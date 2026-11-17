LUDI TIKET, utorak, 548.876 dinara: Budimo realni, ko je verovao u Orlove
Vreme čitanja: 1min | uto. 17.11.26. | 09:16
Liga nacija bez nepoznanica za ovog Mozzartovog igrača
Kombinacija različitiha igara i sjajno poznavanje odnosa snaga u Ligi nacija, doneli su Mozzartovom igraču ogroman dobitak. Na uloženih 1.000 dinara na uplatnom mestu Ledine, dobitak je - pojačan čuvenim SUPER MULTI BONUSOM - čak 548.876 dinara.
Na ovom pobedničkom tiketu našlo se 10 parova, sa zbirnom kvotom 477,28. Među njima bio je i poraz Srbije u Volosu, što možda nije "navijački", ali budimo realni - ko je očekivao povoljniji ishod Orlova posle katastrofalnih rezultata i partija u ovogodišnjoj Ligi nacija.
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Nekoliko parova bilo je iz grupe MOZZART RELAX benefita, mada su svakako pogođeni njihovi ishodi.
Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti.
Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.