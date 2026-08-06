Lajpcig potrošio prvih 25.000.000 od Diomandea; Barsa veruje Hamzi

Novac od Jana Diomandea (20) još nije legao na račun RB Lajpciga, ali više niko u klubu iz Saksonije ne sumnja da je posao završen i da će konačna realizacija uslediti tokom iduće nedelje. Otuda ne čudi što su ljudi iz Red Bula već počeli da troše zarađunu sumu i dovode pojačanja.

Još pre nekoliko dana najavljeno je da nemački klub pretiče konkurenciju u trci za Fisnikom Aslanijem (23), da bi kasno sinoć stigla potvrda od strane Florijana Pletenberga i Filipa Nincea sa Skaja kako je konačni dogovor da Hofenhajmom postignut. Jedan od najboljih igrača kluba iz Zinshajma u protekloj sezoni i bundesligaško otkrovenje, dao je zeleno svetlo za silidbu u Lajpcig, pa je ostalo samo još da odradi lekarske preglede pre parafa petogodišnjeg ugovora.