Čelsiju za 60.000.000 evra stiže “ptica trkačica” Premijer lige, pored koje malo ko prolazi

Kako javljaju dobro obavešteni britanski mediji, u Zapadnom Londonu platiće Kristal Palasu čak 60.000.000 evra za francuskog štopera koji se već nalazi na lekarskim pregledima. Nekadašnji član Sošoa i Volzburga potpisaće ugovr na šest godina, dok na Selherst Parku mogu zadovoljno da trljaju ruke...

18.00: (5,70) Rozenborg (4,20) Mančester Junajted (1,50)

Lakroa se posle dve godine u Premijer ligi profilisao kao jedan od najbržih i najkvalitetnijih štopera. Pogotovo je njegov kvalitet došao do izražaja sa prelaskom Marka Geija u Mančester Siti. Dok je engleski reprezentativac bio u Južnom Londonu, Lakroine partije su često prolazile ispod radara. Oliver Glazner, koji je sa njim radio u Volfzburgu i Palasu, često je poslednjih meseci isticao koliko je Francuz digao kvalitet igara.

Inače, Lakroa spada u red najbržih štopera Premijer lige. Prema metrici iz sezone 2024/25, on se nalazio na petom mestu sa najbržim trkom od 35,8 km/h, što je 1,3 km/h manje od najbržeg na listi, Mikija van de Vena (37,1 km/h) i tek za 0,4 km/h slabije od Abdukodira Husanova.

Ono što Lakrou takođe izdvaja jeste broj dobijenih duela “jedan na jedan”. Njegova uspešnost u sezoni 2024/25 je bila iznad 50 odsto i samo je Toti Gomes iz Vulverhemptona bio na toj granici. Lakrou krasi i fizička snaga, robusna građa, a ume da igra dobro i sa loptom.