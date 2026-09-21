Motli se još prilagođava: Navaro i Itudis? Nebo i zemlja... Biće zabavno u Zvezdi

Prošle sezone nije imao baš veliku ulogu kod Dimitrisa Itudisa u Hapoelu iz Tel Aviva, dok će ove sezone kod španskog trenera u Crvenoj zvezdi imati status prvog centra i jako važnog igrača. "Definitivno želim da vratim status jednog od najboljih centara u Evroligi. Zato sam i želeo da dođem. Želim ponovo da ostavim trag u igri koliko god mogu i da se vratim u sam vrh" , jasan je Motli u razgovoru za " Sportklub ".

Džonatan Motli stigao je kao jedno od najvećih pojačanja ovog leta u Crvenu zvezdu. Novi startni centar crveno-belih dugo je bio želja beogradskog kluba, bili su blizu dogovora američki centar i Crvena zvezda još i ranije, ali do sada dogovora nije bilo. Konačno, letos se ispunila želja i bivšem studentu univerziteta Bejlor i klubu sa Malog Kalemegdana, pa će tako u sistemu Ibona Navara biti izuzetno bitan sada već daleko iskusni centar.

Velika je razlika u stilu igre kod Dimitrisa Itudisa i Ibona Navara. Izgleda da je potrebno vremena da se privikne na specifičan sistem španskog stručnjaka.

"Još se prilagođavam. To je nebo i zemlja u odnosu na način na koji smo igrali prošle i pretprošle godine. Itudis je metodičniji. Ne želi da uzimaš brze šuteve. Više je: Dobro, da vidimo šta imamo, pronađimo mismeč, sačekajmo. Praktično si u svakom napadu unapred znao ko će šutirati. Sada je za mene sve potpuno drugačije", objašnjava Amerikanac. 24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55) Smatra doduše da će se brzo prilagoditi. Njemu i odgovara da se igra brže i u ritmu koji paše njegovom stilu.

"Sigurno ću se brzo prilagoditi, pošto se sve svodi na slobodniju košarku. Zabavnije je kada možeš jednostavno da trčiš, igraš i ne moraš sve vreme da razmišljaš da li je neki šut dobar ili loš. Mislim da će biti zabavno". Ekipa je na okupu oko mesec dana, još se traži da svi kliknu, a kako će izgledati kada tim dostigne pun potencijal?

"Mislim da će izgledati dobro. Mislim da ćemo imati mnogo napadačke moći, mnogo intenziteta i igrati veoma brzo. Trenutno ima mnogo toga što moramo da usvojimo jer igrači i dalje pristižu i uče. Momci koji su bili sa reprezentacijama vratili su se malo kasnije, tako da još uče akcije. I dalje se prilagođavamo sistemu, ali već se na momente vidi koliko možemo da budemo dobri. Potrebno je vreme da naučimo da igramo toliko brzo, a da pritom ne pravimo greške".

Koji su trenutno najveći problemi u prilagođavanju?

"Donošenje odluka pri toj brzini, pošto mislim da su nam izgubljene lopte trenutno problem. Ako to svedemo na minimum, imaćemo mnogo više šuteva. Procenti su nam dobri, tako da mislim da ćemo postizati više poena ako budemo imali više šuteva". KO OSVAJA EVROLIGU? POGLEDAJTE SVE KVOTE Zna šta je potrebno ekipi da postane kandidat za Fajnal-for i da se razlikuje od "prosečno" dobre ekipe.

"Za mene je to sposobnost da se prilagođavaš u hodu. Da prepoznaš šta ti protivnik daje i pronađeš odgovor na sve što protivnik radi. Svaka ekipa je drugačija, iskreno. Svaki trener je drugačiji. Svaka utakmica je drugačija. Nekada ćeš dobro šutirati, nekada nećeš. Moraš da pronađeš način da pobediš bez obzira na sve. Mislim da ekipe koje umeju da se prilagođavaju u hodu obično imaju najviše uspeha".

Sezona je duga i naporna, svake godine je sve više utakmica. Treba ostati i fizički i mentalno svež za sve izazove.

"Mislim da ti upravo to što je svaka utakmica kao pitanje života i smrti pomaže. Svaka utakmica je bukvalno novi izazov i toliko toga zavisi od nje, pa budeš još usredsređeniji – jer znaš koliko je važna. Utakmica u februaru, ili neka koju izgubiš rano u sezoni, može da te proganja mnogo kasnije. Onda pomisliš: Bože, mogli smo da ih dobijemo. Možda si napravio neku grešku, promašio slobodno bacanje na kraju ili nisi dobro zagradio u skoku, a to može da te proganja u borbi za plej-of jer je sve toliko tesno".