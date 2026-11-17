Sasvim sigurno da bi voleo da je sa tiketa izbacio Eslamšahr i Saipu, ili barem da tu nije gađao nerešen rezultat. Gosti su do vođstva došli u prvom poluvremenu i sačuvali su ga, pa je propao dobitak od 900.920 dinara.

Ipak, nije ostao baš praznih šaka, jer su se zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ u njegove džepove slile 22.000.000 dinara, što je 100 puta više od onoga što je uložio kada je pravio ovaj tiket.

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U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.