Mirnoća u levici za Ligu konferencije: Zvezda i Rijera dobili svežu krv iz Japana

Japanac igra na poziciji štopera, može da odgovori zadacima i kao zadnji vezni i levi bek. Sve u svemu, nešto što Albert Rijera voli i traži. Imaće ga za Ligu konferencije, pošto je danas Juta Nakajama stavio paraf na ugovor sa crveno-belima trogodišnji ugovor uz opciju produžetka za još godinu dana.

Početkom sedmice Mozzart Sport najavio je da je sev dogovoreno i da Juta Nakajama dolazi iz Mačida Zelvije za 1.100.000 evra, te da će beogardski klub japanskom kompletnu svotu isplatiti u tri rate. U međuvremenu je odradio lekarske preglede i ponovo će igrati u Evropi.

Juta Nakajama bio je u Hadersfildu i Cvoleu, nije mu nepoznanica evropski fudbal, a mirnoća u levoj nozi trebalo bi u Ligi konferencije, kao i u Mozzart Bet Superligi, da bude od koristi u izgradnji napada i od pomoći da sve u sistemu španskog trenera što pre legne na svoje.

Da mu nije strano da igra na različitim pozicijama, potvrdio je u prvom obraćanju po dolasku u Beograd.

"Mogu da igram na više pozicija jer mislim da sam veoma inteligentan igrač i da imam dobar osećaj za igru sa loptom. Zato ću se truditi da pokažem svoje kvalitete pred navijačima i da ih osvojim svojim igram", rekao je Juta Nakajama i dotakao se ambicija:

"Zaista sam srećan što sam ovde i što sam deo tima sa velikom istorijom. Imao sam veliku želju da se ponovo vratim u Evropu. Crvena zvezda mi je ponudila ugovor pre nekoliko dana i odmah sam odlučio da dođem. Pre svega, želim da osvojim titulu i kup. Nažalost, ekipa nije uspela da se plasira u Ligu šampiona ili Ligu Evrope, ali ćemo igrati u Ligi konferencije. Daću 100 odsto za ekipu ove sezone, a sledeće godine pokušaćemo da izborimo plasman u Ligu šampiona i ostvarimo velike rezultate".