In memoriam: Miloje Radičević - Žabac
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Vreme čitanja: 1min | sub. 26.09.26. | 15:22
Preminuo dugogodišnji novinar Sporta čije ste tekstove mogli da čitate i na Mozzart Sportu
Dugogodišnji novinar JSL Sport, čije ste tekstove mogli da čitate i na Mozzart Sportu - Miloje Radičević Žabac, preminuo je iznenada u 54. godini.
Prve novinarske korake napravio je u sportskoj redakciji Radio Obrenovca, da bi 1994. postao honorarni saradnik tadašnjeg nekada najtiražnijeg sportskog lista u Jugoslaviji. U početku je radio kao dopisnik iz Lazarevca, nakon čega je angažovan i kao član beogradske rubrike, gde je sa posebnom pažnjom pratio zbivanja na nižerazrednim fudbalskim terenima srpske prestonice i okoline. Uporedo sa tim, izveštavao je sa utakmica OFK Beograda, Zvezdare, Hajduka sa Liona, Železnika, Zemuna, Milicionara, kada su ovi klubovi bili deo najvišeg ranga. U redakciji Sporta dugo godina obavljao je i dužnost urednika beogradske rubrike i šefa dopisničke službe.
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Tokom novinarske karijere pisao je još za specijalizovani list Vojska, Večernje Novosti, Borbu Sport 92, Danas, Sportski žurnal, a deo karijere proveo je na mestu urednika sportske redakcije RTV GEM. Diplomirao na Visokoj školi sportskog novinarstva u Beogradu.
Poslednje dve godine u Mozzart Sportu pisao je o superligašima, pratio zbivanja na prvoligaškim stadionima, radio redovne preglede Srpske lige. Bio je angažovan i u Fudbalskom savezu Lazarevca.
Opelo i sahrana Miloja Radičevića biće obavljeni sutra (nedelja, 27. septembar) u 14 časova na novom groblju u njegovim rodnim Velikim Crljenima.