Kvintet u Evropi, a utisak sasvim drugačiji - otužno leto ex-YU klubova i poneki izuzetak

Vreme čitanja: 5min | pet. 28.08.26. | 17:53
Zvezda prošla samo Larn i debelo podbacila. Ne mogu ni u Dinamu da budu zadovoljni, jer put nije bio naročito težak, a Liga šampiona je izmakla
Ništa toliku količinu stresa ne proizvodi klubovima koji žive od prodaje igrača i nagrada za plasman u evrokupove kao letnji meseci. Tokom njih je višestruko veći, pogotovo u avgustovskim danima. Kvalifikacije i rezultati u njima kroje raspoloženje, a po njihovom završetku na ex-YU području ono je šarenoliko. Negde napokon malo radosti, negde strepnja i(li) razočaranje i ogorčenost.
Na kvalifikacije za evropska takmičenja sinoć je stavljena tačka, poznati su svi učesnici Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije. U međuvremenu su održani i žrebovi, a region će imati kvintet predstavnika. I ove godine, kao i prethodne, bez ijednog u eliti. Dinamo Zagreb i Celje igraće u drugom po snaži, a Crvena zvezda, splitski Hajduk i Borac iz Banjaluke u trećerazrednom takmičenju.
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Kada se pogleda samo brojka učesnika, nije to toliko rđavo. Ali, utisak je sasvim drugačiji kada se u kalkulaciju ubaci kakva su bila očekivanja, čemu su se pojedini klubovi nadali, od koga su i kada ispadali...
Uzme li se sve to u razmatranje, može se konstatovati da je leto za ex-YU klubove bilo otužno. Posebno iz ugla onih sa najvećim apetitima.
Sve se zaslužuje i sve se vraća spram onoga kako radiš. Crvena zvezda i zagrebački Dinamo pretendovali su na Ligu šampiona i upravo oni mogu i treba najviše da budu nezadovoljni, jer sistem je takav da im jedna pobeda donosi evropsku jesen. Za to su se izborili osvajanjem titule, ali pomenuti benefit nisu iskoristili. Omanuli su i ovoga leta, crveno-beli se i srozali do tačke do koje nisu minulih godina.
Nije kao da su imali bogzna koliko težak put, bio je trnovitiji u prošlosti i bolje su prolazili...
Jedan podatak u slučaju Crvene zvezde sve govori: izbacila je samo Larn. Samo je predstavnika Severne Irske prošla u kvalifikacijama. Niti jedan gol nije dala Hapoel Ber Ševi, proćerdala je tri prednosti protiv Viktorije Plzenj i završila u trećerazrednom takmičenju, dok je Dinamo preskočio Tun, mada je lako već na prvom koraku mogao da se stropošta, da bi potom eliminisao Kauno Žalgiris. I došao je u poziciju da sa Vikingom igra za Ligu šampiona.
Ne mogu na Maksimiru da budu zadovoljni, tek ne mogu ni na stadionu "Rajko Mitić". Drugačije je raspoloženje u Humskoj, uprkos ispadanju od Hetafea i još jedne godine bez Evrope. Ni posle četiri godine crno-beli neće igrati u Ligi konferencije i za to što nema 'drvlja i kamenja' postoji nekoliko razloga: izbacio ih je klub iz 'liga petice', što je ostvarena Pirova pobeda u revanšu, što odavno tribine nisu bile ispunjene u tolikoj meri. Ali, kada prođe vreme, osetiće se posledice novog zastajanja na poslednjoj prepreci.
Od klubova iz nekadašnje 'velike četvorke', suštinski, jedino mogu da budu zadovoljni u Splitu. Jer, posle 16 godina Hajduk će s jeseni igrati na međunarodnoj sceni. Najzad će ugledati svetla evropske pozornice. Konačno mu se, posle dugo vremena, jedno leto razlikuje i ne proživljava stalno isti dan. Nije se završio sa osećajem gorčine. Eliminisao je Žilinu u drugom kolu Lige Evrope, potom prokockao dva gola prednosti protiv Pafosa, a onda u plej-ofu za Ligu konferencije u dvomeču sa Rakovom skinuo prokletstvo.
Da li je ovo izolovan slučaj ili će na Poljudu stvari početi da se mrdaju sa mrtve tačke, biće jasnije tek kroz nekoliko narednih kvalifikacionih ciklusa.
Kontinuitet ima Celje. Treću godinu zaredom s jeseni će igrati u evrokupovima. Slovenački tim je prvo stigao do četvrtfinala Lige konferencije, što mu je najveći esvropski uspeh. Imao je potom i šesnaestinu finala u istom takmičenju, a ove godine će se obreti u Ligi Evrope. Moglo je i u Ligi šampiona, ali je pokleklo u plej-ofu protiv Slovana iz Bratislave. Leto je uspešno i za Borac, pošto je ušao u Ligu konferencije, drugi put u istoriji i drugi u poslednje tri godine.
