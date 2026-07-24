Karaičić pronašao novi klub
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Vreme čitanja: 1min | pet. 24.07.26. | 10:38
Nekadašnji trener Partizan Mozzart Beta se seli u Bugarsku
Srpski stručnjak Bogdan Karaičić, nekadašnji pomoćni trener u Partizan Mozzart Betu u stručnom štabu Željka Obradovića, ali i Crvene zvezde, pronašao je novi trenerski angažman. Karaičić će u narednom periodu sa klupe predvoditi ekipu Balkana iz Botevgrada, aktuelnog šampiona Bugarske i novog učesnika Evrokupa.
Podsećanja radi, Karaičić je prošle sezone dobio priliku da kao prvi trener predvodi solunski Aris sezonu posle osvajanja titule prvaka Srbije sa Partizanom. Tada je vodio crno-bele umesto suspendovanog Obradovića, ipak u Grčkoj se nije dugo zadržao jer je saradnja naprasno prekinuta posle samo nekoliko odigranih utakmica na samom startu sezone.
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Sada ga očekuje izuzetno ozbiljan izazov, pošto će sa bugarskim predstavnikom nastupati u drugom po jačini evropskom klupskom takmičenju. Balkan se u Evrokupu nalazi u izuzetno teškoj Grupi D, gde će odmeriti snage sa Monakom, Baščešehirom, Manresom, Ulmom, Lijetkabelisom, PAOK-om i Romom.