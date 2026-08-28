Mirnoća u levici za Ligu konferencije: Zvezda i Rijera dobili svežu krv iz Japana
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 18:36
Juta Nakajama potpisao sa crveno-belima trogodišnji ugovor uz opciju produžetka za još godinu dana
Greške su se umnožavale munjevitom brzinom, ispadala je odbrana Crvene zvezde u Plzenju. Sve je bilo u disbalansu i krajnji rezultat je - debakl u revanš utakmici i 'silazak' u Ligu konferencije. Za ono što Albert Rijera želi da mu ekipa igra, kako da izgleda i kakve kretnje da budu, biće mu potrebno vreme da sve namesti.
Kako bi sve profunkcionisalo, biće potrebno i da igrači usvajaju zamisli i prilagođavaju se, ali i ponegde da dobije pojačanje. I biće ubrizgana sveža krv, za početak u poslednju liniju. Nju treba da donese Juta Nakajama.
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Japanac igra na poziciji štopera, može da odgovori zadacima i kao zadnji vezni i levi bek. Sve u svemu, nešto što Albert Rijera voli i traži. Imaće ga za Ligu konferencije, pošto je danas Juta Nakajama stavio paraf na ugovor sa crveno-belima trogodišnji ugovor uz opciju produžetka za još godinu dana.
Početkom sedmice Mozzart Sport najavio je da je sev dogovoreno i da Juta Nakajama dolazi iz Mačida Zelvije za 1.100.000 evra, te da će beogardski klub japanskom kompletnu svotu isplatiti u tri rate. U međuvremenu je odradio lekarske preglede i ponovo će igrati u Evropi.
Juta Nakajama bio je u Hadersfildu i Cvoleu, nije mu nepoznanica evropski fudbal, a mirnoća u levoj nozi trebalo bi u Ligi konferencije, kao i u Mozzart Bet Superligi, da bude od koristi u izgradnji napada i od pomoći da sve u sistemu španskog trenera što pre legne na svoje.
Da mu nije strano da igra na različitim pozicijama, potvrdio je u prvom obraćanju po dolasku u Beograd.
"Mogu da igram na više pozicija jer mislim da sam veoma inteligentan igrač i da imam dobar osećaj za igru sa loptom. Zato ću se truditi da pokažem svoje kvalitete pred navijačima i da ih osvojim svojim igram", rekao je Juta Nakajama i dotakao se ambicija:
"Zaista sam srećan što sam ovde i što sam deo tima sa velikom istorijom. Imao sam veliku želju da se ponovo vratim u Evropu. Crvena zvezda mi je ponudila ugovor pre nekoliko dana i odmah sam odlučio da dođem. Pre svega, želim da osvojim titulu i kup. Nažalost, ekipa nije uspela da se plasira u Ligu šampiona ili Ligu Evrope, ali ćemo igrati u Ligi konferencije. Daću 100 odsto za ekipu ove sezone, a sledeće godine pokušaćemo da izborimo plasman u Ligu šampiona i ostvarimo velike rezultate".