Kombinacija različitiha igara i sjajno poznavanje odnosa snaga u Ligi nacija, doneli su Mozzartovom igraču ogroman dobitak. Na uloženih 1.000 dinara na uplatnom mestu Ledine, dobitak je - pojačan čuvenim SUPER MULTI BONUSOM - čak 548.876 dinara.

Na ovom pobedničkom tiketu našlo se 10 parova, sa zbirnom kvotom 477,28. Među njima bio je i poraz Srbije u Volosu, što možda nije "navijački", ali budimo realni - ko je očekivao povoljniji ishod Orlova posle katastrofalnih rezultata i partija u ovogodišnjoj Ligi nacija.