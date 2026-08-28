Ode Leao kod Sanea i Osimena! Istanbul će opet na noge

Milan će od transfera igrača koji mu je u sezoni 2021/22 doneo titulu prvaka Italije postavši MVP Serije A inkasirati 43.000.000 evra fiksno, čekaju ga još 2.000.000 u slučaju da bonusi budu ostvareni, a uživa velikan sa San Sira pravo i na 20% novca od naredne prodaje.

Leao je posle punih sedam sezona u crveno-crnom dresu, a dve godine pre isteka ugovora napustio Grad mode gde je po slovu poslednjeg ugovora zarađivao 6.000.000 evra po sezoni uz potencijalne bonuse. Aston Vila je nudila 7.500.000 evra po sezoni, a postoje različite informacije koliko će mu novca doneti četovorgodišnji ugovor u Turskoj. Prema Di Marciju će prihodovati čak 10.000.000 evra fiksno uz priliku da zaradu uveća kroz bonuse, dok Jagiz Sabunčoglu tvrdi da je fiksni deo 12.000.000, takođe uz bonuse.

Portugalac bi već do kraja dana mogao da se nađe u Istanbulu, jer predsednik Galate Dursun Ozbek već organizuje privatni avion kojim će iz Milana doleteti na istok Evrope. Znate već kako to rade turski velikani.

Prošla sezona bila je Leaova ubedljivo najslabija od poslednjih pet što je nedvosmisleno potvrdilo da više nije srećan na San Siru, odnosno da mu je potrebna promena. Iz fudbalskog ugala, jeste šeteta što Premijer liga neće videti guliverovski korak momka koji je pre nekoliko godina slovio za jedno od najboljih levih krila na svetu. Međutim, Leao je fudbaler čiji mozak nije uvek stoprocentno fokusiran na teren i neko ko neretko odaje utisak da mu fudbal nije primarna stvar.

Imaće Galata na papiru paklen napad za odbranu titule, trojac Osime, Sane, Leao koji smo svojevremeno mogli da zamislimo kako nosi napad jednog Bajerna.