I Česi zalutali u A ligu: Tuhel eksprimentisao sa desetkama, Gordon i Kejn mu doneli pobedu
Vreme čitanja: 3min | uto. 29.09.26. | 22:42
Gordi Albion igrao veći deo susreta u Pragu sa igračem više, ali nije briljirao - 0:2
Brzo su Englezi zaboravili sudar sa Španijom na startu Lige nacija i činjenicu da su imali svetskog prvaka u šaci, a onda završili nokautirani na Vembliju. Jer ipak je ovo takmičenje arena za uigravanje, eksperimentisanje, pronalaženje idealnih postava i finesa u igri. Protiv Češke u drugom kolu Tuhelova Engleska bila je daleko od besprekorne, ali je na kraju rutinski pripitomila Čehe koji su je u ranoj fazi meča častili igračem više - 0:2.
Možda bi bilo za nijansu drugačije da Pavel Šulc već sredinom prvog poluvremena nije naslonio krampone na potkolenicju Eliota Andersona i ostavio domaćina na cedilu. Mada, čak i da se 90 minuta igralo 11 na 11, teško da bi Česi uspeli da iznenade polufinalistu svetskog prvenstva. Otuda utisak da je, posle Srbije, Velsa i Turske, i Češka zalutala u A ligu nacija, među fudbalske predatore.
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Nisu Englezi blistali tokom prvih 45 minuta, nije ih nadahnula brojčana superiornost. Protok lopte nije bio dovoljno brz i smislem da se razbije niski blok rivala. Stoga, se učinak Tuhelovog tima u prvom delu sveo na stativu Morgana Rodžersa iz 16. i Kejnovu kiflu iz 45. minuta koju je odbranio Matej Kovarž.
Međutim, kako su Kejn i drugovi su iz svlačionice izašli gladniji, konkretniji i to se videlo već u 47. minutu. Magična lopta Trenta Aleksandera Arnolda probušila je odbranu domaćina, a Entoni Gordon pokazao zašto je, uz Harija, reprezentativac Engleske u najboljoj formi. Egzekucija glavom - čisto savršenstvo.
Dvadesetak minuta kasnije, pogodio je i prvi favorit za osvajanje Zlatne lopte. Retko koji meč prođe da se Kejn ne upiše u strelce, a večeras je vezao pet utakmica u kojima je zatresao mrežu za klub i(li) reprezentaciju. Levica Zlatne kopačke Evrope potpisala je kapitulaciju Češke koja je mogla da bude i ubedljivija.
Interesantno, kako je u završnoj četvrtini utakmice Tuhel odlučio da njegov tim igra sa četiri desetke - Rodžersom koji je bio starter i rezervistima Belingemom, Ezeom i Gibsom Vajtom. A ako zagrebemo nekoliko meseci unazad i prisetimo se izjava Nemca nakon iznenađujućeg spiska za Mundijal bez Palmera, Fodena i Gibsa Vajta, obrazloženje je potkrepio pričom da želi da mu svaki fudbaler u glavi ima jasnu ulogu i da na poziciji desetke već ima Belingema, Rodžersa i Ezea.
Petnaestak minuta pre kraja, iz jedne kontre, Češka je mogla da prepolovi zaostatak, ali je Džejms Traford zaustavio udarac Adama Hložeka, a pobedu Engleske u poslednjim sekundama meča mogao je ubedljivijom da učini Belingem da se Kovarž nije istakao i zaustavio udarac zvezde Real Madrida.
LIGA NACIJA, DIVIZIJA A - 2. KOLO
Utorak
GRUPA 3
Španija - Hrvatska 3:1 (2:1)
/Jamal 2, 63, Pubilj 31 - Beljo 28/
Češka - Engleska 0:2 (0:0)
/Gordon 47, Kejn 69/
***kvote su podložne promenama