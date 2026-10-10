Ima nešto u toj glavi: Ako Davide ovako nastavi, neće biti samo Karletov sin

Ne može sve da bude divno i lepršavo, za neke pobede je potrebno dobrano propatiti, biti u podređenom položaju i imati, mnogo, mnogo sreće. Lil je protiv Le Avra imao. Još kako. Doge su nadigrane na svom terenu od rivala kome se predviđa borba za opstanak. Ko zna šta bi se desilo da Dilan Bakva već u petom minutu postigao jedini gol na utakmici. Iz jedinog šuta u okvir gola koji je domaćin imao na čitavoj utakmici. A opet, dovoljno da dođu do tri boda (1:0).

Malo ko je očekivao ovakav početak sezone za Lil. Ostali su bez nekolicine izuzetno bitnih igrača poput Matijasa Fernandez Parda, ali Davide Ančeloti pokazuje da u toj glavi ima nešto, ukoliko ovako nastavi, neće biti samo sin velikog Karla Ančelotija. Ono što je još bolje za naše igrače, s obzirom da je Lil postigao gol u prvih deset minuta, to automatski znači da je uspomoć Mozzart Relaxa prošla igra 3+, bez obzira što do kraja nije bilo golova.