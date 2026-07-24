Kreću Danci: Kopenhagen je nervozan zbog gazde Midtjilanda; Orhus ne misli na tron

Paradoksalno, nije prošao ni u plej-of domaćeg prvenstva pošto je regularni deo sezone završio tek kao sedmi?! Što govori nešto i o kvalitetu Superlige, ali i o problemima u kojima je najtrofejniji danski klub. Nisu oni baš u nekoj finansijskoj buli, daleko od toga. I dalje su plate najviše u Kopenhagenu. Mohamed Eljunusi, 31-godišnji napadač ovog tima, a nekada Sautemptona, sa platom od skoro 2.000.000 evra bruto (od ove sume se odbija prilično visok danski porez) do ovog leta je bio najplaćeniji fudbaler lige.

19.00: (1,90) Viborg (3,60) Odenze (4,00)

Ali vlasnička struktura kluba – a drži ga kompanija Parken Sport & Entartaiment u kojoj tri domaća biznismena drže otprilike 70 odsto akcija – kao da je rešila da veže kaiš. Poslovično štedljivi Danci i tradicionalno su ulagali samo ono što zarade na prodaji, nekad ni toliko, ali ovog leta ni cent nisu potrošili na pojačanja. Nije problem ni što su nešto prodali – između ostalih prvog golmana Nejtana Trota i startnog štopera Pantelisa Hacidijakosa, sve skupa za 3.300.000 evra – no što se kod navijača stvorio utisak da vlasnici više ne žele da investiraju, već da žele nešto da zarade. I nije mali broj onih koji sada Kopenhagen i ne vide u šampionskoj trci što samo po sebi nije, jer govorimo o klubu koji je za 32 godine postojanja osvojio 16 titula, u proseku jednu na svake dve godine.

Navijači Kopenhagena (©Reuters)

Nije najjasnija ni strategija. Kopenhagen ima jednu od najboljih akademija u Danskoj, ali za mlade uglavnom nema mesta – zbog toga su kupili švedski Rozengard – dovode se provereni fudbaleri, poput 28-godišnjaka Aleksa Krala i Feliksa Bejma.

Najveći favorit za šampiona Danske je Midtjiland s kvotom 2,20. Pogledajte sve kvote OVDE.

Ovaj drugi je kao slobodan igrač stigao iz aktuelnog šampiona Orhusa i baš ta činjenica mnogima sugeriše da će Danska ove godine dobiti novog šampiona. Doduše, nije Orhus bio favorit ni prošle sezone, ali Bejmo je svojevoljno otišao, a sa njim i iskusni Patrik Mortensen, prošle sezone kapiten i strelac devet golova, koji je izabrao – Brendbi. Henrik Dalsgord je rešio da se penzioniše. I mada Orhus jeste dao 2.900.000 evra za vezistu Jurgordena Mikaela Andersona, te okruglo 1.000.000 da otkupi Kelnovog Rasmusa Karstensena, niko baš nije uveren da je šampion jači nego prošle sezone.

Težak poraz od Leha u kvalifikacijama za Ligu šampiona – 1:4, istina uz rani crveni karton – mnoge je učvrstilo u tom stavu. Posebno zato što Danci smatraju da su bolji od Poljaka. I da se poraz od Leha desio Kopenhagenu ili Midtjilandu to bi bila nacionalna katastrofa.

E sad, ako je Kopenhagenova poslovna politika misterija u Orhusu bar imaju opravdanje. Oni trenutno grade ultramoderan stadion kapaciteta 24.000 mesta (dizajniraju ga arhitekte čuvene Zahe Hadid), dok on ne bude završen, a kraj radova planiran je za proleće 2027, igraju na rezervnom stadionu na kome je i zarada drastično manja. Zbog svega toga, Orhus svi vide u borbi za prva tri mesta na tabeli, ali u šampionskoj trci.

Ko onda ako ne najtrofejniji klub ili aktuelni vladar? Midtjiland naravno. Otud i ta nervoza u Kopenhagenu. Gazda Anders Holč Povlsen je u modnoj industriji zaradio milijarde, jedan je od najbogatijih ljudi u Danskoj i nema problem da pljusne koje milionče u jedan od svojih hobija.

A naravno da ume i da zaradi. Prodaja Arala Šimšira Trabzonu za 13.000.000 evra ubedljivo je najveći izlazni transfer u Danskoj ovog leta. Ali je zato i najskuplja kupovina Midtjilandova – 6.000.000 evra dali su za univerzalca Rasmusa Nisen Kristensena, pre dve sezone standardnog u Lidsu, prošle sezone u Ajntrahtu, sve do povrede članka.

Rasmus Kristensen (©Reuters)

Upravo je Kristensen prema nezvaničnim informacijama skinuo Junusija sa mesta najplaćenijeg igrača Danske, nezvanično se može čuti da je dobio blizu 3.000.000 evra bruto. Imao je svakako privatne razloge da se vrati u otadbžinu što se retko dešava sa danskim reprezentativaca u najboljim igračkim godinama. Tek mu je 28 godina, a već je utanačeno i šta će da radi u klubu kada završi karijeru. I to svedoči o Midtjilandovoj moći i ozbiljnosti.

Odlazak Šimšira jeste veliki hendikep, prošle sezone je sve skupa dao 12 golova i namestio još 21, ali u prošlosti je imao određenih problema sa povredama, pa je Midtjiland bez problema preživljavao takve periode. Sada se očekuje da ga odmeni 19-godišnji levokrilni fudbaler Mikel Gogorza, proizvod nadaleko čuvene akademije Midtjilanda koga su prošle sezone usporile povrede, inače bi i ranije dobio šansu.

Niko dakle ne sumnja – Midtjiland je prvi favorit da uzme petu krunu.

Što se tiče ostalih? Interesantan je Brendbi, prošle sezone su mnogo očekivali od Stivena Kupera na klupi – i logično jer je čovek vodio timove kakvi su Lester, Notingem Forest, Svonsi, mlađe selekcije Engleske i Liverpula – pa su se jednako silno razočarali. Kuper je mislio da je dovoljno samo biti Britanac, potcenio je ligu. Sada je tu Tomas Norgord, koji je lani radio fenomenalan posao u malenom Sonderijskeju, bio treći posle regularnih 22 kola, raspao se doduše u plej-ofu, ali sa mnogo slabijim timom od Brendbijevog.

Tu je naravno i Nordsjeland, sa najboljom akademijom u Danskoj, klub koji redovno izbacuje mlade igrače i sjajno ih prodaje. Prošle sezone je tako zaradio 54.870.000 evra, pretprošle 61.100.000, njegovi igrači idu u Brajton, PSV, Sporting, Dortmund... Ima para da troši, ali ne odustaje od ideje da forsira tinejdžere. Već imaju spreman i sledeći projekat: 20-godišnjeg Kejleba Jirenćija, koji je sa Ganom učestvovao na ovogodišnjem Mundijalu. Neće se oni rvati za titulu, ali svakako su tu negde u vrhu, uvek atraktivni za evropske skaute.

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DANSKA 1 – 1. KOLO

Petak

19.00: (1,90) Viborg (3,60) Odenze (4,00)

Subota

18.00: (2,35) Orhus (3,50) Brendbi (2,95)

Nedelja

14.00: (5,90) Sonderjiske (4,20) Midtjiland (1,55)

18.00: (3,90) Horsens (3,50) Nordsjeland (1,95)

Ponedeljak

19.00: (1,40) Kopenhagen (4,80) Lingbi (7,75)

19.00: (1,75) Randers (3,60) Silkeborg (4,90)

***kvote su podložne promenama