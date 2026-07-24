Čelsiju za 60.000.000 evra stiže “ptica trkačica” Premijer lige, pored koje malo ko prolazi
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 10:53
Lekarski pregledi u toku, u Kristal Palasu trljaju ruke
Nastavlja se na Stamford Bridžu stara priča, ulažu se abnormalne sume novce koje, dosad, nisu donele nikakav bitan rezultat. Svaka čast za trofej svetskog klupskog šampiona i osvajanje Lige konferencije, ali to nije ono na šta je Čelsi kroz prethodne dve decenije navikao svoje navijače...
Ovog leta pod komandom novog trenera Ćabija Alonsa razbijena je kasa za Morgana Rodžersa i plaćeno Aston Vili 138.000.000 evra, doveden je i Marko Palestra za 57.000.000 evra iz Atalante, dok je sledeći na spisku – Maksens Lakroa!
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Kako javljaju dobro obavešteni britanski mediji, u Zapadnom Londonu platiće Kristal Palasu čak 60.000.000 evra za francuskog štopera koji se već nalazi na lekarskim pregledima. Nekadašnji član Sošoa i Volzburga potpisaće ugovr na šest godina, dok na Selherst Parku mogu zadovoljno da trljaju ruke...
18.00: (5,70) Rozenborg (4,20) Mančester Junajted (1,50)
Lakroa se posle dve godine u Premijer ligi profilisao kao jedan od najbržih i najkvalitetnijih štopera. Pogotovo je njegov kvalitet došao do izražaja sa prelaskom Marka Geija u Mančester Siti. Dok je engleski reprezentativac bio u Južnom Londonu, Lakroine partije su često prolazile ispod radara. Oliver Glazner, koji je sa njim radio u Volfzburgu i Palasu, često je poslednjih meseci isticao koliko je Francuz digao kvalitet igara.
Inače, Lakroa spada u red najbržih štopera Premijer lige. Prema metrici iz sezone 2024/25, on se nalazio na petom mestu sa najbržim trkom od 35,8 km/h, što je 1,3 km/h manje od najbržeg na listi, Mikija van de Vena (37,1 km/h) i tek za 0,4 km/h slabije od Abdukodira Husanova.
Ono što Lakrou takođe izdvaja jeste broj dobijenih duela “jedan na jedan”. Njegova uspešnost u sezoni 2024/25 je bila iznad 50 odsto i samo je Toti Gomes iz Vulverhemptona bio na toj granici. Lakrou krasi i fizička snaga, robusna građa, a ume da igra dobro i sa loptom.
Zanimljivo je da su njegovi treneri iz Sošoa često znali da govore o njegovoj inteligenciji, odnosno da ga uz fudbal zanima dosta stvari iz sveta i života. Njegova majka Korin je doktorka i neko ko je Maksensa izveo na pravi put kroz ispravnu ishranu i psihološke savete.
Lakroa je u međuvremenu postao zamenik kapitena u Palasu. Igrama u prvom delu prošle sezone bio je legitimni kandidat za tim sezone u Premijer ligi. Osvojio je Ligu konferencije, a zatim je nagrađen odlaskom na Mundijal.
Sada će biti jedan od nosilaca poslednje linije Čelsija. Samo da vidimo da li sa nekim iz sadašnje postave koju čine Livaj Kolvil, Trevo Čaloba, Vesli Fofana, Mamadu Sar, Tosin Adarabiojo (...) ili će mu Čelsi dovesti potpuno novog partnera.
Uz Lakrou, Čelsi je naciljao još i levog beka Pepa Ćavariju iz Rajo Valjekana i krilo Leverkuzena Kerima Alajbegovića.