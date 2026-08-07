I da je dao gol, rekao bih Seku da sledeći put mora da doda

I nastavio potom sa analizom Partizanove igre.

„Trudim se da budem veoma iskren pred vama. Mislim da je danas ekipa Partizana dala maksimum, svaki igrač. Raduje me što, kao što sam pričao, da kada igramo brzo i jednostavno možemo da napravimo probolem svakom. Da ne tražim dlaku u jajetu, dešavaju se minimalne greške, to moramo da korigujemo, jer će nas neke druge ekipe kažnjavati“.

Osvrnuo se Ilić i na partiju Milana Vukotića, koji je dobar deo meča odigrao na neuobičajenoj poziciji zadnjeg veznog.

„Sve su akcije kretale od njega. Energetski i tehnički je bio na visokom nivou. Iako je mlad igrač, jedan je od starijih u ekipi. Opustio se pred kraj i stvorio najbolju šansu za protivnika. Ljudi moraju da shvate da Partizan ne sme sebi da dozvoljava takve jednostavne greške, jer to može skupo da nas košta“.

A, naročito je Ilić imao šta da kaže na račun Dembe Seka, koji je u prvom minutu propustio kolosalnu šansu da donese vođstvo Partizanu.

„Ta prva situacija koju je imao Sek, tu se daje lopta, mora da se da. I da je postigao gol, rekao bih mu da drugi put doda. Dobra je stvar što je Sek počeo da daje golove, a prethodno je znao da napravi puno toga, ali bez učinka. Ono što mora da radi je da pojednostavi igru. Ima izuzetne brzinske sposobnosti, ali će mu trebati vremena, jer teško prihvata da mora da igra jednostavno. Pravi ozbiljnu razliku kada igra jedan na jedan“.

Ne brinu Ilića dobijeni kartoni.

„Na to gledam kao na ogromnu energiju svih igrača, mogu taj intenzitet da koriguju... Više me brinu jedna-dve situacije, gde nas nisu izigrali, nego smo im dozvolili da dođu do prilika“.

Na koncu analize...

„Možemo mnogo da napredujemo. Ono što je mene danas obradovalo je što je ekipa želela da igra fudbal. Igrali smo brzo, jednostanvo, iz toga stvarali šanse. Ne raduje me toliko što smo dosta prilika promašili, ali je bitno što smo ih stvorili. Ovo je model, nijansa kako bi Partizan trebalo da izgleda“, poentirao je Saša Ilić.