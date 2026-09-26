Tadić: Poraz od Grčke dobar za analizu, pravimo ekipu za mart

„Dobro smo krenuli protiv Grčke, a onda smo joj mahinalno prepustili inicijativu, a protivnik je to znao da iskoristi. Ovo je bila jako dobra utakmica u smislu da je analiziramo, da vidimo gde smo i gde hoćemo da završimo. Isto bi bilo i da smo pobedili. Bitna je analiza, konstruktivna kritika, da se popravljamo i da pravimo ekipu za mart, jer je to najbitnije“, naglasio je Tadić.

Sutrašnji rival Orlovima je Holandija, reprezentacija koju Tadić poznaje u prste jer je „pola“ karijere proveo u toj zemlji.

„Igrao sam sa 50-60 odsto reprezentativaca Holandije, a protiv ovih ostalih. Sve ih znam. Lepo je videti kako su se razvili, u kom smeru su im otišle karijere. Nemam šta mnogo da dodam o njima, jer selektor i njegov tim rade besprekornu analizu, vode računa o svim detaljima“.

Otkrio je Tadić jedan zanimljiv detalj o Holanđanima:

„Oni ne vode toliko računa o protivniku, nego mnogo više o sebi, kako da poprave svoju igru, šta bi trebalo da urade... Naravno, znaju sve o protivniku sa kojim igraju, odakle im preti opasnost, ali su više okrenuti sebi“, objasnio je Tadić.