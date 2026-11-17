Bogdanović za 26 minuta šutirao samo trojke
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 07:23
Nije to pomoglo Hjustonu da dođe do pobede u Majamiju
Trgao se Bogdan Bogdanović i u prethodna dva meča upisao dvocifren broj poena (12 protiv Vašingtona, 11 protiv Jute), ali se u okršaju sa Majamijem vratio svom vrlo skromnom ovosezonskom proseku - 5.8 poena.
Srpski reprezentativac ubacio je svega šest poena, šutirajući samo trojke za 26 minuta u igri. Nije bio naročito precizan - 2/7, pa nije bio od pomoći ekipi na ovom gostovanju. Majami je savladao Hjuston sa 128:110, za petu pobedu u nizu, a prvi poraz Roketsa posle četiri vezane pobede.
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Od prvog do poslednjeg napada Majami je bio u vođstvu, a najviše što su Hjustonovi igrači uspeli da učine u ovom meču, bilo je da početkom drugog poluvremena priđu na sedam poena zaostatka. Konstantna prednost omogućila je domaćinima i da se opuste, pa su uputili čak 50 šuteva za tri poena! Precizni su bili u svega 18 pokušaja, dok su na drugoj strani gosti šutirali trojke 10/36.
Bogdanović je uz pomenutih šest poena imao i jednu asistenciju, a u redovima Hjustona prednjačili su Alperen Šengun sa 23 poena i Kevin Durant sa 22. Džabari Smit je postigao 12 poena, uz 10 skokova, a Ajzea Kraford 11, uz takođe 10 skokova.
Majami je predvodo Janis Adetokunbo sa 20 poena (8/10 za dva), 13 skokova i šest asistencija. Klej Tompson i Endrju Vigins su dodali po 17 poena, Bobi Portis i Davion Mičel po 16, a potonji je imao i 10 asistencija. Čak osam igrača tima sa Floride je imalo dvocifren broj poena u ovom meču, a na drugoj strani četvorica.
Hitsi su u naletu, uspeli su da uđu u formu posle slabog starta i sada su peti na Istoku sa osam pobeda i šest poraza. Hjuston je treći na Zapadu sa 11-4.
NBA - REZULTATI
Denver - Finiks 105:117
/Jokić 28, Mari 28 - Buker 20/
Boston - Orlando 105:115
/Tejtum 24 - Bejn 24/
Klivlend - Čikago 126:115
/Mičel 39 - Pauel 27/
Vašington - Memfis 120:136
/Dejvis 23 - Buzer 29/
Bruklin - Filadelfija 123:135
/Rendl 33 - Embid 37/
Majami - Hjuston 128:110
/Adetokunbo 20 - Šengun 23/
Minesota - Portland 106:98
/Šenon 34 - Avdija 27/
Nju Orleans - Golden Stejt 115:94
/Bej 23 - Lendeborg 28/