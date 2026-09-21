Atletikov “mamac” ili Realova nemoć: I Florentino besneo u predsedničkoj loži Metropolitana

E sad, Gonzales je i sam ne tako davno govorio da nema ama baš nikakve odnose sa Florentinom , pošto je već duže vremena na “mračnoj strani” Perezovog raspoloženja. Ali vrlo brzo je njegovu informaciju potvrdio i Huanma Kastanjo , u emisiji “El Partidazo”, koja važi za najtačniju i najuticajniju u španskom fudbalu. “ Florentino je napravio ozbiljnu frku, pitao je koji je smisao pozivanja Rikelmea u VIP ložu ”.

Nema veze što je Perez te izbore dobio sa 65 odsto glasova, prvi put ga je neko stavio pod pritisak, prvi put je zaista imao oponenta i očigledno mu je to upamtio. I kad je samo čuo da je Rikelme u loži na Metropolitanu nije mogao da se suzdrži, javio je prvo ugledni novinar Pako Gonzales u emisiji “Tiempo de Huego” na još uglednijoj radio stanici Kadena Kope.

Ono što je važno reći: rezultat ovde nije uticao na to da Perez počne da se bavi teorijama zavere, jer sve se desilo pre početka meča. Moguće je i da ga je Atletiko provocirao? Mada ništa nije nagoveštavalo tako nešto. Najviši funkcioneri dva kluba prethodno su po starom običaju zajedno ručali, a Florentino inače uvek ide na Realove utakmice na Metropolitanu zbog toga što je u veoma dobrim odnosima sa predsednikom Jorgandžija Enrikeom Serezom. Istina, izvršnog direktora Mihela Angela Hila ne može da smisli, ali on svakako u poslednje vreme ni sam ne dolazi uvek na stadion.

Kako bilo, baš na tom ručku neko je rekao Florentinu da je Rikelme – inače veliko ime u biznisu obnovljivih energija, ali bez funkcije u svetu fudbalu – pozvan u predsedničku ložu. Florentino je, tvrde svedoci, u trenutku pomahnitao i zapretio da će otići čim ga ugleda. Ljudi iz Atletika su ipak uspeli da ga smire rekavši da se neće ni sresti sa svojim “neprijateljem”. I nakon neprijatne razmene sve se brzo vratilo u normalu.

Bar dok se utakmica nije završila. Onda je Florentino verovatno opet prešao na “mračnu stranu”.