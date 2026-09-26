In memoriam: Miloje Radičević - Žabac

Dugogodišnji novinar JSL Sport, čije ste tekstove mogli da čitate i na Mozzart Sportu - Miloje Radičević Žabac, preminuo je iznenada u 54. godini.

Prve novinarske korake napravio je u sportskoj redakciji Radio Obrenovca, da bi 1994. postao honorarni saradnik tadašnjeg nekada najtiražnijeg sportskog lista u Jugoslaviji. U početku je radio kao dopisnik iz Lazarevca, nakon čega je angažovan i kao član beogradske rubrike, gde je sa posebnom pažnjom pratio zbivanja na nižerazrednim fudbalskim terenima srpske prestonice i okoline. Uporedo sa tim, izveštavao je sa utakmica OFK Beograda, Zvezdare, Hajduka sa Liona, Železnika, Zemuna, Milicionara, kada su ovi klubovi bili deo najvišeg ranga. U redakciji Sporta dugo godina obavljao je i dužnost urednika beogradske rubrike i šefa dopisničke službe.