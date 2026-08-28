NBA tim u Las Vegasu mogao bi da košta "skromih" 13.000.000.000
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 18:21
Ni franšiza u Sijetlju neće biti nešto jeftinija
Priče o proširenju NBA lige i novim timovima kruže već godinama, a nakon brojnih nagađanja, najnoviji izveštaj otkriva glavne favorite za vlasništvo nad jednom od budućih franšiza.
Prema navodima Majka Vorkunova sa Atletika, Bil Foli (vlasnik NHL kluba Vegas Golden Najts) i Nensi Volton Lori (nećaka osnivača kompanije Volmart) zajedno sa svojim suprugom Bilom Lorijem, vodeći su kandidati za dobijanje tima u Las Vegasu.
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Iako su oni glavni kandidati, prema izveštajima iz Sjedinjenih Američkih Država ima i drugih ponuđača.
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Grupa koja uključuje legendarnog NBA funkcionera Džerija Kolanđela, bivšeg trenera i igrača Los Anđeles Klipersa Vinija Del Negra, bivšeg predsednika kompanije "Turner Broadcasting" Dejvida Levija i grupu finansijskih rukovodilaca takođe učestvuje u nadmetanju i navodi da može da prikupi do 13.000.000.000 dolara za ponudu i novu dvoranu.
Izvori Vorkunova navode da je grupa porodice Lori u prednosti, ali to nije opšteprihvaćeno mišljenje. Ranije ovog meseca istekao je rok da ponuđači zainteresovani za franšizu u Las Vegasu ili Sijetlu dostave podatke. Iako su rokovi bili različiti za oba grada, od njih su traženi nacrti vlasničke strukture, spisak investitora u potencijalnim grupama i potencijalna cena koju bi platili za tim.
Dok za ponudu u Las Vegasu izgleda postoji i drugi rok u septembru, u kom će potencijalni investitori morati da podnesu dodatne informacije, za Sijetl postoji samo jedan rok.
Takođe se veruje da će NBA liga izabrati vlasnika u Las Vegasu pre nego što donese odluku o Sijetlu.