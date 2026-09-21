Da, ljut je na Barsu: Teško mi je bilo da sve to prihvatim
Vreme čitanja: 3min | pon. 21.09.26. | 09:46
Videlo se od prvog minuta da je Laprovitola bio posebno motivisan protiv bivšeg kluba
Prelako se Barselona odrekla jednog od najbitnijih igrača godinama unazad, može se slobodno reći i jednog od najboljih košarkaša koji je nosio dres katalonskog kluba u poslednjih pet sezona, koliko je proveo Nikolas Laprovitola u redovima velikana tamošnje i evropske košarke. Odlučili su da ga tek tako puste ovog leta, što zbog učestalih povreda, što zbog rekonstrukcije ekipe, pa je u finalu Superkupa Španije rešio argentinski košarkaš da im pokaže da su ozbiljno pogrešili.
Imao je popularni Niko istorijsku partiju. Ubacio je Barseloni 31 poen - šest trojki za poluvreme i ukupno devet iz 13 pokušaja na kraju - uz dva skoka i sedam asistencija, čime je doneo trofej Huventudu, prvi od 2008. godine. Oborio je i rekord po broju pogođenih trojki u Superkupu Španije, mada je srušio sam svoje dostignuće, što je još zanimljivije. Malo je reći da je bio motivisan da uništi Barselonu.
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Ako se neko pitao da li je bilo dodatne motivacije jer je rival bio doskorašnji klub – Argentinac je na konferenciji za medije posle meča to i potvrdio.
"Bio sam dodatno motivisan protiv Barselone, bez sumnje. Ovog leta bilo mi je veoma teško da sve to prihvatim, ali takve stvari se dešavaju i čovek mora da nastavi dalje. Bio sam mnogo motivisaniji nego što sam mislio da ću biti", započeo je Laprovitola.
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Doneo je Huventudu dugo čekani trofej.
"Ovo je bila prilika da osvojimo trofej. Dve utakmice, tri ekipe koje se tek traže i još se uigravaju, znali smo da iskoristimo tu priliku. Moramo da nastavimo da radimo tokom cele godine i da tražimo ovakve prilike uvek. Huventud je ove godine napredovao, pokazao je da može da igra protiv evroligaških ekipa. Pobedili smo Baskoniju, iskoristili smo priliku protiv Barselone i možemo mnogo da naučimo iz ovog turnira. Moramo da nastavimo radimo, duga je sezona".
Oborio je rekord po broju postignutih trojki, ali nije hteo mnogo o individualnim dostignućima.
"Potrebno mi je malo vremena da sve ovo shvatim i obradim. Ono što sam uradio, sve dugujem porodici i celom timu. Ne znam i ne mogu da objasnim kako se sve ovo dogodilo, ali evo nas, tu smo".
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Nada se da će nastaviti sa ovakvim partijama.
"Ceo ovaj vikend je bitan i vredan. Pokazali smo ko smo i kakav Huventud želimo da budemo tokom sezone. Biće teško da održimo ovakav nivo, imamo sjajan tim, navijače i klub. Nadam se da će nam ovo biti podstrek da nastavimo isto".
Vratio se u Badalonu, gde ga vole navijači.
"Deluje kao da nije prošlo ovih sedam godina, a za to vreme se mnogo toga dogodilo. Povratak i ono što se desilo ovog vikenda nisu bili u planu. Jesam mislio da možemo da osvojimo trofej, ali nisam očekivao ovakvu proslavu kakvu smo imali ovog vikenda. Nadam se da će se ovako nastaviti", jasan je MVP Superkupa.