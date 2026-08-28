Kvintet u Evropi, a utisak sasvim drugačiji - otužno leto ex-YU klubova i poneki izuzetak

Na kvalifikacije za evropska takmičenja sinoć je stavljena tačka, poznati su svi učesnici Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije. U međuvremenu su održani i žrebovi, a region će imati kvintet predstavnika. I ove godine, kao i prethodne, bez ijednog u eliti. Dinamo Zagreb i Celje igraće u drugom po snaži, a Crvena zvezda, splitski Hajduk i Borac iz Banjaluke u trećerazrednom takmičenju.

Ništa toliku količinu stresa ne proizvodi klubovima koji žive od prodaje igrača i nagrada za plasman u evrokupove kao letnji meseci. Tokom njih je višestruko veći, pogotovo u avgustovskim danima. Kvalifikacije i rezultati u njima kroje raspoloženje, a po njihovom završetku na ex-YU području ono je šarenoliko. Negde napokon malo radosti, negde strepnja i(li) razočaranje i ogorčenost.

Kada se pogleda samo brojka učesnika, nije to toliko rđavo. Ali, utisak je sasvim drugačiji kada se u kalkulaciju ubaci kakva su bila očekivanja, čemu su se pojedini klubovi nadali, od koga su i kada ispadali... Uzme li se sve to u razmatranje, može se konstatovati da je leto za ex-YU klubove bilo otužno. Posebno iz ugla onih sa najvećim apetitima. Sve se zaslužuje i sve se vraća spram onoga kako radiš. Crvena zvezda i zagrebački Dinamo pretendovali su na Ligu šampiona i upravo oni mogu i treba najviše da budu nezadovoljni, jer sistem je takav da im jedna pobeda donosi evropsku jesen. Za to su se izborili osvajanjem titule, ali pomenuti benefit nisu iskoristili. Omanuli su i ovoga leta, crveno-beli se i srozali do tačke do koje nisu minulih godina.

Nije kao da su imali bogzna koliko težak put, bio je trnovitiji u prošlosti i bolje su prolazili... Jedan podatak u slučaju Crvene zvezde sve govori: izbacila je samo Larn. Samo je predstavnika Severne Irske prošla u kvalifikacijama. Niti jedan gol nije dala Hapoel Ber Ševi, proćerdala je tri prednosti protiv Viktorije Plzenj i završila u trećerazrednom takmičenju, dok je Dinamo preskočio Tun, mada je lako već na prvom koraku mogao da se stropošta, da bi potom eliminisao Kauno Žalgiris. I došao je u poziciju da sa Vikingom igra za Ligu šampiona. Ne mogu na Maksimiru da budu zadovoljni, tek ne mogu ni na stadionu "Rajko Mitić". Drugačije je raspoloženje u Humskoj, uprkos ispadanju od Hetafea i još jedne godine bez Evrope. Ni posle četiri godine crno-beli neće igrati u Ligi konferencije i za to što nema 'drvlja i kamenja' postoji nekoliko razloga: izbacio ih je klub iz 'liga petice', što je ostvarena Pirova pobeda u revanšu, što odavno tribine nisu bile ispunjene u tolikoj meri. Ali, kada prođe vreme, osetiće se posledice novog zastajanja na poslednjoj prepreci. Od klubova iz nekadašnje 'velike četvorke', suštinski, jedino mogu da budu zadovoljni u Splitu. Jer, posle 16 godina Hajduk će s jeseni igrati na međunarodnoj sceni. Najzad će ugledati svetla evropske pozornice. Konačno mu se, posle dugo vremena, jedno leto razlikuje i ne proživljava stalno isti dan. Nije se završio sa osećajem gorčine. Eliminisao je Žilinu u drugom kolu Lige Evrope, potom prokockao dva gola prednosti protiv Pafosa, a onda u plej-ofu za Ligu konferencije u dvomeču sa Rakovom skinuo prokletstvo.