Naravno, uzorak nije veliki jer je ovo peta sezona otkako se Partizan takmiči u ovom formatu, ali jednostavno nikada nije ovako dobro startovao. Prethodnih sezona, tim Željka Obradovića je tradicionalno kretao veoma loše. Zapravo, ovo je prvi put da Partizan ima pozitivan učinak od šest pobeda i pet poraza, dok je svih prethodnih sezona bio na negativnom bilansu. Od one čuvene sezone kada se počelo sa samo četiri pobede i sedam poraza, pa se ostalo na korak do Fajnal fora, redom su bili učinci 5-6, 3-8, a onda je prošle sezone bilo 4-7 posle poraza od Asvela u Francuskoj, kada je Željko Obradović rekao da ga igrači ništa ne slušaju, a samo dve utakmice posle toga podneo je ostavku.

Dobro ste pročitali, Partizan Mozzart Bet nikada nije imao bolji učinak posle 11 odigranih utakmica Evrolige i u najboljem mogućem raspoloženju dočekuje sjajnu Valensiju (20.45) večeras, gde taj bilans može samo još dodatno da se popravi. Crno-beli su trenutno u seriji od dve pobede, a preostaju im još dve utakmice kod kuće u ovom mini-ciklusu. Tim iz Španije je ubedljivo najjači protivnik u ovom periodu, ali ne neko ko ne može da se savlada. Uostalom, tim Đoana Penjaroje je pre početka ove sezone bio otpisan od strane mnogih, a sada je pred ovaj okršaj na najboljem učinku ikada.

Danas, godinu dana kasnije, Partizan igra daleko iznad očekivanja i mogućnosti. Malo ko je očekivao da će baš ovaj sastav, koji realno nema veliki individualni kvalitet kao neki prethodni timovi, ako izuzmemo Karlika Džonsa, beležiti ovakve rezultate. Međutim, ova ekipa je baš to... Prava ekipa, igra timski i baš zato ima ovaj učinak koji neke prethodne generacije nisu imale. 20.45 (2,10) Partizan (15,00) Valensija (1,90) Sada se otvara mogućnost da se to samo još dodatno poboljša, ali je protivnik i više nego ozbiljan. Zvanično prvi tim na tabeli, ekipa Valensije, u ovaj susret ulazi sa osam pobeda i tri poraza.

"Jesu možda iznenađenje kako igraju i pobeđuju jer su pretrpeli dosta promena tokom leta", rekao je Vanja Marinković, kapiten Partizana i nekadašnji član Valensije.