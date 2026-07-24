Valensija: Znamo da bi Endijaj hteo; Real: Pročitajte ’derecho de tanteo’
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 16:48
Pravo preče kupovine stopira odlazak Seneglaca u redove Slepih miševa, te ga šalje u matični Kraljevski klub
Valensiju su, nakon sjajne sezone, velikani praktično očerupali uzevši joj veliki broj košarkaša, a takođe je i mozak operacije „F4 Evrolige“ u vidu Pedra Martinesa napustio pomenuti klub i jasno je da je vreme za reakciju. Slepim miševima su potrebni mladi, kvalitetni košarkaši, a isti ti velikani koji su šakom i kapom kupili igrače iz španske ekipe, sada joj ne daju ni da se pojača.
Naime, Valensija je pokazala ozbiljno interesovanje za nekadašnjeg košarkaša Reala Elija Endijaja. Senegalskom igraču je bio ponuđen i ugovor, delovalo je da je sklapanje posla blizu, ali onda se u priču uključio Kraljevski klub, pozvavši se na – ’derecho de tanteo’, objavila je ACB liga na svom zvaničnom sajtu.
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Već smo pisali o tome, radi se o pravu preče kupovine koje se godinama primenjuje u ACB ligi, a kako Real i dalje „polaže prava“ na Endijaja u slučaju njegovog povratka u špansku ligu, tako ima pravo da izjednači svaku ponudu koja stigne iz kluba koji nastupa u pomenutom prvenstvu na adresu senegalskog košarkaša, što je madridski gigant ekspresno iskoristio i stopirao njegov transfer u Valensiju.
Sve ovo deluje surovo, ali jednostavno takav je sport u današnjem kapitalističkom društvu, gde onaj u poziciji moći apsolutno diktira tržište, bez obzira na to da li mu je određeni igrač zaista potreban ili ne. Nekada deluje da se neki igrači „otimaju“ samo kako se rival ne bi pojačao, a ovaj primer to dodatno potvrđuje.
Real na krilnim pozicijama ima Gabrijela Deka, Čumu Okekea, Hajmea Pradilju (kog je doveo iz Valensije), novopridošlog Mikaela Jantunena, te je jasno da bi se dolaskom Endijaja stvorila velika gužva, naročito na poziciji četvorke. Uz sve to, prethodnog dana se pojavila informacija da je Kraljevski klub zainteresovan i za Olivije Sara, koji pokriva obe pozicije u reketu.
Što se Endijaja tiče, senegalski košarkaš je minule sezone pokušao da napravi proboj na najvećoj sceni, u NBA ligi, što mu nije pošlo za rukom. Usled povreda i slabe minutaže otpušten je od strane Atlanta Hoksa u decembru i od tada je bio u potrazi za novim angažmanom.
Endijaj nikada nije debitovao u najjačoj ligi na svetu, a u Razvojnoj ligi je nastupio na devet utakmica, tokom kojih je prosečno beležio 8,1 poen, 6,9 skokova i 1,1 ukradenu loptu.