Ima nešto u toj glavi: Ako Davide ovako nastavi, neće biti samo Karletov sin
Vreme čitanja: 2min | sub. 10.10.26. | 19:58
Lil se ozbiljno namučio protiv Avra, ali na kraju došao do pobede i, makar na kratko, preueo vrh tabele - 1:0
Ne može sve da bude divno i lepršavo, za neke pobede je potrebno dobrano propatiti, biti u podređenom položaju i imati, mnogo, mnogo sreće. Lil je protiv Le Avra imao. Još kako. Doge su nadigrane na svom terenu od rivala kome se predviđa borba za opstanak. Ko zna šta bi se desilo da Dilan Bakva već u petom minutu postigao jedini gol na utakmici. Iz jedinog šuta u okvir gola koji je domaćin imao na čitavoj utakmici. A opet, dovoljno da dođu do tri boda (1:0).
Malo ko je očekivao ovakav početak sezone za Lil. Ostali su bez nekolicine izuzetno bitnih igrača poput Matijasa Fernandez Parda, ali Davide Ančeloti pokazuje da u toj glavi ima nešto, ukoliko ovako nastavi, neće biti samo sin velikog Karla Ančelotija. Ono što je još bolje za naše igrače, s obzirom da je Lil postigao gol u prvih deset minuta, to automatski znači da je uspomoć Mozzart Relaxa prošla igra 3+, bez obzira što do kraja nije bilo golova.
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Radio je dobar posao i dok je bio u Botafogu, verovatno bi i danas bio tamo da uprava kluba nije dala otkaz kondicionom treneru Luki Geri koga Davide smatra za čoveka od poverenja. Odlazak iz Brazila mu je otvorio vrata da dođe u Evropu i za sada radi odličan posao. Lil je mimo svih očekivanja prvi na tabeli, doduše, uz meč više od Monaka koji tek treba da igra protiv Tuluza.
Protiv Avra mu je ekipa odigrala možda i najlošiju utakmicu od početka sezone, odnos u šutevima bio je 17:5 u korist gostiju, čak je Avr imao veći posed lopte i dve velike šanse preko Džoša Madže. Nekako, oni nisu bili ti koji su ostali neporažni, nego se Lil popeo na prvo mesto na tabeli. Opet, i ovakve pobede se negde pišu.
FRANCUSKA 1 – 6. KOLO
Petak
Lans - Lion 2:1 (1:0)
/Sotoka 36, Udol 77 - Mera 85/
Subota
Lil - Avr 1:0 (1:0)
/Bakva 5/
20.45: (2,05) Brest (3,45) Anže (3,60) MOZZART RELAX
20.45: (3,10) Lorijan (3,40) Pariz (2,30) MOZZART RELAX
20.45: (1,08) PSŽ (13,0) Le Man (20,0) MOZZART RELAX
20.45: (1,60) Monako (4,00) Tuluz (5,70) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (2,40) Nica (3,45) Starazbur (2,90) MOZZART RELAX
17.15: (1,48) Ren (4,40) Okser (6,75) MOZZART RELAX
20.45: (3,90) Troa (3,50) Olimpik Marselj (1,95) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama