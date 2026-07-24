Valensija: Znamo da bi Endijaj hteo; Real: Pročitajte ’derecho de tanteo’

Valensiju su, nakon sjajne sezone, velikani praktično očerupali uzevši joj veliki broj košarkaša, a takođe je i mozak operacije „F4 Evrolige“ u vidu Pedra Martinesa napustio pomenuti klub i jasno je da je vreme za reakciju. Slepim miševima su potrebni mladi, kvalitetni košarkaši, a isti ti velikani koji su šakom i kapom kupili igrače iz španske ekipe, sada joj ne daju ni da se pojača.

Naime, Valensija je pokazala ozbiljno interesovanje za nekadašnjeg košarkaša Reala Elija Endijaja. Senegalskom igraču je bio ponuđen i ugovor, delovalo je da je sklapanje posla blizu, ali onda se u priču uključio Kraljevski klub, pozvavši se na – ’derecho de tanteo’, objavila je ACB liga na svom zvaničnom sajtu.