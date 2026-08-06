Trosar debituje za Orlove, Bešiktaš u Češkoj juri istorijsku pobedu u Evropi

Iskusni napadač nije igrao u prethodnoj rundi, kada je Bešiktaš lakše od očekivanog slomio otpor danskog vicešampiona Midtjilanda (1:0 u Istanbulu i 2:0 u Herningu). Trosar je imao odmor posle Mundijala u SAD-u, Meksiku i Kanadi, gde su Đavoli stigli do četvrtfinala. Nije bio spreman za obračun sa ekipom iz Herninga, ali je sada u pogonu za treću rundu kvalifikacija za Ligu Evrope i obračun sa češkim Hradecom, koji je u prethodnoj rundi eliminisao norveški Tromse.

19.00: (4,10) Hradec (3,70) Bešiktaš (1,90)

Očekuje se da će novi trener Bešiktaša, Italijan Vinčenco Italijano, Trosara ostaviti na klupi u Češkoj (19.00), ali se očekuje da debituje u crnom dresu, da upiše prve minute u novom klubu. U napadu se očekuje Korejac Oh. Golove za Bešiktaš u Herningu dali su Albanac Milot Rašica i turski reprezentativac Orkun Kokču. Nekadašnji igrač Fajenorda i Benfike je postigao i jedini gol u Istanbulu.

Poslednjih dana je opet aktuelno pitanje dolaska Dušana Vlahovića u Bešiktaš. Srbin i dalje nema klub posle isteka ugovora sa Juventusom, individualno trenira i čeka pravu ponudu. Kako bombaju turski klubovi ovog leta, taj transfer nije nemoguća misija. Ako eliminiše ovu prepreku, Orlove na putu do glavne faze Lige Evrope čeka lakši rival, izvesno litvanski Kauno Žalgiris, koji je u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona razbijen od Dinama u Zagrebu (0:5).

19.45: (1,67) PAOK (3,70) Anderleht (5,50)

Motiv za Bešiktaš u Hradecu, na stadionu koji može da primi 9.300 gledalaca, je što se juri jubilarna 100. pobeda u evropskim takmičenjima. Učinak Orlova u dosadašnjem toku međunarodnih takmičenja je 99 pobeda, 50 remija i 111 poraza.

Hradec je eliminisao Tromse u prethodnoj rundi (1:0 i 3:1), ali je platio ceh. Bitni igrači, Tomaš Petrašek i Adam Vlkanova, povređeni su i neće igrati. Češki tim je na startu šampionata odigrao nerešeno u Pragu protiv Bohemijansa.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Sreda

Ferencvaroš - Gornjik Zabže 1:0 (1:0)

/Korbu 65/

Četvrtak

17.00: (3,90) KuPS (3,50) Univerzitatea Krajova (1,97)

18.00: (3,10) Jagjelonija (3,40) Rendžers (2,30)

18.00: (5,60) Linkoln (4,00) Omonija (1,53)

18.00: (2,05) Makabi Tel Aviv (3,45) CSKA Sofija (3,60)

19.00: (1,22) Leh Poznanj (6,50) KI Klaksvik (12,0)

19.00: (1,55) Salcburg (3,80) Pafos (5,80)

19.00: (4,10) Hradec (3,70) Bešiktaš (1,90)

19.45: (1,67) PAOK (3,70) Anderleht (5,50)

20.00: (1,40) Tun (5,00) Vikingur (6,90)

21.00: (1,10) Benfika (9,00) Harts (18,0)

***kvote su podložne promenama