Elem, mogu da budu zadovoljni u Splitu, Celju i Banjaluci, ali svi ostali - ne. Dovoljno je pogledati kakvi su im bili putevi, kakvi suparnici, koga su prolazili i od koga ispadali.
Liga šampiona - prvo kolo
Borac Banjaluka (BiH) - Levski (Bugarska) 1:1, 0:4
Vardar (Makedonija) - KuPS (Finska) 0:2, 3:2
Sutjeska (Crna Gora) - Kairat (Kazahstan) 1:2, 0:2
Liga šampiona - drugo kolo
Crvena zvezda (Srbija) - Larn (Severna Irska) 4:0, 5:0
Dinamo Zagreb (Hrvatska) - Tun (Švajcarska) 1:1, 3:2
Celje (Slovenija) - Egnatija (Albanija) 3:3, 2:2 - penalima 4:1
Liga šampiona - treće kolo
Crvena zvezda (Srbija) - Hapoel Ber Ševa (Izrael) 0:1, 0:2
Dinamo Zagreb (Hrvatska) - Kauno Zalgiris (Litvanija) 5:0, 2:1
Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija) 1:2, 2:0
Liga šampiona - četvrto kolo
Dinamo Zagreb (Hrvatska) - Viking (Norveška) 2:2, 1:3
Celje (Slovenija) - Slovan Bratislava (Slovačka) 1:1, 1:2
Liga Evrope - prvo kolo
Vojvodina (Srbija) - Ferencvaroš (Mađarska) 1:2, 0:3
Hajduk Split (Hrvatska) - Žilina (Slovačka) 2:0, 1:2
Liga Evrope - drugo kolo
Hajduk Split (Hrvatska) - Pafos (Kipar) 2:0, 0:4
Liga Evrope - četvrto kolo
Crvena zvezda (Srbija) - Viktorija Plzenj (Češka) 3:0, 1:5
Liga konferencije - prvo kolo
Velež Mostar (BiH) - Milsami (Moldavija) 1:1 1:0
Sarajevo (BiH) - Inter Turku (Finska) 1:1, 1:2
Petrovac (Crna Gora) - Zalgiris (Litvanija) 1:3, 1:2
Dečić (Crna Gora) - Lijepaja (Letonija) 0:1, 1:2
Mornar (Crna Gora) - Atletik Eskaldes (Andora) 1:2, 1:2
Škendija (Makedonija) - Evropa (Gibraltar) 5:0, 1:0
Sileks (Makedonija) - Dinamo Minsk (Belorusija) 1:0, 0:1 - penalima 5:6
Liga konferencije - drugo kolo
Partizan (Srbija) - UNA Štrasen (Luksemburg) 4:0, 1:0
Vojvodina (Srbija) - Ajaks (Holandija) 1:4, 1:4
Železničar (Srbija) - Braga (Portugalija) 0:1, 0:4
Borac Banjaluka (BiH) - Petrokub (Moldavija) 3:0, 3:3
Zrinjski (BiH) - Valur (Island) 0:1, 2:2
Velež Mostar (BiH) - Dunajska Streda (Slovačka) 0:1, 0:3
Rijeka (Hrvatska) - Deri Siti (Irska) 1:0, 1:0
Varaždin (Hrvatska) - Jablonec (Češka) 3:2, 0:2
Vardar (Makedonija) - Riga (Letonija) 2:3, 2:5
Bravo (Slovenija) - Škendija (Makedonija) 2:1, 1:3
Aluminij (Slovenija) - Dinamo Siti (Albanija) 1:1, 0:3
Koper (Slovenija) - NSI (Farska Ostrva) 2:0, 1:3 - penalima 3:4
Sutjeska (Crna Gora) - Vitebsk (Belorusija) 1:2, 0:3
Liga konferencije - treće kolo
Partizan (Srbija) - Tobol (Kazahstan) 3:0, 2:1
Borac Banjaluka (BiH)- Vitebsk (Belorusija) 1:0, 1:2 - penalima 4:2
Hajduk Split (Hrvatska) - Žalgiris (Litvanija) 5:2, 4:0
Rijeka (Hrvatska) - Ilves (Finska) 1:0, 1:1
Škendija (Makedonija) - Hibernijan (Škotska) 1:2, 0:0
Liga konferencije - četvrto kolo
Partizan (Srbija) - Hetafe (Španija) 1:3, 2:1
Borac Banjaluka (BiH) - Vikingur (Island) 3:1, 3:1
Hajduk Split (Hrvatska) - Rakov (Poljska) 2:2, 3:2
Rijeka (Hrvatska) - Midtjiland (Danska) 0:2, 1:4