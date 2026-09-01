Dan ludila: Čekajući Enca u Sitiju, Žezusa u Barsi, Voltemadea u Juventusu, Mudrika u Totenhemu...

ENCO FERNANDEZ I ILIMAN ENDIAJE U MANČESTER SITIJU: Pisali smo već da Siti hoće još dva pojačanja da na svakoj poziciji Enco Mareska ima dvojicu igrača. Liverpul je rešio da im ipak ne prodaje Kodija Gakpa, Građani su onda krenuli po Endiajea, koji je bio na pragu Totenhema, ali kako Rišarlison nije hteo iz Londona... Navodno će Siti da plati 75.000.000 evra. Kad je Enco Fernandez u pitanje tu još ništa nije izvesno, tek su juče otvoreni pregovori, a na transfer ne bi bio vredan manje od 140.000.000 evra. Veliki znak pitanja nad ovim poslom.

GABRIJEL ŽEZUS U BARSELONI: Posle odlaska Roberta Levandovskog, pa i Ferana Toresa, napravili su Katalonci opštu pometnju kada su se javno udvarali Hulijanu Alvarezu i prevarili ga da zarati sa Atletikom, kad su konačno shvatili da od toga posla nema ništa okrenuli su se Gabrijelu Žezusu, a Argentinca ostavili na vetrometini. Žezus će biti mnogo, mnogo jeftiniji, koštaće ih svega 10.000.000 evra plus bonusi u visini od 4.000.000. Arsenal će zadržati i 20 odsto od naredne prodaje.

DŽONATAN DAVID U ATLETIKU: Ovo bi trebalo da je rešeno. Džonatan Dejvid ide u Madrid da oslobodi prostor za Nika Voltemadea. Atletiko će imati opciju da ga otkupi za 25.000.000 evra, Juve ga je pre samo godinu dana doveo kao slobodnog igrača

NIK VOLTEMADE U JUVENTUSU: Pazite sad ovaj podatak: pre samo godinu dana Njukasl ga je doveo iz Štutgarta za 75.000.000 evra, a sada će ga proslediti na pozajmicu Juventusu za 4.000.000. I pokriće mu kompletnu platu od 5.500.000. Opet je jeftiniji od Dejvida, koji je imao 6.000.000 plus bonuse.