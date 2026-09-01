Dan ludila: Čekajući Enca u Sitiju, Žezusa u Barsi, Voltemadea u Juventusu, Mudrika u Totenhemu...
Vreme čitanja: 4min | uto. 01.09.26. | 09:15
Biće ovo jedan tenzičan dan za menadžere širom Evrope
Meseci analiziranja, nedelje pregovaranja, ko je znao šta hoće na vreme je sve završio, ko se dvoumio ostajao je kratkih rukava i morao da bira rezervna rešenja, oni siromašniji morali su da čekaju da se veliki namire, dok su oni najbogatiji uvek radi da izdvoje još koji milion da ekipi daju dodatan impuls... I dođosmo tako do poslednje dana prelaznog roka i već tradicionalno – nekad nam se učini da su svi sav posao ostavili da urade u cajtnotu.
Dobro, ne baš svi, zaista ima nekih klubova koji su sve završili na vreme. Ali i mnogi velikani će danas juriti da završe velike poslove. A, ko zna ko će nas još iznenaditi. No, pre no što krenemo u ludilo poslednjeg dana prelaznog roka, da podsetimo samo na neke od transfera koji bi danas trebalo da se ozvaniče.
Izabrane vesti
ENCO FERNANDEZ I ILIMAN ENDIAJE U MANČESTER SITIJU: Pisali smo već da Siti hoće još dva pojačanja da na svakoj poziciji Enco Mareska ima dvojicu igrača. Liverpul je rešio da im ipak ne prodaje Kodija Gakpa, Građani su onda krenuli po Endiajea, koji je bio na pragu Totenhema, ali kako Rišarlison nije hteo iz Londona... Navodno će Siti da plati 75.000.000 evra. Kad je Enco Fernandez u pitanje tu još ništa nije izvesno, tek su juče otvoreni pregovori, a na transfer ne bi bio vredan manje od 140.000.000 evra. Veliki znak pitanja nad ovim poslom.
GABRIJEL ŽEZUS U BARSELONI: Posle odlaska Roberta Levandovskog, pa i Ferana Toresa, napravili su Katalonci opštu pometnju kada su se javno udvarali Hulijanu Alvarezu i prevarili ga da zarati sa Atletikom, kad su konačno shvatili da od toga posla nema ništa okrenuli su se Gabrijelu Žezusu, a Argentinca ostavili na vetrometini. Žezus će biti mnogo, mnogo jeftiniji, koštaće ih svega 10.000.000 evra plus bonusi u visini od 4.000.000. Arsenal će zadržati i 20 odsto od naredne prodaje.
DŽONATAN DAVID U ATLETIKU: Ovo bi trebalo da je rešeno. Džonatan Dejvid ide u Madrid da oslobodi prostor za Nika Voltemadea. Atletiko će imati opciju da ga otkupi za 25.000.000 evra, Juve ga je pre samo godinu dana doveo kao slobodnog igrača
NIK VOLTEMADE U JUVENTUSU: Pazite sad ovaj podatak: pre samo godinu dana Njukasl ga je doveo iz Štutgarta za 75.000.000 evra, a sada će ga proslediti na pozajmicu Juventusu za 4.000.000. I pokriće mu kompletnu platu od 5.500.000. Opet je jeftiniji od Dejvida, koji je imao 6.000.000 plus bonuse.
FALORIN BALOGUN I DŽEK GRILIŠ U EVERTONU: Američki reprezentativac čije je ime proslavio predsednik Donald Tramp tokom nedavnog Mundijala – mada je Balogun i pre toga odlično igrao - dogovoren je po ceni od 40.000.000 funti, odnosno oko 47.000.000 evra. Džek Griliš će posle mančesterskih naredne sezone obilaziti pabove u Liberpulu. Pozajmica je u pitanju.
MATIJAS FERANDEZ PARDO U NJUKASLU: Gledali smo ga u dresu Lila protiv Crvene zvezde, sada će tamo da ga zameni Ajase Ueda, Japanac koji je posle titule najboljeg strelca Eredivizije plaćen 15.000.000 evra. Njukasl će za Matijasa Fernandez Parda da plati mnogo više, probao je prvo sa 45.000.000, na kraju će da istrese 60.000.000.
IBRAHIM EMBAJE U ASTON VILI: Hteo ga je i Liverpul, ali je 18-godišnji fudbaler posle Pari Sen Žermena verovatno procenjivao i gde će dobiti veću minutažu. I izabrao je Aston Vilu, koja će za tu privilijegu da na račun Svetaca uplati 55.000.000 evra. Gotovo već danima, odugovlači se već malo sa promocijom.
Mozzart Relax - pravi dobitan tiket i kad tip padne
TOSIN ADARABIOJO I MIHAILO MUDRIK U ČELSIJU: Totenhem je doveo tandem iz Mančester Sitija (Savinjo i Omar Marmuš), a prodao drugi u Čelsi. Samo da se sve dovrši na vreme. Štoper Adarabiojo stiže da zameni Kevina Dansa i biće plaćen za engleske uslove skromnih 8.200.000 evra plus bonusi. Mudrika zbog pravila Plavci nisu mogli da otkupe odmah, pa će on na pozajmicu.
GABRIJEL MARTINELI U AL HILALU: Da se pozdravimo s njim, pošto ko zna kada ćemo ga sledeći put gledati. Ali ide sa stilom, za obeštećenje od 70.000.000 evra. Al Hilal Simonea Inzagija i Sergeja Milinkovića Savića daće mu ugovor na četiri godine. Rekordna prodaja Arsenala. Što malo govori i o tome koliko je loše Arsenal prodavao do sada, jer je prethodni rekorder bio Aleks Okslejd Čembrlen s maltene duplo manjom cenom.
E sad, ovo su naravno samo neki od transfera, a nema sumnje da će ih biti još, jer ko zna šta će sve iskočiti. Samo da pomenemo, prelazni rok u ligama petama traje do...
20.00: Italija
20.00: Nemačka
20.00: Francuska
23.59: Španija
00.00: Engleska
2. septembar: Danska, Holandija, Norveška
3. septembar: Austrija, Belgija, Škotska, Mađarska
4. septembar: Turska, Ukrajina, BiH,
5. Septembar: Portugal
6. septembar: Saudijska Arabija, Severna Makedonija
7. septembar: Hrvatska, Slovenija, Rumunija
8. septembar. Švajcarska, Češka, Bugarska
9. septembar: Kipar, Poljska
10. septembar: Azerebejdžan, Rusija
11. septembar: Meksiko, Brazil
13. septembar: Slovačka
15. septembar: Grčka
18. septembar: Srbija