Nanizali su južni susedi deset mečeva bez pobede, poništivši onaj zlatan period od pre pet godina kada su bili učesnici Prvenstva Evrope. Od tada Makedonija klizi ka fudbalskoj provniciji.

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Težak poraz od Slovenije na stadionu Toše Proeski upalio je sve alarme, bio povod za vrlo emotivno obraćanje naciji selektora Goca Sedlskog

„Kao prvo, moram da se izvinim u svoje ime i u ime igrača za ove utakmice u Ligi nacija koje smo odigrali bez pobede i sa samo jednim postignutim golom. Današnji meč sa Slovenijom – ne znam šta se dešava, igramo kod kuće, bez želje i bez motiva. Primamo golove iz naših grešaka. Posle onog meča u Škotskoj mislio sam da ćemo se malo podići, ali umesto toga smo bili loši”, poručio je Goce Sedloski.

Pokušao je nekadašnji as zagrebačkog Dinama da podmlađivanjem reprezentacije I implementiranjem novih igrača unese svežu krv. Međutim, sve se lose završilo po Makedonce.

“Čestitam Slovencima na pobedi. U teškoj smo situaciji svi zajedno, ni ja nisam očekivao ovako nešto, a ni igrači. Deset mečeva nemamo pobedu i moramo da se podignemo, da radimo za dalje, kako bi te pobede došle. Još uvek su nam usijane glave, razmislićemo šta i kako dalje. Uz rad, analize i sve one fudbalske stvari koje treba da se urade, nadam se da ćemo doći do željenih pobeda. Znamo da nas čeka baraž za opstanak u B diviziji i svesni smo protiv kakvih ekipa igramo. Čekamo žreb i nadam se da ćemo imati dobro izdanje na tim utakmicama. Još jednom ponavljam, teško je, ni ja ni igrači nismo očekivali ovoliko poraza, ali moramo da se podignemo“, jasan je bio Sedloski.