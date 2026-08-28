Luka Vildoza: Dobro je imati navijače kakvi su ovde; jedva čekam tandem sa Karlikom i Pajolom
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 18:10
"Video sam neke slike, ali sam sve to obrisao. Ne mogu da primam nikakve poruke, to je bio moj način da se nosim nakon odluke da potpišem"
Kada je reč o transferima u redovima Partizan Mozzart Beta, sigurno da je najviše pažnje privuklo angažovanje Luke Vildoza.
Nekadašnji član Crvene zvezde postao je prvi igrač u istoriji koji je nosio dresove beogradskih i atinskih večitih rivala. Sada je Argentinac stao pred kamere klupske televizije i predstavio se Partizanovoj publici.
"Osećam se dobro, uzbuđen sam zbog nove sezone i srećan zbog odluke koje sam doneo. Zadovoljan sam i timom i napravili smo dobru saradnju sa trenerom", počeo je Argentinac.
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Pričao je potom Vildoza klupskom osoblju.
"Svi su jako ljubazni sa mnom i pomogli su mi u svemu, počevši od toga da pronađem stan, pa do terena za individualni trening. Želeo sam da budem u Beogradu , posebno zbog porodice moje supruge, kako bi moje dete bilo okruženo porodicom".
Argentinac, kao iskusan igrač, svestan je da je ovo tek početak trenažnog procesa i formiranja timskog duha.
"Čeka nas još mnogo posla, imamo veliki broj igrača i treba da se prilagodimo Evrolige. S druge strane, imamo kvalitet i talenat i ako pronađemo hemiju, možemo da ostvarimo prave stvari".
Govorio je nekadašnji član Olimpijakosa o svojoj ulozi u sistemu Đoana Penjaroje, kao i o tome da se igra sa dva plejmejkera.
"To se sviđa treneru, a i ja se osećam prijatno kada igram sa još jednim plejmejkerom i kada znam da neku drugi može da prenese loptu, dok ja mogu da igram na strani. Jedva čekam da budem u tandemu sa Pajolom ili Karlikom. Imamo potencijal da igramo sa nižom petorkom . Karlik još nije sa nama, pa još ne možemo da radimo na tome, ali ovo što sam do sada radio sa momcima, bilo je sjajno".
Iskusni plej se osvrnuo i na navijače, a vrlo dobro zna prilike u Srbiji.
"Uvek je dobro imati navijače kakvi su ovde, to je posebno. Dolazim iz Grčke i znajući kakvu strast tamo imaju, donekle sam se navikao. Uvek morate da pružite 100 posto i predstavljate dres na najbolji mogući način. Morate da se žrtvujete i naporno radite. Zbog toga sam tu i ništa manje ne očekujem".
Za kraj, upitan je Vildoza da li dobija poruke navijača na mrežama.
"Video sam neke slike, ali sam sve to obrisao. Ne mogu da primam nikakve poruke, to je bio moj način da se nosim nakon odluke da potpišem. Tu sam da radim, predstavljan tim na najbolji način, budem sa porodicom i ućivam sa sinom", zaključio je nekada organizator igre Zvezde, a danas Partizana.