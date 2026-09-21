Okupljaju se Orlovi: Vlahović i Jović u top formi, četvorica prespavala vikend

Selektor Veljko Paunović je pozvao pod zastavu u prvi mah 28 igrača, ali je ekspresno došlo do promena, pošto je otpao povređeni Aleksa Terzić, umesto kojeg bi trebalo Stefan Bukinac da uskoči u A tim, dok je poziv naknadno dobio i fudbaler Crvene zvezde Vladimir Lučić.

Ispratio je Paunović tokom vikenda kako su igrali njegovi puleni i ono što je mogao da vidi je da su napadači na top nivou. Imaće selektor dilemu koga da gurne u startnu postavu, da li Dušana Vlahovića ili Luku Jovića, možda bi mogao i obojicu, mada on retko igra u formacijama sa dvojicom klasičnih napadača. Vlahović je u nedelju veče bio strelac za Bešiktaš u porazu od Ameda (2:3), a nad njim nije dosuđen čist penal, o čemu su brujali sinoć turski mediji. Luka Jović je bio dvostruki strelac u pobedi AEK-a nad Volosom (2:1). Cele sezone golgeter Atinjana igra na visokom nivou i s punim pravom očekuje veliku minutažu u dresu reprezentacije.

Dejan Joveljić se takođe upisao u strelce za vikend, postigao je fenomenalan gol za Sijetl. Jovan Milošević je bio starter za Bragu na gostovanju Santa Klari, što je veliki korak napred za njega. Na terenu je bio do 56. minuta, a meč se završio bez pogodaka (0:0). Mladi Mihajlo Cvetković je dobio pohvale od selektora pre neki dan na konferenciji za novinare, Paunović od njega mnogo očekuje, pa iako odlična igra ove sezone, srpski napadač je za Anderleht u prošlom kolu igrao 35 minuta, ušao je s klupe kada je posao protiv Varegema već bio završen (3:0).

Dobra je situacija i kada su golmani u pitanju. Sva trojica koja su pozvana bila su na terenu u kolu za nama. Đorđe Petrović je čuvao mrežu Bornmuta protiv Liverpula (0:1), Vanja Milinković Savić je bio pred golom Napolija u Firenci (1:1), dok je Filip Stanković dva puta kapitulirao protiv Lacija (0:2).

Glavobolja za Veljka Paunovića je u veznom redu, jer od pozvanih igrača trojica nisu videla teren u kolu za nama. Vanja Dragojević je bio na klupi Glazgov Rendžers na Old Firmu protiv Seltika, Filip Kostić do kraja među rezervama PSV Ajndhovena, a ni Aleksandar Stanković nije ušao u igru za Inter na gostovanju Romi. A, Stanković i Kostić su se nametnuli od Paunovićevog dolaska u standarne prvotimce reprezentacije Srbije.

Novajlija Stefan Džodić je zamenjen na poluvremenu na utakmici Almerije, dok je Vasilije Kostov u pobedi Crvene zvezde nad niškim Radničkim učestvovao od 59. minuta.

Povratnik Dušan Tadić je odigrao svih 90 minuta za NEC Najmehen, ali njegovom timu nikako ne ide, kod kuće je remizirao sa Go Ahed Iglsima (1:1). Lazar Samardžić je počeo utakmicu protiv Juventusa u Torinu (0:2), a završio je u 63. minutu.

Nemanja Gudelj je ekspresno našao svoje mesto pod suncem u timu Hetafea. Iako je došao pred kraj prelaznog roka, već se izborio za mesto u prvoj postavi i u pobedi nad Malagom (1:0) igrao je svih 90 minuta.

Može selektor mirno da spava i kada je u pitanju forma Andrije Živkovića. Bio je najbolje ocenjeni pojedinac u timu PAOK-a u pobedi nad Panetolikosom (3:1), a od početka sezone ima tri gola i tri asistencije na deset utakmica crno-belih. Trebalo bi i u reprezentaciji da prodiše otkako ga je Paunović vratio na prirodnu poziciju desnog krila.

Saša Lukić je proveo 73 minuta na terenu za Ipsvič u porazu od Evertona (0:1), dok je Nemanja Maksimović u Šabab Al Ahliju igrao Liga kup protiv Hate i zamenjen je posle 57 minuta.

U odličnoj je formi i Sergej Milinković Savić, mada ovog vikenda nije bio na terenu, pauza u Saudijskoj Arabiji je već počela. Njegov poslednji meč je bio 15. septembra, kada je bio strelac za Al Hilal protiv Al Garafe (2:1).

Najveća muka za selektora je, ipak, odbrana. Deluje da odavno nije bila slabija. Nema komandanta Nikole Milenkovića zbog povrede, ali je makar u vrhunskoj formi Strahinja Pavlović, koji je u nedelju veče bio asistent za gol Milana protiv Lečea (3:0).