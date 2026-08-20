Igrali se Flamengovi majstori! Pedrovi mangupluci spoljnom za top 8 (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | čet. 20.08.26. | 04:43
Branilac titule preko Kruzeira otišao u četvrtfinale Libertadoresa - 2:1
Previše su veliki i moćni da bi sebi dozvolili grešku i ispadanje na startu nokaut faze. To nije dozvoli Palmeiras protiv Sero Portenja, to nije ni na kraj pameti bilo Palmeirasu u revanšu osmine finala Kopa Libertadores. Posle remija u Belo Orizonteu (1:1), aktuelni šampion Južne Amerike nadigrao je Kruzeiro dok su njegovi majstori parili oči desetinama hiljada rubro-negrih navijača na Marakani - 2:1 (1:0).
Još od 2018. i onog kultnog finala Libertadoresa, odnosno Superklasika u Madridu, te Riverove krune, Brazilci su nedodirljivi u južoameričkoj eliti, a Flamengo je kolovođa. Nastavi je gigant iz Rija pohod ka četvrtom peharu kontinentalnog prvaka u poslednjih osam izdanja i sada može da miru da čeka rivala za plasman u polufinale. Biće to pobednik dvomeča Deportes Tolima - Independijente Del Valje u kojem Ekvadorci imaju minimalnu prednost posle pre utakmice.
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Suviše je Flamengo moćan i džinovski su kompleksi Kruzeira bi se Marakana utišala i dogodio kolektivni šok na trećem najvećem južoameričkom stadionu. Ostao je Kruzeiro na jednoj jedinoj pobedi protiv Flamenga u poslednjih 14 susreta. Jednostavno, bio je nemoćan da spreči magiju koji su po terenu prosule legende Mengaa Pedro i Đorđijan de Araskaeta.
Dve preslikane, velemajstorske asistencije podelio je Pedro spoljnim delom stopala. Prvo je u 35. minutu spojio sa golom De Araskaetu za vođstvo domaćina, a u drugom poluvremenu nije dozvolio da njegov tim upadne u nekakav vakuum pritiska nakon ranog izjednačujućeg evrogola Lukasa Romera iz 51. minut. Pedro je još jednom pomilovao loptu, a Samjuel Lino je pogodio za konačnih 2:1. Posle ovakva dva završna pasa, prosto se čovek zapita kako Pedro pre sedam godina nije uspeo da se nametne i probije i Fiorentini koja ga je tada platila Fluminenseu 11.000.000 evra.
Od novog vođstva, u poslednjih pola sata utakmice, Kruzeiro nije znao kako da napadne rivala. Gotovo da se nije približio golu četvorostrukog šampiona Južne Amerike. Golman Augustin Rosi je samo jednom morao da reaguje i na prilično bezopasan udarac Mateusa Pereire dvadesetak minuta pre kraja.
KOPA LIBERTADORES - OSMINA FINALA (REVANŠI)
Utorak
Independijente - Fluminense 1:1 (0:0) - penalima 3:5, prvi meč 0:0
/Arse 90+7 penal - Serna 75/
Sreda
Tolima - Independijente del Valje 0:1
/Rodrigez 11/
Universidad Katolika - Estudijantes 0:3 (0:1) - 1:1
/Korea 44, Kariljo 53, 83/
Kokimbo Unido - Platense 0:0 /penalima 6:7/ - 1:1
Sero Portenjo - Palmeiras 0:1 (0:1) - 1:1
/Gomez 41/
Četvrtak
Flamengo - Kruzeiro 2:1 (1:0) - 1:1
/De Araskaeta 36, Lino 62 - Romero 62/
23.55: (1,60) LDU Kito (3,70) Mirasol (6,25) - 1:1
Petak
02.30: (2,00) Korintijans (3,20) Rosario Sentral (4,20) - 0:0
*** kvote su podložne promenama