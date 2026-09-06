Mesec i po do Zvezda - Kopenhagen, a Danci deluju zastrašujuće: Majstorija pojačanja iz Južne Afrike
Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 18:30
Rival šampiona Srbije u Ligi konferencija dao pet golova, posebnu brigu izaziva sjajna igra Južnoafrikanca Tapela Maseka
Niko u Crvenoj zvezdi nije želeo da igra u Ligi konferencija ove sezone, ali je prvak Srbije sam kriv što će morati da igra u UEFA takmičenju najmanjeg prestiža i kvaliteta. Ipak, čak i tamo će se Zvezda sastati sa jakim rivalima poput Trabzona i Kopenhagena, a sa danskim klubom snage će odmeriti 22. oktobra u utakmici drugog gola.
Na mesec i po do utakmice na beogradskoj Marakani, Kopenhagen uliva strah u kosti. Danas su Lavovi iz danske prestonice razmontirali Odense na gostujućem terenu 5:0 (2:0) u utakmici sedmog kola tamošnje Superlige, a dvostruki strelac bio je Južnoafrikanac Tapelo Maseko (stigao za 1.500.000 evra iz Mamelodija). Prvi gol jednog od junaka Bafana Bafane sa prethodnog Mundijala (kada je Južna Afrika prošla u nokaut fazu), bio je pravo remek delo. Napravio je Maseko nekoliko driblinga, namestio loptu na levu nogu i zatim je smestio pravo u rašlje sa oko 18, 19 metara.
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Preostale golove za Kopenhagen dali su Asger Sorensen iz penala, Argentinac Maer Karizo takođe iz penala i 17-godišnji Marvin Nasnas. Kopenhagen je lider Superlige Danske sa osvojenih 18 bodova od mogućih 21 iz dosadašnjih sedam kola. U prethodnom kolu tim Boa Svensona savladao je dirketnog konkurenta Midtjiland na Parkenu 2:0 i time sebe lansirao u ulogu prvog favorita za osvajanje titule prvaka Danske.
Podsetimo, Kopenhagen je prošle sezone igrao u plej-autu danske lige, ali je zahvaljujući sistemu tamošnjeg takmičenja kao najbolji tim plej-auta igrao baraž za ulazak u kvalifikacije za Ligu konferencija i tako ipak izborio izlazak na međunarodnu scenu. Tamo je Kopenhaen eliminisao ukrajinski Žitomir, mađarski Debrecin i finski Inter Turku i izborio igranje u Ligi konferencija naredne jeseni. U prvom kolu Lavovi će igrati 15. oktobra protiv Brage na domaćem terenu, a zatim će 22. oktobra (18.45) gostovati Crvenoj zvezdi na beogradskoj Marakani.