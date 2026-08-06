Cuckić iz Kazahstana: Partizanove šanse 50/50, ali Tobol prvo mora da preživi vrelu Humsku

Smatra da Kazahstanci neće lako položiti oružje.

„Mislim da će biti interesantan dvomeč. Tobol igra dobro u poslednje vreme, dok Partizan s druge strane nije baš dobro započeo domaće takmičenje“, kazao je Cuckić za kazahstanski Sport.

21.00: (1,33) Partizan (5,00) Tobol (10,0)

Iskusni vezista je potom objasnio šta bi mogla da bude prednost Kazahstanaca.

„Partizan je veliki klub sa bogatom istorijom. Tim uvek puca visoko, čak i kada je u krizi. Uvek je teško igrati protiv njega. Ipak, mislim da Tobol može da mu napravi problem jer Partizanov tim je veoma mlad i igrači nemaju puno iskustva. Tobol to može da iskoristi. Plus, srpsko prvenstvo je tek počelo, za razliku od kazahstanskog“, istakao je Cuckić, pa zatim konkretno ocenio Tobolove šanse da prođe dalje:

„Mislim da su šanse izjednačene, 50 odsto na obe strane“.

Naravno, Partizan će večeras imati jaku podršku sa tribina.

„Ako Tobol bude izdržao pritisak i preživeo vrelu atmosferu sa beogradskog stadiona biće mu mnogo lakše u Kostanaju i imaće veće šanse da prođe dalje. Mislim da će se u revanšu sve rešavati“.

A, koja je glavna razlika između dva tima...

„Razlika je u tome što se u srpskom fudbalu igra mnogo otvorenije. Ekipe igraju drugačije tehnički i taktički. U Kazahstanu je fudbal zatvoreniji, ima više borbe i dugih lopti. Mislim da je brzina igre veća u Kazahstanu“, rekao je Cuckić.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Auda – Dinamo Siti 1:0 (0:0)

/Diediu 68/

Sreda

Bran - Apolon Limasol 0:1 (0:1)

/Ožbolt 22/

Panatinaikos - CSKA Sofija 1948 1:1 (1:1)

/Jagušić 21 – Rusev 31/

Četvrtak

17.00: (1,95) Inter Turku (3,45) Vaduz (3,60)

18.00: (1,70) Jablonec (3,50) RFS (4,80)

18.00: (2,40) Helsinki (3,30) Madervel (2,75)

18.00: (2,85) Noa (3,30) Sion (2,35)

18.00: (11,0) Paide (6,25) Rapid Beč (1,20)

19.00: (2,80) Kluž (3,30) Tromse (2,40)

19.00: (4,50) Debrecin (3,50) Kopenhagen (1,75)

19.00: (2,20) Rakov (3,30) Hamarbi (3,10)

19.00: (3,20) Geteborg (3,30) Gent (2,15)

19.00: (3,60) Žalgiris (3,45) Hajduk (1,95)

19.00: (2,05) Dinamo Kijev (3,35) Karabag (3,40)

19.00: (1,95) Inter Eskaldes (3,35) Flora (3,70)

19.00: (2,10) Riga (3,30) Đer (3,30)

19.00: (3,80) Šerif (3,45) Sankt Galen (1,90)

19.30: (2,30) Beitar Jerusalim (3,30) Austrija Beč (2,90)

20.00: (2,15) Hapoel Tel Aviv (3,30) Katovice (3,20)

20.00: (1,05) Ajaks (12,0) Šelburn (22,0)

20.00: (1,18) Tvente (6,50) Dunajska Streda (13,0)

20.30: (9,50) Valur (5,70) Nordsjeland (1,25)

20.30: (1,10) Braga (8,50) Dinamo Minsk (18,0)

20.30: (1,80) Borac Banjaluka (3,40) Vitepsk (4,30)

20.30: (1,08) Lugano (10,5) Rinavik (17,0)

20.45: (7,25) Bohemijans (4,40) Midtjland (1,40)

20.45: (1,13) Rijeka (7.50) Ilves (16,0)

21.00: (10,0) Tre Flori (5,00) Drita Gnjilane (1,28)

21.00: (1,33) Partizan (5,00) Tobol (10,0)

21.00: (1,45) Hibernijan (4,00) Škendija (7,00)

***kvote su podložne promenama