Iz NBA kod Saše Obradovića, pa još Jokićev bivši saigrač
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 11:13
Dejvid Rodi pojačao Hapoel Jerusalim
Konkurencija u Izraelu postaje sve jača. Evroligaši iz Tel Aviva Makabi i Hapoel dobijaju velikog rivala u Hapoelu iz Jerusalima, a trener tima iz glavnog grada Saša Obradović pravi sve jači tim.
Cilj kluba iz Jerusalima jeste da se u nekoj doglednoj Budućnosti igra Evroliga, što pokazuju i potezi tokom leta, a srpski stručnjak je dobio NBA pojačanje u liku Dejvida Rodija.
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Radi se o beku, kojem se predivđala značajna NBA karijera, ali nije uspeo da iskaže pun potencijal, pa spas traži u Evropi. Nekadašnji student Kolorado Stejta je 2022. draftovan kao 23. pik, a Filadelfija ga je odmah trejdovala u Memfis. U Grizlijima je proveo godinu i po i to mu je najbolji period u NBA karijeri, jer je tada beležio najbolje brojke od 8,4 poena, 4,2 skoka i 1,6 asistencija.
Međutim, njegov košarkaški razvoj se usporio, pa je tako šetao od kluba do kluba, dok je u sezoni 2024/2025 promenio čak tri destinacije (Atlanta, Filadelfija i Hjuston), dok je po odlasku iz Memfisa bio član Finiksa.
Poslednji NBA angažman imao je u Denver Nagetsima, gde je bio saigrač Nikoli Jokiću, ali je zabeležio tek pet odigranih utakmica. Ipak, u Tel Avivu se nadaju da će im doneti iskustvo s najvišeg nivoa, fizikalije i poene, koje definitivno poseduje u svojim rukama. Tim iz Jerusalima biće najveći kandidat za osvajanje Evrokupa, uz solunske timove Aris i PAOK, dok će se na domaćoj sceni ravnopravno boriti s evroligaškim ekipama iz Tel Aviva.