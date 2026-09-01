Navijači Partizana mogu da budu oduševljeni! Itan Tompson jedva da promašuje
Vreme čitanja: 4min | uto. 01.09.26. | 09:38
Novi bek Partizana odigrao izvanrednu utakmicu u dresu Portorika
Itan Tompson — ime koje izaziva pomešane emocije kod navijača Partizana. Jedni misle da nepoznati Amer teško može odmah da se adaptira na sve što nosi crno-beli dres jer prvi put dolazi u Evropu, a neki misle da će upravo ovaj momak biti najveće otkrovenje Evrolige jer će u tandemu sa Karlikom Džonsom da žari i pali na parketima Evrolige. Za sada ne možemo da tvrdimo ko je u pravu, ali ono što smo sinoć videli od njega u dresu reprezentacije Portorika je zaista spektakularno.
Međutim, prvo da vas podsetimo šta nam je Henri Domerkant rekao za Itana Tompsona i šta može da se očekuje od ove sezone.
„Itan jednostavno nema loš dan. Uvek je nasmejan, sjajan je saigrač, ima odličan stav, uvek naporno radi i želi da bude bolji. Mnogo je napredovao otkako je počeo da igra u G ligi, a sada je, posebno kada je reč o šutu, postao mnogo konstantniji. Kada sam ga prošle godine gledao kako igra za Indijana Pejserse, naš skauting je praktično glasio: ‘Ne smete da mu dozvolite da šutira. Morate agresivno da izlazite na njega i da mu to oduzmete.’ Ali sposoban je i da igra plejmejkera, da vodi loptu, da bude fizički snažan u reketu i da i dalje sam sebi kreira šut.“
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E sada, da se vratimo na njegov učinak od sinoć. Prvo moramo da naglasimo da je Portoriko izgubio od Urugvaja u neizvesnoj utakmici sa 80:75, ali to za navijače Partizana nije od tolike važnosti. Mnogo je bitniji učinak Itana Tompsona, a on je bio ubedljivo najbolji na utakmici.
Nova akvizicija crno-belih je igrala 33 minuta, imala 29 poena, šest skokova i šest asistencija za indeks 30. Pogodio je čak pet trojki iz svega osam pokušaja.
Portoriko razloge poraza može da traži u izuzetno slaboj partiji njihove prve zvezde, Hosea Alvarada, koji je imao samo tri poena i pogodio jedan šut iz igre.
Pošto su reprezentativne obaveze završene za Itana Tompsona, on kreće put Beograda, a u glavnom gradu Srbije biće u sredu, posle čega će se pridružiti ostatku ekipe, a tome se posebno raduje Karlik Džons, njegov bivši saigrač iz Čikaga:
„Itan i ja smo se već čuli, razgovarali i jedva čekamo da počnemo. Naravno, ne radi se samo o nama dvojici — imamo izuzetno sposobne bekove u rotaciji i najvažnije je da se svi zajedno dobro uklopimo. Jedva čekam da upoznam ostale momke“, rekao je Karlik Džons.