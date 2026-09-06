I Đavo spava... danas u mukama: Džordž i Metjland-Najls digli Everton iz mrtvih

Posebno impresivan je način na koji su gostima maltene odžeparili za ta već viđena tri boda. Džordž je prvo u 83. minutu zakucao loptu u mrežu gostiju iz prilično neugodnog ugla. Da bi zatim Metjland Najls u šestom minutu nadoknade poslao pravu bombu u mrežu Senea Lamensa .

Na kraju sasvim zaslužena podela plena, jer Junajted je imao loptu više u nogama, a Everton više šuteva. Istina, nekako je to bilo i obavezujuće pošto je dva puta jurio gol zaostatka. Prvo nakon slaloma Brajana Embuema pored trojice protivničkih fudbalčera u prvom minutu drugog poluvreme. Drugi put zato što je Benjamin Šeško , koji je još proletos sa devet golova u drugom delu sezone demonstrirao da u sebi ima taj instikt ubice, u 87. glavom poslao signal Majklu Keriku da bi možda mogao da ga gurne u startnih 11 umesto Mateusa Kunje .

No, čini se da Junajtedov problem svejedno nije toliko u navali, koliko u odbrani, a možda i u tome što ovaj tim ne ume da kontroliše utakmicu. Posle oba gola, previše je lako Junajted prepustio inicijativu Karamelama, a iako domaći tim ničim nije pokazao da je nešto posebno potentan u završnoj trećini terena ovakvim Junajtedovim poklonima nije mogao da odoli. Nije dakle nimalo slučajno što je na svakoj od prve tri utakmice u novoj sezoni Premijer lige Mančester junajted primio po dva gola. Prvo u porazu od Hala, zatim u ohrabrujućoj pobedi nad Ipsvičom, pa na kraju i sada u remiju sa Evertonom. I umesto da su sada na deobi petog mesta, eto tih na 11. poziciji, da tamo razmisle koliko zaista mogu. Ovo danas nije baš bilo izdanje za optimizam.

Jer Everton, uz sve kvalitete koje ima, zaista ima limitiran sastav u smislu broja fudbalera na koje Mojes može ozbiljno da računa. I posle Betove prodaje Fjorentini, te propalog transfera Falorina Baloguna, ima samo Tjerna Barija u špicu. A, baš je on, sa svojih 195 centimetara, u 43. minutu prokockao najbolju priliku domaćina sve do pred sam kraj meča, kada je centaršut Merlina Rela glavom iz izuzetne pozicije poslao iznad prečke.

Mašio je i Junajted. Prvo u 8. minutu junak pobede nad Ipsvičom, Bruno Fernandeš, kada je volejom uzdrmao prečku. Pa u 22. minutu i Mateus Kunja, koji je, posle sjajnog prodora Markusa Rašforda, dar-mar je u tim trenucima pravio po desnoj strani, iz prve šutirao tik preko gola. Već krajem prvog poluvremena Everton se oslobodio pritiska, uzeo loptu u noge, ali nije znao šta će sa njom. Pokušavao je nešto, bez prave ideje. I onda u 46. minutu hladan tuš. Valjda su domaći pomislili da imaju rivala u šaci i opustili se toliko da su Brajanu Embuemo dozvolili da napravi slalom između trojice protivničkih fudbalera i onda pošalje loptu u suprotan ugao protivničkog gola.

Nakon primljenog gola Karamele su krenule nešto smelije napred, ali to je više bila posledica toga što nisu imali izbora. I dalje nisu smislili kako protiv Junajtedove odbrane. Bilo je tu nekih pretećih pokušaja, ali isprva ništa što bi ozbiljno zabrinulo Sene Lamensa. I kako ti prvi naleti nisu dali rezultata, Junajted je dobijao sve više prilika da uzvrati. S tim da je i on sada to radio nešto bojažljivije, svestan da to bio period utakmice u kojem je mnogo važnije zaštititi sopstvenu mrežu.

Ispostavilo se na kraju da su možda bili previše bojažljivi i da je pametnije bilo pojuriti taj pogodak da dokusuri rivala. Umesto toga strelca Džordža, pa onda posle uzvratnog udarca Šeška i ta lepotica Mejtlend Najlsa.

Niko ovde neće biti sasvim zadovoljan, ali Everton svakako može da bude zadovoljniji. Da je preko puta bio neki malo drčniji, malo organizovaniji protivnik, da je preko puta bio tim koji ume da stane na loptu, Everton bi danas oplakivao poraz. Ovako, plakaće Junajted. Timovima sa najvišim ambicijama ovakve utakmice ne smeju da se dešavaju.

PREMIJER LIGA – 3. KOLO

Petak

Ipsvič - Liverpul 0:2 (0:2)

/Isak 6,9/

Subota

Njukasl - Bornmut 2:2 (1:2)

/Barns 37, Remzi 88 - Tavernije 9, Tšau 35/

Mančester Siti - Koventri 1:0 (1:0)

/Haland 26/

Notingem Forest - Totenhem 0:0

Brentford - Sanderlend 1:1 (0:0)

/Janelt 57 - Le Fe pen 82/

Brajton - Lids 1:1 (0:1)

/Vušković 71 - Bogl 15/

Fulam - Kristal Palas 2:3 (2:1)

/King 11, Palasios 42 - Mičel 35, 54, Čilvel 77/

Hal - Aston Vila 0:0

Nedelja

Everton – Mančester Junajted 2:2 (0:0)

/Džordž 83, Metjlend Najls 96 – Embuemo 46, Šeško 87/

17.30: (1,75) Arsenal (3,60) Čelsi (4,90)

***Kvote su podložne promenama