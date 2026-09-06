Mesec i po do Zvezda - Kopenhagen, a Danci deluju zastrašujuće: Majstorija pojačanja iz Južne Afrike

Niko u Crvenoj zvezdi nije želeo da igra u Ligi konferencija ove sezone, ali je prvak Srbije sam kriv što će morati da igra u UEFA takmičenju najmanjeg prestiža i kvaliteta. Ipak, čak i tamo će se Zvezda sastati sa jakim rivalima poput Trabzona i Kopenhagena, a sa danskim klubom snage će odmeriti 22. oktobra u utakmici drugog gola.

Na mesec i po do utakmice na beogradskoj Marakani, Kopenhagen uliva strah u kosti. Danas su Lavovi iz danske prestonice razmontirali Odense na gostujućem terenu 5:0 (2:0) u utakmici sedmog kola tamošnje Superlige, a dvostruki strelac bio je Južnoafrikanac Tapelo Maseko (stigao za 1.500.000 evra iz Mamelodija). Prvi gol jednog od junaka Bafana Bafane sa prethodnog Mundijala (kada je Južna Afrika prošla u nokaut fazu), bio je pravo remek delo. Napravio je Maseko nekoliko driblinga, namestio loptu na levu nogu i zatim je smestio pravo u rašlje sa oko 18, 19 metara.