Sigurdson i Hansen vode Vikingur ka Zvezdi

Uzdanica tima je poznato ime, reprezentativac Islanda Gilfi Sigurdson . Nekadašnji igrač Hofenhajma, Svonsija, Totenhema i Evertona, od prošle godine igra u dresu Vikingura. Gilfi je prošle sezone na 25 mečeva u svim takmičenjima postigao šest golova, dok je ove na 13 utakmica bio strelac četiri puta.

Reklo bi se da izabranici trenera Selvija Otesena imaju lak zadatak, ali evidentno je da će u ovom susretu morati da obrate pažnju kako bi sačuvali snagu za revanš sa Izraelcima.

Ove večeri od 22.00 lider prvenstva Islanda dočekuje ekipu Keflavika. Razlika između Vikingura, koji ima 40 bodova, i Keflavika je čak 21 bod, pa je jasno da će domaćin biti veliki favorit da osvoji nova tri boda.

Sa 86 nastupa u dresu sa državnim grbom, on je najveća zvezda tima i svakako da i sa 36 godina može još da doprinese ekipi. Strelac oba gola protiv Hapoel Ber Šive bio je 33-godišnji Danac Nikolaj Hansen, tako da Sigurdson sa njim u tandemu predstavlja ozbiljnu snagu šampiona.

"Ludo je bilo postići gol pred kraj, posebno jer su oni pre toga dali gol koji je poništen. Nikolas je pravo ludilo u kaznenom prostoru, potrebno je samo da ga hranite loptama. Kada je reč o njihovom poništenom golu, stvarno nisam mogao da ocenim šta je bilo, pretpostavljam da je njihovo krilo bilo u malom ofsajdu. Osetili smo da se umaraju u finišu i polako smo preuzimali kontrolu utakmice. Bilo bi sve drugačije da im je gol priznat", priznaje Sigurdson.

Poslednjih nekoliko godina Vikingur je pokazao snagu na svom stadionu. Dobijao je sve mečeve kod kuće, tako da se može reći da ima neosvojivu tvrđavu.

"Imali smo težak meč protiv dobrog tima. Hapoel igra dobar fudbal, veoma su jaki fizički i znaju sa loptom. Mi se nikad ne predajemo, kod nas postoji ta crta borbenosti i kvaliteta, a dobro smo pripremili i taktiku za utakmicu. Sve je još otvoreno, možemo da pobedimo, ali i izgubimo. Sve zavisi od toga kako ćemo odigrati narednu utakmicu. Važno je da smo videli da možemo da se nosimo sa njima", zaključio je Sigurdson.

Vikingur od početka sezone igra sjajno, u prvenstvu ima 13 pobeda, remi i poraz. Nestvarno zvuči podatak da je ekipa neporažena kod kuće još od 10. avgusta prošle sezone i meča sa Stjernanom (2:4). Od tada je upisala 16 pobeda i tri remija i ako tako nastavi, vrlo je evidentno da će ponovo osvojiti šampionski trofej.

Na drugoj strani, Keflavik na poslednja tri gostovanja nema pobedu, ali hrabri to što je u prošlom kolu kod kuće pobedio Akranes sa 5:2.

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ISLAND, 16. KOLO

Petak

22.00: (1,23) Vikingur (6,00) Keflavik (10,0)

Nedelja

21.15: (2,20) Akranes (3,80) Stjarnan (2,65)

21.15: (1,47) Fram (4,50) Hafnarfjordur (5,20)

Ponedeljak

20.00: (1,70) Breidablik (3,80) Vestmaneja (4,40)

21.15: (1,75) Akurejri (3,60) Tor Akurejri (4,30)

*** kvote su podložne promenama