Tadić: Poraz od Grčke dobar za analizu, pravimo ekipu za mart
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Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 14:43
„Kvalifikacije za EP su najbitnije“, poručuje kapiten Orlova
Poraz od Grčke bolan, ali svet se nije srušio. Tek je prvo kolo Lige nacija, ima prostora da se situacija popravi, mada bi Srbija morala da odigra neuporedivo bolje nego u četvrtak veče.
A, kapiten reprezentacije Dušan Tadić je još jednom na današnjoj konferenciji za medije poručio da je od Lige nacija mnogo bitnije kako će tim izgledati u martu kada počinju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.
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„Dobro smo krenuli protiv Grčke, a onda smo joj mahinalno prepustili inicijativu, a protivnik je to znao da iskoristi. Ovo je bila jako dobra utakmica u smislu da je analiziramo, da vidimo gde smo i gde hoćemo da završimo. Isto bi bilo i da smo pobedili. Bitna je analiza, konstruktivna kritika, da se popravljamo i da pravimo ekipu za mart, jer je to najbitnije“, naglasio je Tadić.
Sutrašnji rival Orlovima je Holandija, reprezentacija koju Tadić poznaje u prste jer je „pola“ karijere proveo u toj zemlji.
„Igrao sam sa 50-60 odsto reprezentativaca Holandije, a protiv ovih ostalih. Sve ih znam. Lepo je videti kako su se razvili, u kom smeru su im otišle karijere. Nemam šta mnogo da dodam o njima, jer selektor i njegov tim rade besprekornu analizu, vode računa o svim detaljima“.
Otkrio je Tadić jedan zanimljiv detalj o Holanđanima:
„Oni ne vode toliko računa o protivniku, nego mnogo više o sebi, kako da poprave svoju igru, šta bi trebalo da urade... Naravno, znaju sve o protivniku sa kojim igraju, odakle im preti opasnost, ali su više okrenuti sebi“, objasnio je Tadić.