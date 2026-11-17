Od prvog do poslednjeg napada Majami je bio u vođstvu, a najviše što su Hjustonovi igrači uspeli da učine u ovom meču, bilo je da početkom drugog poluvremena priđu na sedam poena zaostatka. Konstantna prednost omogućila je domaćinima i da se opuste, pa su uputili čak 50 šuteva za tri poena! Precizni su bili u svega 18 pokušaja, dok su na drugoj strani gosti šutirali trojke 10/36.

Bogdanović je uz pomenutih šest poena imao i jednu asistenciju, a u redovima Hjustona prednjačili su Alperen Šengun sa 23 poena i Kevin Durant sa 22. Džabari Smit je postigao 12 poena, uz 10 skokova, a Ajzea Kraford 11, uz takođe 10 skokova.

Majami je predvodo Janis Adetokunbo sa 20 poena (8/10 za dva), 13 skokova i šest asistencija. Klej Tompson i Endrju Vigins su dodali po 17 poena, Bobi Portis i Davion Mičel po 16, a potonji je imao i 10 asistencija. Čak osam igrača tima sa Floride je imalo dvocifren broj poena u ovom meču, a na drugoj strani četvorica.

Hitsi su u naletu, uspeli su da uđu u formu posle slabog starta i sada su peti na Istoku sa osam pobeda i šest poraza. Hjuston je treći na Zapadu sa 11-4.

NBA - REZULTATI

Denver - Finiks 105:117

/Jokić 28, Mari 28 - Buker 20/

Boston - Orlando 105:115

/Tejtum 24 - Bejn 24/

Klivlend - Čikago 126:115

/Mičel 39 - Pauel 27/

Vašington - Memfis 120:136

/Dejvis 23 - Buzer 29/

Bruklin - Filadelfija 123:135

/Rendl 33 - Embid 37/

Majami - Hjuston 128:110

/Adetokunbo 20 - Šengun 23/

Minesota - Portland 106:98

/Šenon 34 - Avdija 27/

Nju Orleans - Golden Stejt 115:94

/Bej 23 - Lendeborg 28/