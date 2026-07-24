Ilićeve reči vrednije od „četvorke“

Ipak, Saša Ilić je izašao pred medije nakon pobede nad Unom Štrasen i hirurški precizno, pa još i oštrije nego novinari, koji su malo zbog rezultata ublažili reči izveštaja, saopštio da to što je Partizan odigrao – nije dovoljno dobro.

„Ne treba se lagati, mislim da je Partizan kvalitetniji od Luksemburžana. Ali, ako budemo neke greške pravili kao danas, protiv nekog kvalitetnijeg rivala bićemo kažnjeni i to moramo kroz razgovor i treninge da ispravljamo“, pričao je Ilić posle utakmice.

Još jedna rečenica jasno govori koliko je šef struke (ne)zadovoljan partijama pulena u ove dve takmičarske utakmice - na pitanje o rotacijama igrača, Ilić je poručio:

„U budućnosti ću nastaviti, ali niko mene nije toliko oduševio da može da bude zagarantovan (u startnih 11, prim.aut)“.

Priznavanje problema, kažu, već je pola pređenog puta do njegovog rešenja. A, Saša Ilić jasno i glasno vidi da igra Partizana nije na dovoljno dobrom nivou. Trener crno-belih nije stavio šarene naočare posle pobede nad Unom Štrasen, iako je sa terena ispraćen ovacijama navijača, koji su najviše zbog njega popunili pola stadiona u četvrtak veče.

Ali, da bi Partizan počeo da liči na Parni valjak iz Ilićevih želja, trener će morati da dobije bolji „materijal“ u ruke. Tim vapi za pojačanjima: levi bek, zadnji vezni, ako ode Ugrešić još jedan kvalitetan igrač u centrali, mnogi tvrde da fali i štoper ili bolji golman... U koju god liniju tima da se uperi prst, nešto fali. A, avgust je pred vratima.