Iz NBA kod Saše Obradovića, pa još Jokićev bivši saigrač

Konkurencija u Izraelu postaje sve jača. Evroligaši iz Tel Aviva Makabi i Hapoel dobijaju velikog rivala u Hapoelu iz Jerusalima, a trener tima iz glavnog grada Saša Obradović pravi sve jači tim.

Cilj kluba iz Jerusalima jeste da se u nekoj doglednoj Budućnosti igra Evroliga, što pokazuju i potezi tokom leta, a srpski stručnjak je dobio NBA pojačanje u liku Dejvida Rodija.