da igram na strani. Jedva čekam da budem u tandemu sa Pajolom ili Karlikom. Imamo potencijal da igramo sa nižom petorkom . Karlik još nije sa nama, pa još ne možemo da radimo na tome, ali ovo što sam do sada radio sa momcima, bilo je sjajno".