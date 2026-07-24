U Španiji pomama za NBA pojačanjima

Gotovo da će svi španski evroligaši imati potpuno drugačije rostere u nadolazećoj sezoni u odnosu na ono s čim su raspolagali ove godine. Određene promene su se već desile, a ono što je zanimljivo jeste da su Real Madrid, Barselona i Valensija posegnuli za velikim brojem igrača koje planiraju da dovedu nakon angažmana u NBA ligi.

Kraljevski klub kroji tim po željama Pedra Martineza, a kako prenosi španska Marka Blankosi žele u svoje redove da dovedu Olivijea Sara.