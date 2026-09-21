Atletikov “mamac” ili Realova nemoć: I Florentino besneo u predsedničkoj loži Metropolitana
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 08:46
Burno je bilo tokom El Madrilenja
Fudbalski rat na terenu se negde i očekivao, ovog je puta iz njega kao pobednik izašao Atletiko. Onda je Žoze Murinjo, tako šarmantan tokom predsezone, na konferenciji zaličio na onog starog sebe kada je posle poraza na teatralan način za sve okrivio sudije. A ispostavilo se da je burno bilo i u predsedničkoj loži gde je haos pravio Florentino Perez.
Odmah da kažemo: predsednik Reala nije ludovao zbog dešavanja na terenu, već zato što je u VIP loži bio niko drugi do Enrike Rikelme, njegov protivkandidat na poslednjim izborima u Realu, iz 2025. godine.
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Nema veze što je Perez te izbore dobio sa 65 odsto glasova, prvi put ga je neko stavio pod pritisak, prvi put je zaista imao oponenta i očigledno mu je to upamtio. I kad je samo čuo da je Rikelme u loži na Metropolitanu nije mogao da se suzdrži, javio je prvo ugledni novinar Pako Gonzales u emisiji “Tiempo de Huego” na još uglednijoj radio stanici Kadena Kope.
E sad, Gonzales je i sam ne tako davno govorio da nema ama baš nikakve odnose sa Florentinom, pošto je već duže vremena na “mračnoj strani” Perezovog raspoloženja. Ali vrlo brzo je njegovu informaciju potvrdio i Huanma Kastanjo, u emisiji “El Partidazo”, koja važi za najtačniju i najuticajniju u španskom fudbalu.
“Florentino je napravio ozbiljnu frku, pitao je koji je smisao pozivanja Rikelmea u VIP ložu”.
Ono što je važno reći: rezultat ovde nije uticao na to da Perez počne da se bavi teorijama zavere, jer sve se desilo pre početka meča. Moguće je i da ga je Atletiko provocirao? Mada ništa nije nagoveštavalo tako nešto. Najviši funkcioneri dva kluba prethodno su po starom običaju zajedno ručali, a Florentino inače uvek ide na Realove utakmice na Metropolitanu zbog toga što je u veoma dobrim odnosima sa predsednikom Jorgandžija Enrikeom Serezom. Istina, izvršnog direktora Mihela Angela Hila ne može da smisli, ali on svakako u poslednje vreme ni sam ne dolazi uvek na stadion.
Kako bilo, baš na tom ručku neko je rekao Florentinu da je Rikelme – inače veliko ime u biznisu obnovljivih energija, ali bez funkcije u svetu fudbalu – pozvan u predsedničku ložu. Florentino je, tvrde svedoci, u trenutku pomahnitao i zapretio da će otići čim ga ugleda. Ljudi iz Atletika su ipak uspeli da ga smire rekavši da se neće ni sresti sa svojim “neprijateljem”. I nakon neprijatne razmene sve se brzo vratilo u normalu.
Bar dok se utakmica nije završila. Onda je Florentino verovatno opet prešao na “mračnu stranu”.