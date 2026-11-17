Vreme čitanja: 4min | uto. 17.11.26. | 08:45
Večeras protiv Valensije (20.45) može samo još dodatno da se popravi učinak ekipe Đoana Penjaroje koja posle 11 mečeva ima učinak kakav nije viđen prethodnih sezona
Dobro ste pročitali, Partizan Mozzart Bet nikada nije imao bolji učinak posle 11 odigranih utakmica Evrolige i u najboljem mogućem raspoloženju dočekuje sjajnu Valensiju (20.45) večeras, gde taj bilans može samo još dodatno da se popravi. Crno-beli su trenutno u seriji od dve pobede, a preostaju im još dve utakmice kod kuće u ovom mini-ciklusu. Tim iz Španije je ubedljivo najjači protivnik u ovom periodu, ali ne neko ko ne može da se savlada. Uostalom, tim Đoana Penjaroje je pre početka ove sezone bio otpisan od strane mnogih, a sada je pred ovaj okršaj na najboljem učinku ikada.
Naravno, uzorak nije veliki jer je ovo peta sezona otkako se Partizan takmiči u ovom formatu, ali jednostavno nikada nije ovako dobro startovao. Prethodnih sezona, tim Željka Obradovića je tradicionalno kretao veoma loše. Zapravo, ovo je prvi put da Partizan ima pozitivan učinak od šest pobeda i pet poraza, dok je svih prethodnih sezona bio na negativnom bilansu. Od one čuvene sezone kada se počelo sa samo četiri pobede i sedam poraza, pa se ostalo na korak do Fajnal fora, redom su bili učinci 5-6, 3-8, a onda je prošle sezone bilo 4-7 posle poraza od Asvela u Francuskoj, kada je Željko Obradović rekao da ga igrači ništa ne slušaju, a samo dve utakmice posle toga podneo je ostavku.
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Danas, godinu dana kasnije, Partizan igra daleko iznad očekivanja i mogućnosti. Malo ko je očekivao da će baš ovaj sastav, koji realno nema veliki individualni kvalitet kao neki prethodni timovi, ako izuzmemo Karlika Džonsa, beležiti ovakve rezultate. Međutim, ova ekipa je baš to... Prava ekipa, igra timski i baš zato ima ovaj učinak koji neke prethodne generacije nisu imale.
20.45 (2,10) Partizan (15,00) Valensija (1,90)
Sada se otvara mogućnost da se to samo još dodatno poboljša, ali je protivnik i više nego ozbiljan. Zvanično prvi tim na tabeli, ekipa Valensije, u ovaj susret ulazi sa osam pobeda i tri poraza.
"Jesu možda iznenađenje kako igraju i pobeđuju jer su pretrpeli dosta promena tokom leta", rekao je Vanja Marinković, kapiten Partizana i nekadašnji član Valensije.
I tačno je pogodio ono što su svi pomislili. Valensija jeste pretrpela ogromne promene. Ekipa koja je prošle sezone bila apsolutni hit i došla do Fajnal fora Evrolige ostala je bez nekoliko najbitnijih igrača, pre svega Žana Montera koji je bio motor tima, ali i čoveka koji je sve to osmislio – Pedra Martineza. Trener je otišao u Real Madrid, a igrač u Olimpijakos.
Realno je bilo očekivati da ne budu ni blizu prošlosezonskih uspeha, ali očigledno je uspostavljen sistem koji i dalje funkcioniše sjajno. Tim je preuzeo mladi asistent Pedra Martineza, Ćavi Albert, koji je doveo nekoliko poznatih imena – pre svega Ti Džej Šortsa koji je sada glavna pokretačka snaga, tu je i Armoni Bruks koji je letos bio na korak od Partizana, došao je i Nikola Mirotić koji doduše propušta današnji meč, a tu je i Dilan Osetkovski.
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Ipak, kada se sve podvuče, Valensija jeste sjajna, igra izvanredno, ali nije nepobediva. Partizan je pokazao da igra odličnu košarku, da se ne predaje, ali na ovoj utakmici će verovatno morati da pruži svoju najbolju partiju do sada kako bi dodatno unapredio ionako istorijski dobar start sezone u Evroligi.
Moramo da naglasimo da ni crno-beli nisu kompletni jer zbog povreda nema Itana Tompsona, Kevarijusa Hejsa i Dereka Vilisa, ali postoji mogućnost da zaigraju u narednoj utakmici ove nedelje kada bude stigao Bešiktaš. Biće ovo i debi Krisa Silve u Evroligi za Partizan.
Upravo će skraćena rotacija na unutrašnjim pozicijama biti najveći izazov za stručni štab crno-belih u pripremi ovog meča. Zbog izostanka Hejsa i Vilisa, sav teret u reketu pašće na ostatak visoke linije, pa će brza adaptacija Krisa Silve na sistem igre Đoana Penjaroje biti od presudnog značaja. Neće imati mnogo vremena za uigravanje, jer ga odmah na debiju čeka fizički izuzetno zahtevan duel protiv raspoložene centarske linije gostiju.
Pored bitke pod koševima, ključ pobede ležaće u kontroli ritma i zaustavljanju tranzicije španskog tima. Ti Džej Šorts obožava igru u visokom tempu, gde njegova brzina i prodornost najviše dolaze do izražaja, pa će defanzivni zadaci bekovske linije Partizana, predvođene Pajolom i Vildozom, biti pod posebnom lupom. Ako crno-beli uspeju da uvedu utakmicu u pozicioni napad i svedu broj izgubljenih lopti na minimum, šanse za veliki trijumf drastično rastu.
Naravno, ne treba zaboraviti ni faktor Beogradske arene, koja je nebrojano puta do sada bila tas na vagi u ovakvim utakmicama. Domaći teren i ogromna energija sa tribina mogli bi da nadomeste kadrovske probleme i daju igračima dodatni vetar u leđa u prelomnim trenucima, međutim do sada ove sezone, Arena nije bila baš uvek puna, samo protiv Panatinaikosa i Crvene zvezde, a sada je idealno vreme da se to promeni.
EVROLIGA, 12. kolo
Utorak
17.00 (1,30) Dubai (17,00) Efes (4,10)
18.00 (3,70) Makabi Tel Aviv (16,00) Olimpijakos (1,35)
19.00 (1,15) Fenerbahče (20,00) Asvel (6,50)
19.00 (1,20) Žalgiris (19,00) Bajern (5,50)
20.30 (1,45) Barselona (16,00) Pariz (3,20)
20.30 (2,10) Milano (15,00) Crvena zvezda (1,90)
20.30 (4,10) Baskonija (17,00) Hapoel Tel Aviv (1,30)
20.45 (2,10) Partizan (15,00) Valensija (1,90)
21.00 (4,70) Virtus Bolonja (17,00) Panatinaikos (1,25)
Sreda