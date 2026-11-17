„ Ranije nismo toliko gubili lopte. Sad jesmo, posebno ja. Oni su imali i mnogo, 18 ofanzivnih skokova. I te izgubljene lopte koje smo imali, mislim da su posle toga bili otvoreni ziceri, nismo mogli ništa da uradimo da to zaustavimo. Ne smemo nikome da dajemo toliko prilika za lake poene. Finiks je dao 36 i 34 u drugoj i trećoj četvrtini. To je previše. Naša odbrana nije bila na nivou na kom bi trebalo da bude “, precizirao je Jokić .

Koliko je defanziva tima Dejvida Adelmana porozna svedoči broj primljenih poena na mečevima u Koloradu. Nju Orleans je dao 136 poena (doduše, posle produžetka), Golden Stejt 134, Portland 118, Toronto 109, sad Finiks 117. A dosta toga je došlo kao posledica poena iz druge šanse.

„To su stvari koje ubijaju samopouzdanje, posebno kada se dese nekoliko puta zaredom. To je jednostavno neprihvatljivo.“

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Ono što ubija u pojam sve u Denveru je činjenica da ekipa igra zrelije i beleži bolje rezultate u gostima, dok u svojoj kući deluje porozno.

„U redu je izgubiti, ali kada neko ima više skokova, a vi zabeležite toliko izgubljenih lopti, napravite toliko grešaka... Možete izgubiti utakmicu ako kreirate otvorene šuteve, pa promašite ili ako nije vaše veče. To što gubite utakmicu samo zato što niste završili posao u skoku ili ste lenji sa dodavanjima vas pomalo ubija.“

Naredne dve utakmice Denver igra protiv Bostona i Hjustona u Bol areni.

„Moramo da znamo ko smo i šta može da nas dovede do pobede. I da nam ne bude dosadno ili da budemo nezahvalni zbog svoje uloge, jer bi možda celu utakmicu trebalo da radite samo jednu stvar. Za mene je pobeda najvažnija stvar, tako da je bitno da prihvatite svoju ulogu i budete najbolji mogući igrač u njoj“, dodao je Nikola Jokić.