Raport sa srpskoligaških terena: OFK Sinđelić bez pobede, boda i datog gola

Ono što je jasno posle šeste runde jeste podatak da OFK Sinđelić nije uspeo da zabeleži pobedu, ali ni da osvoji makar bod ili da postigne pogodak. Ne, 540 minuta nije bilo dovoljno niškim Orlovima da to ostvare. Za nijansu bolji je GSP Polet Dorćol koji još nije osetio ukus pobede, ali je sakupio tri boda. Tu je i Rađevac koji takođe sanja prvi trijumf, baš kao debitant Gradnulica iz Zrenjanina.

Kiša i teren natopljen vodom bili su povod za prekid utakmice između FAP-a i Vujana, koja će novi početak imati danas (ponedeljak 16.00), baš kao i duel Timočanin – OFK Brzi brod, koji je po rasporedu na programu takođe danas od 15.30 časova. Ujedno, to je razlog zbog kojeg protekli vikend na terenima četiri grupe srpskoligaškog karavana nije kompletiran. Koliko će, osim u slučaju da se ne dogodi nešto nepredviđeno, utakmice u Priboju i Knjaževcu uspeti da promene sliku o učinku, ostaje da se vidi.

Ubedljiv poraz Slobode iz Donjeg Tovarnika na domaćem terenu od Kabela (2:5) označio je kraj apsolutne dominacije, pa sada nema tima koji nije upisao makar jedan poraz ili remi. NAPADAČI KAO DA SU IGRALI POD RUČNOM Slaba realizacija i rezultati kojima više mogu da budu zadovoljniji klubovi koji su gostovali, obeležili su skromnu rundu na terenima Srpske lige – Zapad. A brojke govore više od bilo kojeg kazivanja. Elem, samo je Real uspeo da osvoji sva tri boda na svom terenu, a za to mu je bio dovoljan pogodak rezerviste Stefana Đorđevića, koji je bio precizan u 86. minutu duela sa gostima iz Lajkovca. Pobedama mogu da se pohvale Sloboda koja je slavila u Markovcu, odnosno Jedinstvo putevi nad Takovom. Po bod kući su poneli golubački Đerdap iz Valjeva, Šumadija 1903 remijem sa Rađevcem, Sloga iz Čajetine i na kraju valjevski Radnički nulom u Zablaću. Samo dvanaest datih golova učinak je daleko ispod proseka kada je reč o timovima iz ove grupe, a sve bi bilo još nepovoljnije da se na meču Budućnost Krušik – Đerdap mreže nisu zatresle četiri puta. Opravdanje nije ni odložena utakmica u Priboju. Srpska liga Zapad, rezultati 6. kola: Real – Železničar (L) 1:0, Budućnost Krušik – Đerdap (G) 2:2, Napredak – Sloboda (U) 0:2, Takovo (GM) – Jedinstvo putevi 1:2, Omladinac (Z) – Radnički (V) 0:0, Zlatibor – Sloga (P), Rađevac – Šumadija 1:1, FAP – Vujan (danas).

VLASINA POVELA PA POKISLA U PIROTU Uz konstataciju da je OFK Sinđelić najveće razočarenje, vredno je pomena, kada je o Srpskoj ligi Istok reč, da je plasman ostalih timova takav da se u ovom momentu teško može i naslutiti ime kluba koji je najbliži ulozi favorita za selidbu u viši rang. Morava 1918, Jagodina i pirotski Radnički su izjednačeni (po 12 bodova), ali su Brzi brod (meč manje), Jedinstvo 1936, Timok 1919, Timočanin (meč manje) ili Đerdap, radi da trku, ako ništa drugo, ono bar učine dodatno zanimljivom. Vlasina je povela u Pirotu, ali je na kraju pripala Radničkom. Pogotkom Adriana Dobrosavljevića u 90. minutu Jedinstvo 1936 iz Kruševca zadalo je poraz Rembasu, inače vrlo neugodnom timu, posebno kada igra pred svojim navijačima. Dok je gol Danila Milenkovića u 89. minutu bio dovoljan Timoku 1919 da izbegne gubitak bodova u Ćupriji. Ekipa iz Kladova bila je posebno efikasna pobedom nad Leskovčanima (5:0). Domaćinima su pripala četiri, a gostima jedan meč. Između toga su dva nerešena rezultata. Postignuta su 22 gola uz utakmicu manje. Srpska liga Istok, rezultati 6. kola: Morava – Trajal 1:1, Đerdap (K) – Sloga 5:0, Pčinja – Jagodina 1:1, Timok 1919 – OFK Sinđelić 3:0, Rembas – Jedinstvo 1936 0:1, Radnički (S) – Malošište 4:2, Radnički (P) – Vlasina 2:1, Timočanin – OFK Brzi brod (danas).

