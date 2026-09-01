LUDI TIKET (-), utorak, 263.198 dinara: Prelazi su varljive voćke

Neverovatan i nesvakidašnji tiket odigran je na uplatno-isplatnom mestu Braće Jerković 3, gde je igrač pokazao vanserijsku hrabrost i vrhunski osećaj za fudbalske prognoze. Sa uplatom od 400 dinara, ciljao se brutalan dobitak od preko 260.000 dinara, a strategija se bazirala na izuzetno teškim i visokim kvotama. Na tiketu su dominirali prelazi „iks u keca“ i „iks u dvojku“...

Prolazi su se ređali kao na traci i sve je delovalo kao u najlepšem snu. Atalanta je srušila Bolonju uz prelaz (4,60), Braga je rutinski odradila Gimarais (4,50), dok je Arsenal u gostima protiv Aston Vile takođe prošao iz „iksa u dvojku“ za kvotu 4,20. Kada je i Bešiktaš obezbedio sigurnu pobedu protiv Čoruma (1,40), oči cele kladionice u naselju Braće Jerković bile su uprte u italijansku Seriju C. Nažalost, sudbina je htela da meč Albinolefe - Ospitaleto sruši ovaj istorijski tiket. Umesto prelaza, utakmica je završena rezultatom 1:1, čime je tiket zvanično postao gubitan zbog samo jednog jedinog pogotka.

MOZZART RELAX - KOD NAS PROLAZ DOK KOD DRUGIH PADA

Ipak, igrač nije napustio uplatno mesto praznih ruku, jer je u pomoć priskočio dobro poznati Mozzartov benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Zahvaljujući ogromnoj pogođenoj kvoti na preostala četiri para, iako tiket nije bio dobitan, igraču je isplaćena utešna, ali itekako vredna nagrada od 2.000 dinara. Ova priča sa uplatno-isplatnog mesta Braće Jerković 3 još jednom je dokazala koliko sportska prognoza može biti uzbudljiva, pa i nemilosrdna.