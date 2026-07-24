Međedović: Čekamo jednog od najboljih levih bekova u regionu, a stiže i najbrže krilo Mozzart Bet Superlige
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 10:37
"Papa Amadi Gadio je jedno od najvećih pojačanja za ekipu, mislim da bi mogao da drži ključeve naše igre ove sezone", kaže prvi operativac Pazaraca
Pazarci privode kraju prelazni rok, a trenutno su u opticaju isključivo jaki štihovi. Vezista iz Senegala Papa Amadi Gadio pozajmljen je od ruskog Ahmata do kraja sezone, ali tu nije kraj.
Plavi su odlučni da pojačaju konkurenciju na još dve pozicije, pa bi ubrzo mogli da uslede novi potpisi.
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"U završnoj smo fazi pregovora sa jednim od najboljih levih bekova u regionu, nedostaju sitnice da ozvaničimo saradnju. Očekujemo možda i najbrže krilo, kao pravo osveženje za Mozzart Bet Superligu. Idemo korak po korak, da ne pričam više. Čekamo da se realizuju svi preduslovi za te transfere, kojima bismo najverovatnije stavili tačku na prelazni rok", priča za Mozzart Sport generalni sekretar superligaša sa Jošanice Fikret Međedović.
Prvi operativac Novog Pazara zadovoljan je zbog dolaska Gadija, kojeg je nanišanio još početkom jula. Kontakt je uspostavljen tokom pripremnog ciklusa na Zlatiboru.
"Bez sumnje je to jedno od najvećih pojačanja za ekipu u letnjem prelaznom roku. Takav profil igrača nam je bio neophodan. Njegova visina i pokretljivost čine ga pravom "šesticom". Zaista mislim da bi mogao da drži ključeve naše igre ove sezone".
Nezvanično, Gadio je u Ahmatu imao mesečna primanja od oko 20.000 evra.
"Kod nas je došao za znatno manju platu nego što bi to bio slučaj da je odabrao neki drugi klub".
Poslovno-tehnička saradnja sa fudbalskim kolektivom iz Groznog dala je najkonkretniji rezultat do sada.
"Na Zlatiboru smo nastavili tradiciju igranja prijateljskih utakmica sa Ahmatom. Već smo zakazali novu, na zimu u Antaliji. Dolaskom Gadija počinje novo poglavlje u našim odnosima. Ljudi su fenomenalni, veliki profesionalci. Videlo se to na sastanku, kojem su prisustvovali trener Ahmata i bivši selektor Rusije Stanislav Čerčesov, zatim njihov potpredsednik i sportski direktor. Držali su se dogovora od prvog do poslednjeg trenutka", konstatovao je Fikret Međedović.