NENAD LUKIĆ SE VEĆ ISPLAĆUJE BEŽANIJI U Srpskoj ligi Beograd svako svakog može da pobedi. I nije to samo zaključak vezan za 5. kolo, već je takva slika uočljiva i tokom svih prethodnih rundi. Ako bi se tražio tim u usponu, onda bi to mogla da bude Bežanija. Pojačan Nenadom Lukićem, doskorašnjim golgeterom Voždovca, povratnik među trećeligaše bio je ubedljiv u Surčinu (5:1). Baš na ovom meču Lukić je golom počeo da se isplaćuje svom novom klubu. PKB 1950 je trijumfom nad BASK-om na svom terenu upisao prvu pobedu, a tri gola su prvi koje su popularne Mlekadžije postigle u dosadašnjem delu prvenstva. Srpskoligaši sa područja Beograda postigli su ukupno 24 pogotka i to se, uz napomenu da ovaj rang jedini od sva četiri broji 14 timova, može tretirati očuvanjem sasvim solidnog golgeterskog učinka. I u ovoj grupi gosti su bili na visini zadatka. Pripale su im tri pobede i remi, a na tri terena slavili su domaćini. Filijala IMT-a doživela je drugi vezani poraz. Posle neuspeha u meču sa T6 Nika (1:2), Ušće Novi Beograd je u derbiju kola na domaćem terenu ostalo praznih džepova pošto je trijumfovao obrenovački Radnički (1:3). Srpska liga Beograd, rezultati 5. kola: Ušće Novi Beograd – Radnički (O) 1:3, Brodarac – Prva iskra 1:0, Budućnost – T6 Nika 0:0, Zvezdara – GSP Polet Dorćol 3:2, BSK 1926 – Torlak 1:3, Jedinstvo – Bežanija 1:5, PKB 1950 – BASK 3:1.

KABEL KAO GOST RAZBIO SLOBODIN KRČAG Prethodne četiri runde sastav iz Donjeg Tovarnika je znao samo za uspehe, ali je taj niz prekinut u utakmici u kojoj je Sloboda upravo na svom bunjištu pretrpela poraz od Kabela (2:5). Doskorašnji prvoligaš iz Novog Sada znao je da kazni sve pukotine do ovog kola lidera na tabeli i zasluženo stigne do tri boda. Uz Kabel, to su ostvarili još fudbaleri OFK Bačke u Rumi. Pored toga što nije bilo pobednika između Dinama 1945 i Hajduka iz Beške, to je jedini meč 5. kola u kojem nije bilo ni golova. Milenko Mijatović ponovo je bio strelac za Železničar, a pogodak ima težinu ako se zna da je timu iz Inđije doneo sva tri boda protiv rivala iz Bačkog Jarka. Vojvođanski trećeligaši bili su raspoloženi i na muke su stavljali golmane. Postignuto je 25 golova, a najviše ih je viđeno u Donjem Tovarniku, čak sedam, po pet ih je bilo u pobedi Veternika nad OFK Gradnulicom (4:1) i u Rumi, gde je OFK Bačka bacila na kolena Sloven (3:2). Novajlija iz Zrenjanina, ekipa Gradnulice, još uvek je na čekanju prve jesenje radosti, a po parametru primljenih golova ovaj klub je trenutno najslabiji od svih srpskoligaša, pošto mu se mreža zanjihala čak 19 puta. Srpska liga Vojvodina, rezultati 5. kola: Železničar (I) – Mladost (BJ) 1:0, Indeks – OFK Vrbas 3:1, Sloboda (DT) – Kabel 2:5, Veternik – OFK Gradnulica 4:1, Dinamo 1945 – Hajduk (D) 0:0, Jedinstvo (SP) – Sloga (Č) 2:0, Tekstilac – Mladost Apa 0:1, Sloven – OFK Bačka 2:3.