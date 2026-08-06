Loni Voker za 3.300.000 dolara otišao kod Jokića da zajedno napadnu NBA ligu

U toku te misije moći će da računa na godišnju platu od 3.300.000 dolara. Ugovor mu tačno na toliko i traje – godinu dana.

U Tel Avivu je ostavio trogodišnji ugovor koji bi mu istekao tek 2028, ali Vokerov plan je uvek bio da se vrati na zapad Atlantika. Zato je i imao klauzulu koja ga oslobađa u slučaju NBA ponude. A, posle sezone u kojoj je za Makabi beležio prosečno 15,2 poena, 2,5 skoka i 2,2 asistencije po utakmici – sve to uz 40 odsto šuta za tri – mogao je da bira NBA tim.

Izabrao je onaj sa kojim bi mogao da se porva za titulu, mada je jasno da Nagetsi tu neće biti prvi favoriti. Ali sa Jokićem u timu svakako imaju svoje šanse. I Voker bi tu mogao da bude veoma koristan. Kada se u finišu sezone 2024/2025 vratio u Seventisikserse u proseku je na 20 utakmica beležio 12,4 poena, 3,2 skoka i 2,25 asistencija.

No, tada nije dobio šansu da ostane u NBA ligi, nego taj trogodišnji ugovor vredan 2.200.000 dolara po sezoni. Neto. Zanimljivo, ta NBA izlazna klauzula mu je istekla pre koju nedelju, ali Makabi nije želeo da zadržava nezadovoljnog igrača. Svakako je već obezbedio naslednika, Kitona Valasa, koji je prošle sezone igrao za Atlanta Hokse, takođe u NBA ligi. Tu su još Jam Matar, Ife Lundberg i Džimi Klark.

Valas je za Hokse u proseku ubacio 3,5 poena na 10 minuta na parketu. A u Izraelu će godišnje zarađivati 1.100.000 dolara po sezoni. Ugovor će biti potpisan na dve godine.