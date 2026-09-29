I Česi zalutali u A ligu: Tuhel eksprimentisao sa desetkama, Gordon i Kejn mu doneli pobedu

Brzo su Englezi zaboravili sudar sa Španijom na startu Lige nacija i činjenicu da su imali svetskog prvaka u šaci, a onda završili nokautirani na Vembliju. Jer ipak je ovo takmičenje arena za uigravanje, eksperimentisanje, pronalaženje idealnih postava i finesa u igri. Protiv Češke u drugom kolu Tuhelova Engleska bila je daleko od besprekorne, ali je na kraju rutinski pripitomila Čehe koji su je u ranoj fazi meča častili igračem više - 0:2.

Možda bi bilo za nijansu drugačije da Pavel Šulc već sredinom prvog poluvremena nije naslonio krampone na potkolenicju Eliota Andersona i ostavio domaćina na cedilu. Mada, čak i da se 90 minuta igralo 11 na 11, teško da bi Česi uspeli da iznenade polufinalistu svetskog prvenstva. Otuda utisak da je, posle Srbije, Velsa i Turske, i Češka zalutala u A ligu nacija, među fudbalske predatore.