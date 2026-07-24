Međedović: Čekamo jednog od najboljih levih bekova u regionu, a stiže i najbrže krilo Mozzart Bet Superlige

"U završnoj smo fazi pregovora sa jednim od najboljih levih bekova u regionu, nedostaju sitnice da ozvaničimo saradnju. Očekujemo možda i najbrže krilo, kao pravo osveženje za Mozzart Bet Superligu. Idemo korak po korak, da ne pričam više. Čekamo da se realizuju svi preduslovi za te transfere, kojima bismo najverovatnije stavili tačku na prelazni rok", priča za Mozzart Sport generalni sekretar superligaša sa Jošanice Fikret Međedović.

Prvi operativac Novog Pazara zadovoljan je zbog dolaska Gadija, kojeg je nanišanio još početkom jula. Kontakt je uspostavljen tokom pripremnog ciklusa na Zlatiboru.

"Bez sumnje je to jedno od najvećih pojačanja za ekipu u letnjem prelaznom roku. Takav profil igrača nam je bio neophodan. Njegova visina i pokretljivost čine ga pravom "šesticom". Zaista mislim da bi mogao da drži ključeve naše igre ove sezone".