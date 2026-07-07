I to se desilo: Planeta bruji o negativnim rekordima Lea Mesija

Mesi je užasno izveo penal u 19. minutu i postao prvi igrač u istoriji svetskih prvenstava koji je promašio dva jedanaesterca na istoj planetarnoj smotri. Ali to nije sve, jer mu je nerealizovani penal protiv Egipta bio četvrti promašeni računajući sve mundijale na kojima je igrao. Nikada niko nije ni blizu tolikom broju promašaja. Prvi sledeći je Asamoa Đan sa dva neiskorišćena jedanaesterca, a zatim sledi džinovska lista igrača koji su omanuli po jedanput. Da ne bude zabune, govorimo samo o jedanaestercima unutar aktivne igre, ne i o penal serijama.

Odigrao je Leo 31 meč na svetskih prvenstvima, postigao je 21, namestio devet golova, ali se muči sa penalima. Od osam izvedenih unovčio je samo polovinu. Promašio je svoj prvi penal protiv Islanda 2018. godine, a nije bio precizan ni protiv Poljske 2022, kao ni oba puta na aktuelnom turniru.

Davao je golove iz penala Saudijskoj Arabiji, Holandiji, Hrvatskoj i Francuskoj, a svaki od njih bio je 2022. godine na putu ka planetarnoj kruni. Od sedam pogodaka, četiri su došla sa bele tačke. I tako je Mesi postao apsolutno besmrtan u dresu Argentine. Delovalo je da će se ovaj protiv Egipta pamtiti, naročito kada je afrička selekcija povela sa 2:0, ali je jasno da će epski preokret Gaučosa u samoj završnici ipak gurnuti Mesijev promašaj iz prvog dela igre u zaborav.

Nije Mesi bio briljantan penaldžija na nivou karijere. Od ukupno 150 izdvedenih penala, promašio je 34, što je 77,34 odsto uspešnosti. Isključivo poređenja radi, Kristijano Ronaldo je promašio 36 penala, ali na čak 219 izvedenih, što je procenat realizacije od 83,56 odsto.