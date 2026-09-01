Navijači Partizana mogu da budu oduševljeni! Itan Tompson jedva da promašuje

Itan Tompson — ime koje izaziva pomešane emocije kod navijača Partizana. Jedni misle da nepoznati Amer teško može odmah da se adaptira na sve što nosi crno-beli dres jer prvi put dolazi u Evropu, a neki misle da će upravo ovaj momak biti najveće otkrovenje Evrolige jer će u tandemu sa Karlikom Džonsom da žari i pali na parketima Evrolige. Za sada ne možemo da tvrdimo ko je u pravu, ali ono što smo sinoć videli od njega u dresu reprezentacije Portorika je zaista spektakularno.

Međutim, prvo da vas podsetimo šta nam je Henri Domerkant rekao za Itana Tompsona i šta može da se očekuje od ove sezone.

„Itan jednostavno nema loš dan. Uvek je nasmejan, sjajan je saigrač, ima odličan stav, uvek naporno radi i želi da bude bolji. Mnogo je napredovao otkako je počeo da igra u G ligi, a sada je, posebno kada je reč o šutu, postao mnogo konstantniji. Kada sam ga prošle godine gledao kako igra za Indijana Pejserse, naš skauting je praktično glasio: ‘Ne smete da mu dozvolite da šutira. Morate agresivno da izlazite na njega i da mu to oduzmete.’ Ali sposoban je i da igra plejmejkera, da vodi loptu, da bude fizički snažan u reketu i da i dalje sam sebi kreira šut.“