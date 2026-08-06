Lajpcig potrošio prvih 25.000.000 od Diomandea; Barsa veruje Hamzi
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 09:29
Fisnik Aslani završio u RB Lajpcigu, kako se i očekivalo...
Novac od Jana Diomandea (20) još nije legao na račun RB Lajpciga, ali više niko u klubu iz Saksonije ne sumnja da je posao završen i da će konačna realizacija uslediti tokom iduće nedelje. Otuda ne čudi što su ljudi iz Red Bula već počeli da troše zarađunu sumu i dovode pojačanja.
Još pre nekoliko dana najavljeno je da nemački klub pretiče konkurenciju u trci za Fisnikom Aslanijem (23), da bi kasno sinoć stigla potvrda od strane Florijana Pletenberga i Filipa Nincea sa Skaja kako je konačni dogovor da Hofenhajmom postignut. Jedan od najboljih igrača kluba iz Zinshajma u protekloj sezoni i bundesligaško otkrovenje, dao je zeleno svetlo za silidbu u Lajpcig, pa je ostalo samo još da odradi lekarske preglede pre parafa petogodišnjeg ugovora.
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Prema istom izvoru, testovi će biti odrađeni još tokom današnjeg dana u Austriji, gde je RB na pripremama, pa bi zvanična prezentacija mogla da usledi i pre vikenda. Aslani danima već ne trenira sa Hofenhajmom čekajući transfer, radio je individualno i čekao da vidi kom će se carstvu privoleti.
Prošlog meseca puno se pričalo o momku rođenom u Berlinu. Španci su pisali da ga Hansi Flik vidi kao idealnog 'bekap' špica za Barselonu, u jednom času Borusija iz Dortmunda bila mu je najbliža, pominjala cifra od 30.000.000 evra, čak se navodno i Bajern raspitivao pre nego što je završio Ismaila Saibarija... Na kraju, RB Lajpcig je dodao gas kad je postalo jasno da Diomande ide u Real.
Prema informacijama Skaja, Hofenhajm će na ime obeštećenja inkasirati 25.000.000 evra fiksno i još 10 odsto od iduće prodaje. Takođe se navodi da bi ovaj transfer trebalo da znači da Barselona odustaje od kupovine drugog napadača, te da se očekuje da Flik u idućoj sezonu veću šansu ukaže 18-godišnjem Egipćaninu Hanzi Abdulkarimu. Mladi ofanzivac stigao je u Barsu B zimus, a debi za prvi tim imao pre sedam dana protiv Birmingema (2:3), kada je postigao dva gola, i očito se veoma dopao nemačkom stručnjaku.