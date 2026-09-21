Najava dana (ponedeljak), 21. septembar: Goreće u Mozzart Bet Prvoj Ligi

SPARTAK - VOŽDOVAC, 20.00

(Fudbal, Mozzart Bet Prva Liga)

Derbi meč 10. kola igra se u Subotici, gde će snage odmeriti dva velika imena srpskog fudbala, Spartak i Voždovac. Nismo navikli da ove timove ne gledamo u najvišem rangu srpskog fudbala, ali ove sezone je tkao. Sigurno da ni jedni, ni drugi ne mogu da budu zadovoljni početkom sezone, pogotovo Voždovac koji je tek 10. na tabeli i sa prilično neefikasnim napadom. Poslednji međusobni meč ova dva tima odigrala su pre dve godine, a bilo je 0:0.

NAPREDAK - SMEDEREVO, 18.00

(Fudbal, Mozzart Bet Prva Liga)

Biće i ovo okršaj timova koji su nekada igrala u najvišem rangu srpskog fudbala, s tim što je Napredak do skoro imao taj status. Što se tiče sadašnjosti, ona je sve samo ne dobra za Kruševljane. Napredak ima četiri poraza u poslednjih pet utakmica, dok je Smederevo u prošlom kolu izašlo iz krize i trijumfovalo. Biće ovo prvi okršaj nekadašnji superligaša još od 2012. i meča u Kupu, kada je Smederevo prošlo posle boljeg izvođenja penala.

JAVOR - PROLETER, 18.00

(Fudbal, Mozzart Bet Prva Liga)

Javor je još jedan od timova koji ove sezone traži povratak u Mozzart Bet Super ligu. Tim iz Ivanjice je odlično počeo sezonu, pa potom usporio, te tako u poslednja dva kola ima isto toliko remija. Javoru je pobeda nad Proleterom pod moranjem, ukoliko želi da zadrži priključak sa timovima iz vrha. Nikako ne treba zanemariti da je domaćin najefikasniji tim Mozzart Bet prve lige.

METALAC - GRAFIČAR, 18.00

(Fudbal, Mozzart Bet Super Liga)

Metalac takođe spada u red dobro poznatih timova, ali nije baš da blista na početku nove sezone. Tim iz Gornjeg Milanovca je tek deveti, međutim, vezao je dve pobede. Idealna prilika je i za treću, jer mu u goste stiže Grafičar, koji je trenutno jedan od lošijih timova u ligi.

PETRŽALKA - POHRONIE, 17.00

(Fudbal, Slovačka 2)

Navijači Partizana ne pamte po dobrom Petržalku, ali slovački klub odavno nije na tom nivou. Klub je već duže vreme u nižem rangu, ali deluje da bi Petržalka ove sezone mogla da se vrati u elitu. Domaćin je trenutno na drugoj poziciji, ali da bi zadržao to mesto mora da pobeđuje u kontinuitetu, a u goste stiže trećeplasirano Pohronie. Petržalka je tim sa najboljom odbranom u ligi, ali mora da pokaže reakciju posle poraza u poslednjem kolu.

SPAERI - DILA GORI, 19.00

(Fudbal, Gruzija 1)

Posle burnog vikenda ponuda ponedeljkom može biti nešto skromnija, ali uvek ima šta da se igra. Gruzijski šampionat uveliko je u toku, a deluje da je gostovanje Dila Goriju ekipi Spaeria prilika za dobitak. Domaćin je debelo u zoni ispadanja, dok je gost u lagodnoj poziciji na sredini tabele i veliki je favorit.

PETROLUL - ČIKSEREDA, 20.00

(Fudbal, Rumunija 1)

Domaćin predstavlja pravi hit rumunskog šampionata i zauzima visoko četvrto mesto, dok su gosti zakucani za dno tabele. Petrolul nije tim koji daje puno golova (tek 11 u 9 utakmica), ali je zato Čiksereda druga najgora odbrana. Ono što je zanimljivo jeste da Petrolul u sedam odigranih utakmica ima čak pet pobeda, dok su preostale dve bili remiji.

OCELUL - HUNEDOARA, 17.00

(Fudbal, Rumunija 1)

Biće ovo sudar timova koji momentalno moraju nešto da promene u svojoj igri, ukoliko žele da se izvuku iz prilično nepovoljne pozicije. Obe ekipe imaju po 10 bodova, dva poraza u poslednjih isto toliko kola i neefikasnu igru. Ono što u ovom momentu "vadi" goste jeste odbrana koja je jedna od boljih u ligi, ali ni to nije dovoljno. Možda će ovaj meč biti prekretnica za neku od ekipa.

HB Koge - Hobro IK, 19.00

(Fudbal, Danska 2)

Hobro mora da pobedi najlošiji tim u ligi kako bi mogao da ostane u trci za gornji dom tabele. Gosti nemaju pobedu u poslednje tri utakmice, ali zato domaćin nije slavio od početka sezone i jasno je ko je favorit.