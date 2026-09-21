Nevil izgubio strpljenje i poručio Keriku: Prestani da braniš te manekine što šetaju po terenu

U svetu mode zovu se manekini i imaju svoju svrhu. U svetu fudbala? Pa, nije baš lepo kada vas sa njima uporede.

“Nikada nisam video tim Mančester junajteda da toliko šeta. Kerik mora da prestane da ih brani. Ako nastavi ovako primiće još mnogo golova. I sada su imali sreće što su primili samo jedan. Apatija. Na svakoj utakmici ih pretrče... Nit su budni, nit su živi, niti oprezni. A, uvek treba da budeš oprezan. Uvek treba nešto koriguješ, pomeriš se dva ili tri koraka. A, oni su samo šetali kada bi lopta bila u Fulamovom posedu. Fulam je u prvih par minuta razmeno 46 pasova pre no što je uputio prvi šut”, počinje Nevil da besni.

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

Zaista, podatak koji ne zvuči pohvalno za Kerika.

“Vrlo, vrlo retko kažem da tim ne radi dovoljno naporno. Jer to smatram ulitimativnom kritikom za svakog igrača. I uvek sam vrlo pažljiv, ali tih 15 minuta prvog poluvremena, a generalno i Mančester junajteda u prvih sat vremena, to je istinska sramota. Ni blizu dovoljnog kada su igrali bez lopte”.

Kerik će naravno reći da se tim ipak izdigao i preko Mateusa Kunje stigao do boda u 89. minutu, ali…

“Zabrinulo bi me ako to što priča nama govori i njima privatno, kad se zatvori vrata. Ne stavljam ovde pritisak na Kerika, nema panike, ali ako se ovakve igre nastave biće u problem. Igrači moraju više da strude”.