Možda je malo i grubo reći tako nešto za jednog od lidera crveno-belih, igrača koji donosi posebnu energiju i kada ga krene, može da bude jako opasan u svakom segmentu igre. Međutim, trenutna situacija očigledno tako nalaže, da je trenutno bolje da se nigerijski košarkaš malo odmori.

Pravo niotkuda, blago rečeno - iznenađujuće, Ibon Navaro odlučio je da ostavi u Beogradu Čimu Monekea , kog neće biti protiv Olimpije u Milanu i pitanje je da li će se možda saigračima pridružiti za meč u Barseloni u petak. Male su šanse za to, zbog čega lako možemo da zaključiti da ga neće biti tokom čitave nedelje u opremi Crvene zvezde, što je možda u ovom trenutku najbolje po sve.

U poslednje vreme ne blista igrački preterano, daleko od toga, mada jeste rešio onu jednu utakmicu u ABA ligi protiv Igokee i u deklasiranju Bajerna se rastrčao. Sem toga, poslednje dve utakmice u Evroligi bile su baš loše za igrača njegovog kalibra, dok se nije proslavio ni protiv Cedevita Olimpije. Ni igrački, ni po ponašanju na parketu i klupi.

Zanimljivo je i da osim te utakmice protiv Igokee, gde je dao koš za pobedu i imao deset poena i sedam skokova, odigrao samo onu prvu utakmicu kada ih je FMP savladao u Železniku, i još ovu sada protiv Cedevita Olimpije. Nije ni tu blistao, sedam poena i četiri skoka za 14 minuta, nego bilo je nekih drugih problema. Bio je očigledno nervozan, pa je hvatao Gejnsa za dres, gurao ga i hteo da se obračuna sa njim, što nikako nije slučaj ove sezone za igrače Crvene zvezde. Ko je malo nervozan ili ljut, odmah ga ohladi Ibon Navaro, ako uopšte i dođe do toga - a baš se retko viđa - dok je sada Moneke možda i prešao neke granice ponašanja. Šta god da je protivnički igrač uradio. Vraćaju se malo neki trenuci iz prošle sezone, kada je delovalo da nije bio skroz glavom u košarci, to jeste konkretno samim utakmicama, jer mu ovaj podkast koji ima možda trenutno više odmaže, nego što mu pomaže. Nisu bili baš ni srećni navijači Crvene zvezde kada je pričao o plati Krisa Džonsa, koliko je potcenjen i o nekim stvarima koje ne bi trebalo baš da se iznose tako u javnost, i nije prvi put da taj podkast ume da nanese neki negativan publicitet.