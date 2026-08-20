Igrali se Flamengovi majstori! Pedrovi mangupluci spoljnom za top 8 (VIDEO)

Previše su veliki i moćni da bi sebi dozvolili grešku i ispadanje na startu nokaut faze. To nije dozvoli Palmeiras protiv Sero Portenja, to nije ni na kraj pameti bilo Palmeirasu u revanšu osmine finala Kopa Libertadores. Posle remija u Belo Orizonteu (1:1), aktuelni šampion Južne Amerike nadigrao je Kruzeiro dok su njegovi majstori parili oči desetinama hiljada rubro-negrih navijača na Marakani - 2:1 (1:0).

Još od 2018. i onog kultnog finala Libertadoresa, odnosno Superklasika u Madridu, te Riverove krune, Brazilci su nedodirljivi u južoameričkoj eliti, a Flamengo je kolovođa. Nastavi je gigant iz Rija pohod ka četvrtom peharu kontinentalnog prvaka u poslednjih osam izdanja i sada može da miru da čeka rivala za plasman u polufinale. Biće to pobednik dvomeča Deportes Tolima - Independijente Del Valje u kojem Ekvadorci imaju minimalnu prednost posle pre utakmice.