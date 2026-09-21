Nevil izgubio strpljenje i poručio Keriku: Prestani da braniš te manekine što šetaju po terenu
Vreme čitanja: 3min | pon. 21.09.26. | 09:50
“Apsolutno patetično… Gledam Junajted od pete godine i ovo je najgorih 15 minuta koje sam video”, besan je legendarni bek
Beše januar i Majkl Kerik je tek počinjao da uspravlja posrnuli Mančester junajted, ali Geri Nevil, legendarni bek Crvenih đavola, i tada je bio u grupi onih koji smatraju da je Old Trafordu ipak potrebnije neko zvučnije ime, neki trener sa renomeom. Mnogim navijačima tada su smetala upozorenja bivših asova – najglasniji je svakako bio Roj Kin – ali početak nove sezone govori da su možda bili u pravu, jer evo ga Junajted na tek 12. mestu na tabeli sa svega pet bodova iz pet kola prvenstva Engleske.
Poslednji kiks protiv Fulama. Misleći na početak drugog poluvremena, Nevil tvrdi: “nikada nisam video gorih 15 minuta Junajteda”. Kerik je pak kao neosnovana odbacio pitanja novinara da je njegova izgledala “pasivno. Nevil je ovde na strani novinara.
“Gledam utakmice Mančester junajteda od pete godine i ovo je najgorih 15 minuta koje sam video. Apsolutno patetično. Nikada nisam video toliki manjak truda. I Majkl onda kaže da nema ničeg lošeg u timskoj energiji. On mora da prestane da ih brani. Razumem zašto to radi: lojalan je, želi da igrači rade za njega, sezona je duga, naravno. Ali ovde su oba tima izgleala isto. Kao manekini”, rekao je Nevil misleći na one modne lutke u izlozima butika.
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U svetu mode zovu se manekini i imaju svoju svrhu. U svetu fudbala? Pa, nije baš lepo kada vas sa njima uporede.
“Nikada nisam video tim Mančester junajteda da toliko šeta. Kerik mora da prestane da ih brani. Ako nastavi ovako primiće još mnogo golova. I sada su imali sreće što su primili samo jedan. Apatija. Na svakoj utakmici ih pretrče... Nit su budni, nit su živi, niti oprezni. A, uvek treba da budeš oprezan. Uvek treba nešto koriguješ, pomeriš se dva ili tri koraka. A, oni su samo šetali kada bi lopta bila u Fulamovom posedu. Fulam je u prvih par minuta razmeno 46 pasova pre no što je uputio prvi šut”, počinje Nevil da besni.
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Zaista, podatak koji ne zvuči pohvalno za Kerika.
“Vrlo, vrlo retko kažem da tim ne radi dovoljno naporno. Jer to smatram ulitimativnom kritikom za svakog igrača. I uvek sam vrlo pažljiv, ali tih 15 minuta prvog poluvremena, a generalno i Mančester junajteda u prvih sat vremena, to je istinska sramota. Ni blizu dovoljnog kada su igrali bez lopte”.
Kerik će naravno reći da se tim ipak izdigao i preko Mateusa Kunje stigao do boda u 89. minutu, ali…
“Zabrinulo bi me ako to što priča nama govori i njima privatno, kad se zatvori vrata. Ne stavljam ovde pritisak na Kerika, nema panike, ali ako se ovakve igre nastave biće u problem. Igrači moraju više da strude”.
Junajted jednostavno nema ravnotežu u timu, a igrači u napadu, iako umeju nešto da naprave… pa, prečesto zaborave na odbranu.
“Defanzivno će ga ubiti. Nije samo odbrana ta koja mu pravi problem. Embuemo i Rašford su preširoko i previsoko. Ne sužavaju teren u odbrani. Onda u vezi imaš samo Tilemansa i Mejnua. Baleba će verovatno da nadođe. Bruno malo pluta tu. I Kunja isto. Imaš petoricu ili šestoricu igrača koji su bolji sa loptom nego bez nje. I sjajno bi bilo da oni daju brdo golova i onda prime jedan ili dva, ali moraće tu da se desi nekakav reset kada govorimo o defazivnoj strukturi, jer previše njih se prosto šeta po terenu”, završio je Nevil.
Da ne lupa gluposti, potvrđuje i sam Mateus Kunja.
“Morali smo da ovako igramo od starta, ne treba nikada da igramo za bod. Ali Fulam je uložio više energije od nas, a to ne smemo da prihvatimo. Moramo bolje”.
Kerik pak brani ekipu…
“Ne mislim da smo bili pasivni. Vi mislite da smo bili pasivni? Fudbal je teška igra. Kontrolisali smo dobar deo prvog poluvremena. Igrali dosta dobrog fudbala. Biće uvek trenutaka kada vam ne ide po planu… Očekivati da dominiraš celu utakmicu, ne mislim da to bilo kome uspeva u ovoj ligi”.