NBA tim u Las Vegasu mogao bi da košta "skromih" 13.000.000.000

Iako su oni glavni kandidati, prema izveštajima iz Sjedinjenih Američkih Država ima i drugih ponuđača.

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Grupa koja uključuje legendarnog NBA funkcionera Džerija Kolanđela, bivšeg trenera i igrača Los Anđeles Klipersa Vinija Del Negra, bivšeg predsednika kompanije "Turner Broadcasting" Dejvida Levija i grupu finansijskih rukovodilaca takođe učestvuje u nadmetanju i navodi da može da prikupi do 13.000.000.000 dolara za ponudu i novu dvoranu.

Izvori Vorkunova navode da je grupa porodice Lori u prednosti, ali to nije opšteprihvaćeno mišljenje. Ranije ovog meseca istekao je rok da ponuđači zainteresovani za franšizu u Las Vegasu ili Sijetlu dostave podatke. Iako su rokovi bili različiti za oba grada, od njih su traženi nacrti vlasničke strukture, spisak investitora u potencijalnim grupama i potencijalna cena koju bi platili za tim.

Dok za ponudu u Las Vegasu izgleda postoji i drugi rok u septembru, u kom će potencijalni investitori morati da podnesu dodatne informacije, za Sijetl postoji samo jedan rok.

Takođe se veruje da će NBA liga izabrati vlasnika u Las Vegasu pre nego što donese odluku o Sijetlu.