U Španiji pomama za NBA pojačanjima
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 10:31
Real dovodi Olivijea Sara
Gotovo da će svi španski evroligaši imati potpuno drugačije rostere u nadolazećoj sezoni u odnosu na ono s čim su raspolagali ove godine. Određene promene su se već desile, a ono što je zanimljivo jeste da su Real Madrid, Barselona i Valensija posegnuli za velikim brojem igrača koje planiraju da dovedu nakon angažmana u NBA ligi.
Kraljevski klub kroji tim po željama Pedra Martineza, a kako prenosi španska Marka Blankosi žele u svoje redove da dovedu Olivijea Sara.
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Francuz je u najjačoj ligi sveta nosio tri godine dres Oklahome, ali je tokom tog perioda više bio u razvojnom timu. U takmičarskoj 2024/2025 preselio se u razvojni tim Reptorsa, da bi u minuloj sezoni upisao svega četiri nastupa za Klivlend.
Kada se podvuče crta, Sar je u najjačoj ligi sveta odigrao 50 utakmica, imao prosek od 4,7 poena i 3,4 skoka. Sada kao slobodan igrač želi da se vrati u Evropu i obuče dres Madriđana, ali neće biti jedini koji će krenuti tim putem.
Već neko vreme se priča da je Eli Endijaje zanimljiv španskim evroligašima. Nekadašnji krilni centar otišao je prošle godine iz Reala u letnju ligu i izborio se za angažman u Atlanta Hoksima. Međutim, stigao je do razvojnog tima, potom se povredio i u decembru zaradio otkaz. Senegalac je najpre bio interesantan Baskoniji, potom Valensiji, a onda je Real, kao njegov bivši klub odlučio da izjednači ponudu Slepih miševa i dovede ga u svoje redove.
Ovaj potpis se i dalje čeka, a neki poslovi koji se tiču transfera iz NBA u Endesa ligu su već ozvaničeni.
Upravo je Valensija uspela da ubedi doskorašnjeg centra Čikago Bulsa Mohameda Geja da obuče narandžasti dres, a po ovom pitanju aktivna je i Barselona. Katalonski gigant zapravo prvi je krenuo u kampanju dovođenja igrača s druge stran Atlantika. Tim iz Blaugrane angažovao je bivšeg igrača San Antonija Stenlija Umudea, a očekuje se da bordo-plavi dres zaduži i Tajris Martin.
Deluje da su se Španci u velikoj meri okrenuli pojačanjima iz NBA lige. iako je reč o igračima koji nisu imali veliki učinak s druge strane Atlantika, timovi Endesa lige se uzdaju da će oni biti izuzetno korisni na Starom kontinentu.